Muğla Büyükşehir’den Ula’ya Gündüz Bakımevi Geliyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ula ilçesinde 65 çocuk kapasiteli Gündüz Bakımevi projesinin yapımına başladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi çocukların güvenli, nitelikli ve çağdaş eğitim ortamlarına kavuşması için hayata geçirdiği Emin Eller Gündüz Bakımevlerini il geneline yaymaya devam ediyor.

Menteşe, Fethiye, Ortaca, Yatağan ve Bodrum ilçesinde 3 olmak üzere 7 Gündüz Bakımevi ile ailelere hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Ula ile birlikte Seydikemer ve Kavaklıdere’de de Gündüz Bakımevi yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Ula Belediyesi’nden tahsisli alana yapılacak Muğla Büyükşehir Belediyesi Gündüz Bakımevi Ayazkızı Mahallesi’nde 642 metrekare alanda hayata geçiriliyor.

Ula ilçesine yapımına başlanan Gündüz Bakımevi projesi taşıt trafiği yoğunluğundan ve gürültüsünden uzak, korunaklı, doğa ile iç içe konumlanmış bir alana inşa ediliyor.

Gündüz bakımevi olarak tasarlanan projede alt katta idari ofisler ve yemekhane, üst katta ise sınıflar yer alacak. Gündüz Bakımevi projesi ile dezavantajlı bireylerin de kullanımına uygun olacak şekilde planlandı ve 65 çocuk kapasiteli olacak.

Ayrıca yapı, çocukların her katta açık ve kapalı mekan kullanımına imkan sağlayacak şekilde optimum fayda gözetilerek planlandı.

Başkan Aras: “Ula’da Çocuklarımız İçin Doğayla İç İçe Gündüz Bakımevi Yapımına Başladık”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras geleceğimizin teminatı çocuklarımız için en önemli yatırımın Gündüz Bakımevleri olduğunu söyledi ve Ula’da yapımına başladıkları Gündüz Bakımevi’nin alanını tahsis ettiği için Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner’e teşekkür etti.

Başkan Aras; “Muğlamızın 13 ilçesine ailelerimizin en kıymetli varlıkları çocuklarını güvenle emanet edebileceği Gündüz Bakımevleri kazandırıyoruz. Yerel yönetimler olarak ilçe belediyelerimizle uyum içinde çalışarak vatandaşlarımızın istek ve talepleri ile paralel olarak hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Ula Belediye’mizin Büyükşehir Belediye’mize tahsis ettiği alana 65 çocuk kapasiteli Gündüz Bakımevi projesine başladık. Doğayla iç içe bir alana yapımına başladığımız Gündüz Bakımevi en kısa sürede kapılarını miniklerin cıvıltılarına, gülüşlerine, mutluluğuna açacak. Ula Belediye Başkanı’mız Sayın Mehmet Caner’e Büyükşehir Belediyemize tahsis ettiği Gündüz Bakımevi alanı için bir kez daha teşekkür ediyorum. 13 ilçe belediyemiz ve Büyükşehir Belediyesi birlikte Muğla’mız için hizmet üretmeye devam edeceğiz.” dedi.