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Muğla Büyükşehir’e Ait Yangın Tankerleri Görevde

Muğla Büyükşehir’e Ait Yangın Tankerleri Görevde
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Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal mahallelere dağıtılan yangına ilk müdahale tankerleri, 2025 yılında meydana gelen 24 yangında aktif olarak kullanıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre son on yılda en fazla orman yangının çıktığı Muğla’da Büyükşehir Belediyesi orman yangınlarına karşı önleyici tedbirler almaya devam ediyor.  Bu kapsamda, orman köyleri ve kırsal mahallelere dağıtılan yangınlara ilk müdahale tankerleri, 2025 yılında meydana gelen 24 yangında aktif olarak kullanılarak alevlerin daha geniş alanlara yayılması önlendi.

180 Adet Yangın Tankeri Dağıtıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yangın riski yüksek orman içi ve kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların, olası yangınlara daha hızlı ve etkili şekilde müdahale edebilmesi amacıyla, 3 ton kapasiteli 180 adet ilk müdahale tankerini kırsal bölgelere dağıttı. Büyükşehir itfaiyesi 180 adet yangınlara ilk müdahale tankerini mahallelere dağıtırken herhangi bir yangında nasıl kullanılacağı konusunda da muhtarlara ve diğer vatandaşlara eğitimler verdi.

24 Yangına İlk Müdahale

 Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal mahallelere dağıtılan yangınlara ilk müdahale tankerleri sayesinde 2025 yılı içerisinde 24 adet orman yangınına ilk müdahalede bulunuldu. Bu müdahaleler sayesinde Menteşe’de 8,  Seydikemer’de 4, Ula’da 4, Milas’ta 2, Yatağan’da 3, Köyceğiz, Marmaris ve Fethiye’de 1 olmak üzere toplamda 24 yangına ilk müdahalede bulunuldu ve yangınların daha geniş alana yayılmasının önüne geçildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan ilk müdahale yangın tankerleri aynı zamanda arazöz ve yangın havuzlarına su takviyesi yaparak kritik görevler üstleniyor.

Başkan Aras; “Orman Köylerimizi Yangınlara Karşı İlk Müdahale Tankerleri ile Donattık”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, ülke genelinde yaşanan orman yangınları sonrası vatandaşların yangınlara karşı daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Başkan Aras; “Muğla, ülkemizin yangına en hassas bölgelerinden birisi. Bakanlık verilerine göre son 10 yılda en fazla orman yangınının çıktığı il ne yazık ki Muğla’mız. Bu süreçte yüzde 80’i insan kaynaklı olan 3 bin 120 orman yangını yaşadık ve toplamda 52 bin 682 hektar yani 75 bin futbol sahası büyüklüğünde ormanlık alanımızı ne yazık ki kaybettik. Yangına karşı önlem almak, yangınla mücadelenin en doğru ve en kolay yoludur. Büyükşehir Belediyesi olarak yangınlara karşı itfaiye teşkilatımızı güçlendirirken aynı zamanda yangılara karşı hassas bölgeler olan orman köylerimizi de yangınlara karşı ilk müdahale tankerleri ile donattık. Kırsalda yaşayan vatandaşlarımız herhangi bir yangın anında ekipler gelene kadar yangına ilk müdahale tankerleri ile yangınların daha geniş alana yayılmasını önlüyor. Ülkemizin birçok şehrinde yaşanan yangınlar canımızı yakarken tüm hemşehrilerimizi yangınlara karşı daha dikkatli olmaya davet ediyorum.” dedi.

 

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Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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