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Muğla Büyükşehir'in 6. Geleneksel Cumhuriyet Kupası Karma Tenis Turnuvası Dalaman'da yapıldı

Muğla Büyükşehir'in 6. Geleneksel Cumhuriyet Kupası Karma Tenis Turnuvası Dalaman'da yapıldı
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Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen Geleneksel Cumhuriyet Kupası Mix Tenis Turnuvası Dalaman’da yapıldı. 16 çiftten 32 sporcunun katıldığı turnuvada Semra Babacan- Ali Şener çifti birinci oldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Cumhuriyet Kupası Karma Tenis Turnuvası, 19-20 Ekim tarihlerinde Dalaman'da gerçekleştirildi. Tenis tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği bu prestijli turnuva, Muğla'nın farklı ilçelerinden gelen sporcuları bir araya getirdi. 

Turnuvaya Yoğun Katılım

Dalaman Tenis Kortları'nda düzenlenen turnuvada, Muğla ve çevre ilçelerden toplam 16 çiftten oluşan 32 sporcu mücadele etti. Turnuvaya Menteşe, Seydikemer, Fethiye, Dalaman, Ortaca, Dalyan, Köyceğiz, Fethiye, Kaş ve Kalkan’dan sporcular katıldı.  Sporcular hem Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu yaşarken hem de tenis oynadılar.

Birincilik Semra Babacan - Ali Şener Çiftinin Oldu

Turnuva sonucu, üstün performans sergileyen Semra Babacan - Ali Şener çifti birinci, Yasemin Akyol - Celal Can Kel çifti ikinci, Eser Çivril - Beyza Başıhoş çifti ise üçüncü oldu. 

Cumhuriyet Coşkusu Sporla Birleşti

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı farklı etkinliklerle kutlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği geleneksel tenis turnuvası, Cumhuriyet Bayramı'na saygı ve coşkuyu sporla birleştirdi.  Cumhuriyet değerlerini sporla pekiştiren anlamlı turnuva büyük beğeni topladı. 

Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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