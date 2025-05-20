Muğla Büyükşehir’in Bodrum’daki 62 Milyon TL’lik yol yatırımı tamamlanıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum’da trafik güvenliğini ve ulaşım konforunu artırmak amacıyla yol yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Dereköy, Peksimet ve Turgutreis mahallelerinde devam eden çalışmaların Kurban Bayramı öncesinde tamamlanması hedefleniyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, yürütülen projeleri yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Genel Sekreter Yılmaz, hem Turgutreis hem de Peksimet mahallelerinde devam eden çalışmaların bayram öncesinde tamamlanacağını belirtti.

Dereköy-Peksimet Arasına 3 Bin 875 Metre Sıcak Asfalt

Dereköy Mahallesi ile Peksimet Mahallesi arasında başlayan 28 milyon 230 bin TL’lik yatırım kapsamında, 3 bin 875 metrelik sıcak asfalt serimi tamamlandı. Çalışmalar kapsamında ayrıca freze kazısı, plent miks temel serimi gibi altyapı iyileştirme uygulamaları da hayata geçirildi.

Turgutreis’e 34 Milyon TL’lik Yatırım

Bodrum’un Turgutreis Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda sürdürülen 34 milyon TL’lik yatırımda da sona gelindi. Araç yolunun tamamlanmasının ardından bölgede bisiklet ve yürüyüş yolu imalatı da gerçekleştirilecek.

Muhtarlardan Büyükşehir’e Teşekkür

Peksimet Mahalle Muhtarı Adnan Süzen: “Yolumuz uzun süredir sorunluydu. Özellikle turizm sezonlarında trafik ciddi ölçüde aksıyordu. Gölköy’e ulaşım sağlayan bu güzergâha çok değerli bir hizmet kazandırıldı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Dereköy Mahalle Muhtarı Cemal Akan: “Bu yol Bodrum için çok büyük bir ihtiyaçtı. Gümüşlük gibi önemli bir turizm merkezine ulaşım sağlayan bu güzergâh, özellikle yağışlı havalarda ciddi sorunlara neden oluyordu. Büyükşehir Belediyemizin çalışmalarıyla bu sorunlar ortadan kaldırıldı. Sayın Ahmet Aras’a teşekkür ediyoruz.”

Genel Sekreter Yılmaz: “5 Kilometrelik Yol, Sanat Yapıları ve Kaldırımlarla Tamamlanıyor”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 106. yılını kutlayarak, bu anlamlı günde halka hizmet anlayışıyla sahada olduklarını ifade etti. Yılmaz, Bodrum’un Dereköy Mahallesi’nde başlatılan yol çalışmaları hakkında bilgi vererek: “Ahmet Başkanımızın direktifleriyle başlatılan yol çalışmalarında, üç ay önce yapımına başladığımız 5 kilometrelik güzergâh tamamlandı”. Beraberindeki sanat yapılarıyla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Ayrıca 3 bin metrekarelik kaldırım imalatı da tamamlandığında Dereköy-Peksimet yolu vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş olacak," dedi.

"Tüm İlçelerimize Hizmet Götürmeye Devam Ediyoruz"

Turgutreis Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda 3 kilometrelik bir yol imalatının sürdüğünü belirten Yılmaz, bu yolun toplamda 3 bin 900 metrelik bölümünün 7-8 metreye kadar genişlikte tamamlandığını ve bu güzergâhta ayrıca bisiklet yolu ve yürüyüş yolu imalatlarının da devam ettiğini kaydetti.

Kurban Bayramı öncesinde yapımı üstlenilen yol projelerinin tamamlanacağını vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti: “Büyükşehir Belediyesi olarak yalnızca Bodrum’da değil, tüm ilçelerimizde yol yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu kapsamda önümüzdeki süreçte Bağla-Akyarlar yolu, Kızılağaç-Yalıçiftlik yolu ve Torba-Yalıkavak yolunda, bütçemiz doğrultusunda gerekli planlamaları yaparak Bodrum’a yakışır yatırımları hayata geçireceğiz.”

Yılmaz: “2026’ya Girerken Bodrum’da Su Patlakları Sorunu Kalmayacak”

Bodrum'daki kronik altyapı sorunlarını 2026 yılına kadar çözmeyi hedeflediklerini belirten Genel Sekreter Yılmaz :”Bodrum Torba Mahallesi’nde içme suyu hatlarının yenilenmesine yönelik çalışmalarımız başladı. Bölgenin altyapı problemlerini kalıcı bir şekilde çözmeyi hedefliyoruz. Turizm sezonunun başlaması nedeniyle çalışmalarımıza ara verip 15 Eylülde kaldığımız yerden çalışmalarımıza devam edeceğiz. 2026 yılına girerken Bodrum’da patlayan içme suyu hattı sorunun tamamen ortadan kaldıracağız.”

Denizden İçme Suyu Arıtma Tesisi İçin İzin Süreci Tamamlanıyor

Genel Sekreter Yılmaz, Bodrum Turgutreis bölgesinde denizden su arıtılarak içme suyuna dönüştürülmesini sağlayacak tesis için de gerekli hazırlıkların sürdüğünü ifade etti. Yılmaz, “Denizden içme suyu üretimi için planladığımız tesisle ilgili izin süreçlerinin tamamlanmak üzere olduğunu paylaşmak isterim. MUSKİ Genel Müdürümüz süreci yakından takip ediyor” dedi.

Başkan Mandalinci: “Büyükşehir ile Bodrum’un Her Noktasında Çözüm Üretiyoruz”

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Bodrum’un kronikleşmiş sorunlarına çözüm üretmek için uyum içinde çalıştıklarını vurguladı.

“Sayın Ahmet Başkan ile Dereköy ve Turgutreis’te yürütülen yol, yağmur suyu hattı ve peyzaj çalışmalarında sona gelindi. Turgutreis’te araç yolu tamamlandı, bayram sonrası yürüyüş ve bisiklet yolları da tamamlanacak,” diyen Mandalinci, iş birliğinin ilçenin her köşesine yayıldığını belirtti.

“Ahmet Başkanımızın desteği ile Büyükşehir ve Bodrum Belediyesi ayrımını kaldırdık. İki kardeş belediye olarak, Bodrum için birlikte çalışıyoruz. Ahmet Başkanımıza katkıları için teşekkür ediyorum,” ifadelerini kullandı.

Başkan Aras: “ Muğla’nın Her Noktasına Eşit Hizmet Götürmek için Çalışıyoruz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras: “Muğla’nın her noktasına eşit ve kaliteli hizmet götürmek için çalışıyoruz. Bodrum gibi dünya markası bir turizm kentinin ulaşım altyapısını güçlendirmek, hem yerel halkın yaşam konforunu artırmak hem de kentimize gelen misafirlerimize daha güvenli, düzenli bir ulaşım sunmak adına çok önemli. Bizler Muğla’da ayrım yapmadan, ihtiyaca göre hareket ediyor, yatırımları vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda hayata geçiriyoruz. Bodrum’da gerçekleştirdiğimiz bu yatırımlar da bunun güzel bir örneği.”