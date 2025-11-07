Muğla Büyükşehir’in Köyceğiz’de 21 Milyon TL’lik Yol Yatırımı Devam Ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Köyceğiz Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında başlatılan 21 milyon TL’lik yol yatırım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Köyceğiz Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında Köyceğiz ilçesinin Beyobası, Zeytinalanı, Pınar, Uzuncabük, Yangı ve Toparlar mahallelerini kapsayan toplam 8 bin metre uzunluğundaki yolda plentmiks temel serimi tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sathi kaplama imalat çalışmalarına sürdürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ulaşım konforunu artırmak ve bölge trafiğini daha güvenli hale getirmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Harita Teknikeri Cihan Can; “21 Milyon TL’lik Yol Yatırımında 1.Kat Sathi Kaplama Çalışmalarımız Devam Ediyor”

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’nda görevli Harita Teknikeri Cihan Can çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi; “Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Köyceğiz Belediyesi arasından imzalanan protokolle başlayan 21 Milyon TL’lik yol çalışmamız devam ediyor. Köyceğiz ilçesi muhtelif yollarda toplam 8 bin metre uzunluğundaki yolda plentmiks temel serimi tamamlandı ve birinci kat sathi kaplama imalatı devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı’mız sayın Ahmet Aras’ın güvenli ve konforlu ulaşıma verdiği önem doğrultusunda çalışmalarımız devam edecek.”

Pınar Mahalle Muhtarı Ömer Ali Kanat; “Birlik Ve Beraberlik İçerisinde Vatandaşlarımız İçin Çok Güzel Hizmetler Ortaya Çıkıyor”

Pınar Mahalle Muhtarı Ömer Ali Kanat dünyanın birçok şehrinden ziyaretçinin geldiği Köyceğiz Yuvarlakçay bölgesinde yapılan yol çalışmasının çok kıymetli olduğunu söyledi. Muhtar Ömer Ali Kanat; Dünya’nın farklı bölgelerinden ziyaretçilerin geldiği Yuvarlakçay bölgesindeki yollarımız için de talep de bulunduk. Büyükşehir Belediye Başkanı’mız sayın Ahmet Aras ve Köyceğiz Belediye Başkanı’mız sayın Ali Erdoğan bu yolların hemen yapılması gerektiğini söyledi ve yol çalışmalarına başlandı. Bizler bütün kurumlarımızla uyum içinde çalışıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde vatandaşlarımız için çok güzel hizmetler ortaya çıkıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı’mıza ve destekleri için diğer kurumlara teşekkür ediyorum.”

Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan; “Yuvarlakçay Yolumuz Güvenli, Konforlu Bir Yapıya Dönüştü”

Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan da ilçesinde yapılan yol çalışmalarını yerinde inceleyerek şunları söyledi; “Biz Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte kırsal mahallelerimizdeki yol çalışmalarımıza 2024 yılında başladık ve 2025 yılında da devam ediyoruz. İlçemiz için önemli olan ve dünyanın her yerinden bilinen Yuvarlakçay’ın yolunun yapılması çok önemliydi. Bu konuda Ahmet başkanımız bize çok yardımcı oldu, destekledi. Büyükşehir Belediyemiz arkamızda olduğu sürece biz bütün sorunları aşacak, halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz.

Başkan Aras: “Birlikte Üretiyor, Birlikte Yükseliyoruz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da Köyceğiz’de yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada yerel yönetimlerin iş birliğine dikkat çekti: “Muğla genelinde tüm ilçelerimizle dayanışma içinde, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak projeleri hayata geçiriyoruz. Köyceğiz’de başlattığımız 21 milyon TL’lik yol yatırımı da bu anlayışın bir sonucu. Kırsaldaki yolların yenilenmesi sadece ulaşımı kolaylaştırmıyor, aynı zamanda tarımsal üretimi, turizmi ve bölge ekonomisini de güçlendiriyor. Bu yüzden ‘birlikte üretiyor, birlikte yükseliyoruz’ anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz.”