  Muğla Büyükşehir'in Marmaris'teki 45 Milyon TL'lik yol yatırımı tamamlandı

Muğla Büyükşehir'in Marmaris'teki 45 Milyon TL'lik yol yatırımı tamamlandı

Muğla Büyükşehir'in Marmaris'teki 45 Milyon TL'lik yol yatırımı tamamlandı
Güncelleme:

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris’in 3 kırsal mahallesinde toplam 45 milyon liralık yatırımla başlattığı yol yenileme çalışmalarını tamamladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris ilçesinde yürüttüğü 45 milyon liralık yol yatırımıyla ulaşım altyapısını güçlendirirken, mahalleler arası ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale getiriyor.

Bayır ve Söğüt Yolu Yenilendi

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Marmaris’in Bayır ve Söğüt Mahallelerini birbirine bağlayan 12 bin 750 metrelik yolda; zemin düzenleme, plentmiks temel serimi ve birinci kat sathi kaplama imalatlarını tamamladı.

Orhaniye’de Parke Döşemesi Tamamlandı

Orhaniye Mahallesi yolunda ise yaklaşık 2 bin metrelik kısımda zemin düzenleme çalışmaları yapılırken, 16 bin metrekare parke döşemesi ile bin 150 metre yağmursuyu hattı ve ızgara imalatı tamamlandı.

Başar: “Yol ve Su sorunumuzu çözen Ahmet Başkanımıza Teşekkür Ederiz”

Söğüt Mahallesi sakinlerinden Yüksel Başar, “Yol ve su sorunumuzu çözen Ahmet Başkanımıza teşekkür ederiz. Bu yol birçok mahalleyi birbirine bağlıyor ve Marmaris’e giden en kısa yol. Yenileme çalışmalarıyla daha güvenli ve konforlu bir yola kavuştuk.” ifadelerini kullandı.

Cengiz: “ Eski Yolumuz Kötü Durumdaydı, Çalışmalarla Güvenli Hale Geldi”

Söğüt Mahallesi sakinlerinden Muharrem Cengiz, “Eski yolumuz kötü durumdaydı çalışmalarla daha güvenli hale geldi. Genişletme çalışmaları yapıldı. Eskiden çukurdan insanlar gelip geçemezdi, şimdi rahatça yolu kullanıyorlar.” şeklinde konuştu.

Muhtar Selçuk: “Yakıt ve Zaman Tasarrufu Sağlanacak”

Söğüt Mahalle Muhtarı Yusuf Selçuk, “Yolumuzun yenilenmesi talebimizi Ahmet Başkanımıza ilettik. Sağ olsunlar talebimizi karşıladılar ve yolumuzun yenileme çalışmaları tamamlandı. Bu yol köylümüzün Marmaris’e gitmek için kullandığı daha kestirme bir yol. Hem kilometre, hem yakıt hem de zaman açısından tasarruf sağlanacak. Yolumuzda genişletme, büz çalışmaları yapıldı. Yağmur yağdığı zaman yaşanan problemlerden de kurtulmuş olduk. Öncelikle yarımadamıza içme suyu projesini ve yol projelerini kazandıran Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Ahmet Başkanımızın köylerimize gösterdiği ilgiden çok memnunuz.” diye konuştu.

Muhtar Şengül: “Turizm İçin de Önemli Bir Yatırım”

Bayır Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Şengül, “Geçtiğimiz yıl Turunç ve Bayır yolumuz yapılmıştı. Bu sene de Söğüt ve Bayır’ı birbirine bağlayan yolumuzun çalışmaları tamamlandı. Söğüt’e giden ziyaretçiler Bayır’dan da geçiyor. Turizm açısından da bu yolun tamamlanması çok önemli. Çalışmalar tamamlanınca yolumuz daha güvenli hale geldi. Bu çalışmalar için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’a ve ekibine çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

Harita Mühendisi Kabul: “Çalışmalarımıza Hız Kesmeden Devam Ediyoruz”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığında görevli Harita Mühendisi Buğra Kabul, “Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak Marmaris ilçesindeki 3 mahallemizde toplam 45 milyon liralık yatırım ile başlattığımız yol yapım çalışmalarımız tamamlandı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın Muğla’mızın her noktasında vatandaşlarımıza güvenli ve konforlu bir ulaşım sunmak adına başlattığı çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.” diye konuştu.

Başkan Aras: “Önceliğimiz Hemşehrilerimizin Güvenli ve Konforlu Yolculuk Yapabilmesini Sağlamak”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Önceliğimiz, Muğlamızın her noktasında hemşehrilerimizin daha güvenli, konforlu ve hızlı bir şekilde yolculuk yapabilmesini sağlamak. Yol yatırımlarımız insanların hayatına dokunmak, köylerimizi, mahallelerimizi birleştirmek ve turizmi desteklemek içindir. Her projemizde hem günlük yaşamı hem de bölgenin ekonomisini gözetiyoruz. Kırsal-kentsel ayrımı yapmadan Muğlamızın her noktasında yatırımlarımıza devam ediyoruz.” dedi.

