Muğla Büyükşehir'in MELSA satış mağazası yenilenen konseptiyle hizmette

Muğla Büyükşehir Belediyesi kuruluşu MELSA satış mağazası, yeni yerinde ve yenilenen yüzüyle vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yenilenen MELSA mağazasını ziyaret ederek çalışmaları yerinde değerlendirdi.

Muğla’nın kaybolmaya yüz tutmuş yöresel el sanatlarının yaşatılması, geliştirilmesi ve kadın istihdamının desteklenmesi amacıyla kurulan MELSA satış mağazası yenilenen konseptiyle vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürüyor.



Muğla Büyükşehir Belediyesi kuruluşu MELSA satış mağazasında, 23 kooperatif ve 2 belediye iktisadi işletmesinden temin edilen 189 farklı ürün yer alıyor. Ayrıca Muğla dışından 7 ilin ürünleri de mağazada satışa sunuluyor. Evde üretim yapan 101 kadından ürün tedarik eden MELSA, bu sayıyı her geçen gün artırıyor. Vatandaşlar, bu ürünlere MELSA şubelerinden veya www.muglaelsanatlari.com.tr adresinden ulaşarak sipariş verebiliyor.

Hafize Erdoğan: “Üreten Kadınlara, Kooperatiflere Destek Olmak Amacıyla Her Fırsatta Buradan Alışveriş Yapıyorum”

Marmaris’te yaşayan Hafize Erdoğan, kadın üreticilere ve kooperatiflere destek olmak amacıyla MELSA’dan alışveriş yaptığını belirtti. Erdoğan, "Her fırsatta yolum düştüğünde MELSA’ya uğruyorum. Üreten kadınlara ve kooperatiflere destek olmayı önemsiyorum. Gıda üzerine ürettikleri ürünler hem çok kaliteli hem de uygun fiyatlı. Dışarıda dört katına aldığımız ürünleri burada makul fiyatlara bulabiliyoruz. Bu nedenle MELSA’dan alışveriş yapıyor ve destek oluyorum," ifadelerini kullandı.

Tuncay Ceylan: “Ahmet Başkanımızın MELSA’ya yeni bir vizyon kazandırma hedefiyle yenilenme kararı aldık"

MELSA şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Ceylan, “MELSA, 1995 yılında Muğla’nın yöresel ürünlerinin satışını desteklemek amacıyla kurulmuş bir şirket. Özellikle halı dokumacılığında destek sağlamak amacıyla kurulmuş daha sonrada balından zeytinyağına kadar Muğla’nın tüm ürünlerini değerlendirmek amacıyla şirketin bünyesine dahil edilmiş. Özellikle kadınların yoğun olduğu kooperatiflerden alımlar yapıyoruz. Bunun içerisinde dokuma, el ürünleri var. Bu ürünleri de Büyükşehir’imizin güvencesiyle insanlara sunuyoruz.

Ceylan: “İnsanlar MELSA’ya Güven Duyarak Geliyor”

MELSA, Büyükşehir’in kuruluşu olduğu için insanlar büyük bir güven ile geliyorlar. Son zamanda vatandaşlarımız bildiğiniz gibi kooperatif ürünlerine rağbet ediyor. Bu yüzden mağazamıza da yoğun talep oluyor. Mağazamız yenilendikten sonra da daha çok ilgi göreceğini düşünüyoruz.



Başkanımız Ahmet Aras’ın MELSA’ya yeni bir vizyon kazandırma hedefiyle yenilenme kararı aldık. Bu çerçevede mağazamızda yenileme çalışmalarımızı başlattık ve mağazamızı 15 günlük kısa bir sürede tekrar hazır hale getirdik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’ın bize verdiği destek çok önemli. Başkanımızın desteğiyle daha iyi işler yapacağız.” diye konuştu.

Başkan Aras: “Muğla’nın Köklü Kültürünü ve Geleneklerini MELSA İle Yaşatıyoruz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal ve Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay ile birlikte MELSA’yı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Başkan Aras, mağaza çalışanlarıyla sohbet edip mağazanın vatandaşlara sunacağı katkılar hakkında bilgi aldı.



Başkan Aras, “Muğla, bereketli toprakları, köklü tarihi ve el emeğiyle yoğrulmuş kültürüyle eşsiz bir coğrafyadır. Biz, Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, bu değerleri korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarımızı büyük bir özveriyle sürdürüyoruz. MELSA, gelenekten geleceğe uzanan bir köprü olarak, Muğla’nın köklü kültürünü ve el emeğiyle yoğrulmuş zengin mirasını yaşatıyor. Bu mekân, yalnızca bir satış alanı değil; aynı zamanda toplumsal dayanışmanın, yerel üretimin ve kültürel mirasın geleceğe taşındığı bir merkezdir. MELSA, her üründe Muğla’nın bereketini, ruhunu ve geçmişten geleceğe uzanan hikâyesini yaşatmaktadır.



Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, üreticilerimizin her zaman yanında olmayı temel bir ilke edindik. Üretimin ilk adımından pazarlama sürecine kadar geçen tüm aşamalarda onların yükünü hafifletmek ve değerli emeklerini ekonomik kazanca dönüştürmek için çalışıyoruz” dedi.