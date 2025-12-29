Muğla Büyükşehir'in Ölüdeniz’de 328 Milyonluk Yatırımın 4. Etabı Tamamlandı

  1. Anasayfa
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye-Ölüdeniz yolunda 328 milyon TL’lik yatırımla yürüttüğü yol ve altyapı çalışmaları kapsamında 4. Etap Ölüdeniz–Kayaköy yolunda çalışmalarını tamamladı, 2. Etap Ovacık–Şehir içi güzergâhında ise çalışmalar devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Fethiye–Ölüdeniz bölgesinde başlattığı yol, altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları, mahallelerde büyük bir dönüşümle devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği yatırımlar hem ulaşım güvenliğini artırıyor hem de bölgenin turizm potansiyeline katkı sağlıyor.

328 milyon TL’lik yatırımla yürütülen 4. Etap Ölüdeniz–Kayaköy yolunda 2 bin 500 metre binder serimi tamamlanırken yatay ve düşey işaretleme çalışmaları başladı.

4. Etap Tamamlandı, 2. Etapta Çalışmalar Devam Ediyor

1. etap Patlangıç–Ovacık, 3. etap Hisarönü–Ölüdeniz ve 4. etap Ölüdeniz–Kayaköy yolunda çalışmalar tamamlanırken, 2. Etap Ovacık–Şehir içi güzergâhında ise çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

2. Etap Ovacık–Şehir içi kapsamında; 7 bin metre uzunluğunda yağmur suyu hattı, kaldırım düzenlemeleri, 3 bin sıcak asfalt serimi, istinat duvarı yapımı ve dönel kavşak düzenlemeleri yapılıyor.

Genel proje kapsamında 11 bin metre sıcak asfalt serimi, 4 bin 200 metre içme suyu hattı, 7 bin metre yağmursuyu hattı ve 4 bin 500 metre çelik otokorkuluk yapımı yer alıyor.

Başkan Aras: “Fethiye–Ölüdeniz Hattını Geleceğe Hazırlıyoruz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Fethiye–Ölüdeniz hattı, hem hemşehrilerimizin günlük yaşamında hem de kentimizin turizm kimliğinde çok önemli bir yere sahip. Bu güzergahta hayata geçirdiğimiz çalışmalarla sadece yolları yenilemiyor; güvenli, konforlu ve estetik bir ulaşım altyapısını bölgemize kazandırıyoruz. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını gözeten, çevreyle uyumlu ve uzun yıllar hizmet edecek bir dönüşümü adım adım gerçekleştiriyoruz. Amacımız, Fethiye’yi ve Ölüdeniz’i hem yaşayanlar hem de ziyaret edenler için daha erişilebilir, güvenli ve çağdaş bir noktaya taşımak.” dedi.

 

 

 

 

