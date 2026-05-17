  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muğla Büyükşehir’in Pedalları Azerbaycan’da Zirve Mücadelesi Verdi

Muğla Büyükşehir’in Pedalları Azerbaycan’da Zirve Mücadelesi Verdi

Muğla Büyükşehir’in Pedalları Azerbaycan’da Zirve Mücadelesi Verdi
Güncelleme:

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu sezon kurulan Muğla Büyükşehir Belediyesi Continental Bisiklet Takımı, uluslararası arenada önemli başarılara imza atmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’ndaki başarılı performansının ardından takım, Azerbaycan’da düzenlenen prestijli Tour of Azerbaijan 2026 Bakü-Hankendi Bisiklet Yarışı’nda da dikkatleri üzerine çekti.

24 takımın mücadele ettiği zorlu organizasyonda Muğla Büyükşehir Belediyesi Continental Bisiklet Takımı genel klasmanda 11’inci olarak önemli bir başarı elde etti. Uluslararası yarışlarda üst sıralarda yer alan takım, hem deneyimli sporcuları hem de Muğla’nın yetiştirdiği genç yetenekleriyle bisiklet camiasından tam not aldı.

Cömert: “Büyükşehir Belediyemizin Spora Verdiği Destek Kendini Gösterdi”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Continental Takımı Koordinatörü İlker Cömert, kısa sürede önemli organizasyonlarda elde edilen başarının Muğla adına gurur verici olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun hemen ardından Azerbaycan Turu gibi prestijli bir organizasyonda yarışmak bizim için çok değerliydi. 24 takım arasında 11’inci sırada yer almak, yeni kurulan bir takım için önemli bir başarı. Büyükşehir Belediyemizin spora verdiği destek sayesinde takımımız kısa sürede uluslararası alanda kendini göstermeyi başardı. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”

Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti Azerbaycan Gence Başkonsolosu Recep Öztop da yarışın 4’üncü etap startı öncesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi takımını ziyaret ederek sporculara başarılar diledi. Öztop, takımın Türk bayrağını uluslararası arenada başarıyla temsil ettiğini ifade etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı’nın cumartesi günü tamamlanacak son etabın ardından Türkiye’ye dönmesi bekleniyor.

Bu Haberleri Kaçırma...

Balık tutarken fark ettiler: İstanbul'da kaçak boru hattı skandalı!
Balık tutarken fark ettiler: İstanbul'da kaçak boru hattı skandalı!
Türkiye'nin en iyi içecekleri açıklandı! Türk kahvesi veya çay diyenler yanıldı
Türkiye'nin en iyi içecekleri açıklandı! Türk kahvesi veya çay diyenler yanıldı
Parkta elleri kanlı halde bulundu; vahşet ortaya çıktı!
Parkta elleri kanlı halde bulundu; vahşet ortaya çıktı!
Ünlü çiftten kötü haber: 8 yıllık evlilik tek celsede bitti!
Ünlü çiftten kötü haber: 8 yıllık evlilik tek celsede bitti!
Fatma Soydaş’tan ''açılacak mısın'' sorusuna olay yanıt
Fatma Soydaş’tan ''açılacak mısın'' sorusuna olay yanıt
Eşref Rüya'da veda zamanı geldi: Sezon finali değil, tamamen final yapıyor
Eşref Rüya'da veda zamanı geldi: Sezon finali değil, tamamen final yapıyor
Antalya'da kanlı gece: Aracını durdurdukları şüpheli 3 arkadaşı kurşun yağmuruna tuttu
Antalya'da kanlı gece: Aracını durdurdukları şüpheli 3 arkadaşı kurşun yağmuruna tuttu
Türkiye'nin belki de adını bile hiç duymadığınız saklı cenneti göz kamaştırdı!
Türkiye'nin belki de adını bile hiç duymadığınız saklı cenneti göz kamaştırdı!
Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Doğada kendi kendine yetişiyor, kilosu çarşıda pazarda 2 bin TL'den satılıyor! Doğada kendi kendine yetişiyor, kilosu çarşıda pazarda 2 bin TL'den satılıyor! İstanbul'da trafik magandası kamerada! Aracın önünü kesip otomobili yumrukladı İstanbul'da trafik magandası kamerada! Aracın önünü kesip otomobili yumrukladı Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Sıcaklıklar aniden düşüyor, sağanak ve fırtına geri dönüyor Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Sıcaklıklar aniden düşüyor, sağanak ve fırtına geri dönüyor Bodrum'da yaz sezonunu açan Bahar Şahin'in iddialı tatil pozları sosyal medyayı salladı Bodrum'da yaz sezonunu açan Bahar Şahin'in iddialı tatil pozları sosyal medyayı salladı İstanbul'da sabahın ilk ışıklarında korkunç kaza: Tüm hızıyla dükkana daldı, bir anda yangın çıktı! İstanbul'da sabahın ilk ışıklarında korkunç kaza: Tüm hızıyla dükkana daldı, bir anda yangın çıktı! Final maçından dönen taraftar midibüsü devrildi, 27 yaralı var! Final maçından dönen taraftar midibüsü devrildi, 27 yaralı var! Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı Yandaş medyada çakarlı araç depremi! Emin Pazarcı Akşam gazetesinden kovuldu! Yandaş medyada çakarlı araç depremi! Emin Pazarcı Akşam gazetesinden kovuldu! Bayram öncesi fahiş fiyata 389 Milyon TL'lik ceza! Bayram öncesi fahiş fiyata 389 Milyon TL'lik ceza! Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'dan karnı burnunda pozlar! Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'dan karnı burnunda pozlar!
Antalya'da kanlı gece: Aracını durdurdukları şüpheli 3 arkadaşı kurşun yağmuruna tuttu Antalya'da kanlı gece: Aracını durdurdukları şüpheli 3 arkadaşı kurşun yağmuruna tuttu Kaan Sekban'ın "Taşacak Bu Deniz" eleştirisi olay yarattı: Erdem Şanlı'dan çok sert yanıt! Kaan Sekban'ın "Taşacak Bu Deniz" eleştirisi olay yarattı: Erdem Şanlı'dan çok sert yanıt! Eurovison'un kazananı belli oldu; Şampiyon Dara’dan Türkiye’ye sürpriz mesaj! Eurovison'un kazananı belli oldu; Şampiyon Dara’dan Türkiye’ye sürpriz mesaj! Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiye ödemeleri başladı! Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiye ödemeleri başladı! Songül Öden'den yıllar sonra gelen Gümüş itirafı: ''Öpüşme sahneleri annemi hastanelik etti!'' Songül Öden'den yıllar sonra gelen Gümüş itirafı: ''Öpüşme sahneleri annemi hastanelik etti!'' Esra Dermancıoğlu'nun Roman dansı sosyal medyayı salladı: ''Kobra Murat neredesin?'' Esra Dermancıoğlu'nun Roman dansı sosyal medyayı salladı: ''Kobra Murat neredesin?'' Bankanın haksız haczi için emsal karar! Müşterisine 5.4 milyon TL tazminat ödeyecek! Bankanın haksız haczi için emsal karar! Müşterisine 5.4 milyon TL tazminat ödeyecek! Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yeni iddia: Telefon şifresini vermeyi reddetti Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yeni iddia: Telefon şifresini vermeyi reddetti İstanbul sahiline bir ceset vurdu İstanbul sahiline bir ceset vurdu İslam Memiş yatırımın yeni şampiyonunu ilan etti: ''Altını unutun!'' İslam Memiş yatırımın yeni şampiyonunu ilan etti: ''Altını unutun!''