Muğla Büyükşehir’in Pedalları Azerbaycan’da Zirve Mücadelesi Verdi

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu sezon kurulan Muğla Büyükşehir Belediyesi Continental Bisiklet Takımı, uluslararası arenada önemli başarılara imza atmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’ndaki başarılı performansının ardından takım, Azerbaycan’da düzenlenen prestijli Tour of Azerbaijan 2026 Bakü-Hankendi Bisiklet Yarışı’nda da dikkatleri üzerine çekti.

24 takımın mücadele ettiği zorlu organizasyonda Muğla Büyükşehir Belediyesi Continental Bisiklet Takımı genel klasmanda 11’inci olarak önemli bir başarı elde etti. Uluslararası yarışlarda üst sıralarda yer alan takım, hem deneyimli sporcuları hem de Muğla’nın yetiştirdiği genç yetenekleriyle bisiklet camiasından tam not aldı.

Cömert: “Büyükşehir Belediyemizin Spora Verdiği Destek Kendini Gösterdi”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Continental Takımı Koordinatörü İlker Cömert, kısa sürede önemli organizasyonlarda elde edilen başarının Muğla adına gurur verici olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun hemen ardından Azerbaycan Turu gibi prestijli bir organizasyonda yarışmak bizim için çok değerliydi. 24 takım arasında 11’inci sırada yer almak, yeni kurulan bir takım için önemli bir başarı. Büyükşehir Belediyemizin spora verdiği destek sayesinde takımımız kısa sürede uluslararası alanda kendini göstermeyi başardı. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”

Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti Azerbaycan Gence Başkonsolosu Recep Öztop da yarışın 4’üncü etap startı öncesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi takımını ziyaret ederek sporculara başarılar diledi. Öztop, takımın Türk bayrağını uluslararası arenada başarıyla temsil ettiğini ifade etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı’nın cumartesi günü tamamlanacak son etabın ardından Türkiye’ye dönmesi bekleniyor.