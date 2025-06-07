Muğla Büyükşehir’in Yol Yatırımları Hız Kesmiyor: Orhaniye'de Çalışmalar Başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris’in Orhaniye Mahallesi’nde yaklaşık 13 milyon 800 bin TL maliyetle 2 bin metrelik parke yol kaplama ve yağmursuyu hattı çalışmasına başladı.

Muğla genelinde son bir yılda 216 bin metrelik yol çalışması gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, hem kıyı mahallelerde hem de kırsalda ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale getirmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Marmaris ilçesi Orhaniye Mahallesi’nde çalışmalar kapsamında 2 bin metre uzunluğunda parke yol kaplaması ve yağmursuyu hattı söküm ile reglaj uygulamaları gerçekleştirilecek. Projenin toplam maliyeti 13 milyon 800 bin TL.

2025 Yılında Yol Yatırımları Devam Ediyor

Büyükşehir Belediyesi Muğla genelinde bugüne kadar sıcak asfalt, birinci ve ikinci kat sathi kaplama, parke çalışması olmak üzere çalışması yaptı. Büyükşehir, 2024 yılı içerisinde kent genelinde 216 bin metreyi bulan yol imalatı gerçekleştirerek ulaşım altyapısına önemli katkılar sundu.

Başkan Aras: “Muğla’mızın Dört Bir Yanında Hizmet Üretmeye Devam Edeceğiz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Dünya Kenti Muğla’da hemşehrilerimizin ve şehrimizi ziyaret eden misafirlerimizin memnuniyeti bizim için en öncelikli konudur. Bu doğrultuda, ulaşım altyapımızı güçlendirmeye, mahallelerimizin ihtiyaçlarına hızlı ve etkin çözümler üretmeye büyük önem veriyoruz. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Yeni yol yapım projeleri, bakım çalışmaları ve asfaltlama hizmetlerimizi daha da geniş bir alana yayarak Muğla’mızın dört bir yanında hizmet üretmeye devam edeceğiz.” dedi.