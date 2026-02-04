Muğla, EMITT 2026’da Dünya Turizmine Gücünü Gösteriyor

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı – EMITT 2026, 5–7 Şubat 2026 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi (İFM)’nde gerçekleştirilecek. Turizm sektörünün küresel ölçekte en önemli buluşma noktalarından biri olan fuara, Muğla Büyükşehir Belediyesi; ilçeleriyle, ticaret odalarıyla ve turizm paydaşlarıyla stant açarak katılım sağlayacak.

Çeyrek asrı aşkın süredir turizm dünyasının ilham veren platformları arasında yer alan EMITT, her yıl yaklaşık 30 bin turizm profesyonelini dünyanın dört bir yanından destinasyonlar ve seyahat markalarıyla bir araya getiriyor. Fuar, ziyaretçilerine yeni rotalar ve seyahat deneyimleri sunarken; katılımcılar için uluslararası ölçekte yeni iş birliklerinin kurulmasına olanak sağlıyor. Fuarda, Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da yer alacak.

Ülke tanıtım stantlarından turizm destinasyonlarına, yaz ve kış turizminden doğa ve macera turizmine, sağlık ve gastronomi turizminden otellere, tur operatörleri ve seyahat acentelerine kadar geniş bir yelpazede katılımcıya ev sahipliği yapan EMITT; 656 katılımcı, 109 ülke ve 23 bin 725 ziyaretçiyle turizm sektörünün en prestijli iş platformları arasında yer alıyor.

Muğla, İlçeleriyle Uluslararası Arenada Tanıtılacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi, EMITT 2026 kapsamında; ilçe belediyeleriyle birlikte açacağı stantlarda kentin doğal, kültürel ve turistik değerlerini yerel ve uluslararası ziyaretçilere tanıtacak.

Muğla standında; kentin dört mevsime yayılan turizm çeşitliliği, sürdürülebilir turizm yaklaşımı, kültürel mirası, gastronomi potansiyeli ve alternatif turizm olanakları ön plana çıkarılacak. Fuar süresince gerçekleştirilecek temaslarla, Muğla’nın uluslararası turizm ağındaki görünürlüğünün artırılması ve yeni iş birliklerinin kurulması hedefleniyor.

Karya Vizyon Turizm Buluşması’nın Lansmanı Gerçekleştirilecek

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ilçe belediyelerini ve turizm paydaşlarını aynı çatı altında buluşturduğu EMITT Turizm Fuarı kapsamında; Marmaris Ticaret Odası, Muğla Ticaret Odası ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB), ilçe belediyeleri, turizm paydaşlarıyla iş birliği içinde düzenlenen Uluslararası 2. Karya Vizyon Turizm Buluşması’nın lansmanı gerçekleştirilecek.

Lansman kapsamında; Karya bölgesinin tarihi ve kültürel mirasının turizmle bütüncül bir yaklaşımla ele alınması, destinasyon markalaşması, sürdürülebilir turizm anlayışı ve uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik vizyon ve hedefler sektör temsilcileriyle paylaşılacak. Etkinliğin, Muğla’nın turizmde dört mevsime yayılan güçlü potansiyelinin ulusal ve uluslararası düzeyde daha görünür kılınmasına önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

Başkan Aras: “Muğla’yı Dünya Kenti Vizyonuyla Anlatıyoruz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, EMITT 2026’ya katılımın kent tanıtımı açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

“Muğla, sahip olduğu doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel mirasıyla dünya ölçeğinde güçlü bir turizm kentidir. Biz bu zenginliği uluslararası platformlarda daha görünür kılmayı amaçlıyoruz. EMITT gibi küresel ölçekte düzenlenen fuarlar, Muğla’nın tanıtımı ve yeni iş birliklerinin kurulması açısından son derece önemlidir. İlçelerimizle birlikte katıldığımız EMITT 2026’da, Muğla’nın sürdürülebilir, nitelikli ve dört mevsim yaşayan turizm anlayışını dünya turizmine anlatacağız.”