  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muğla ile Leshan arasında Kardeşlik Köprüsü kuruluyor

Muğla ile Leshan arasında Kardeşlik Köprüsü kuruluyor

Muğla ile Leshan arasında Kardeşlik Köprüsü kuruluyor
Güncelleme:

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Çin’in Leshan kenti arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi, uluslararası ilişkilerini geliştirmek ve kenti dünya kentleriyle buluşturmak amacıyla önemli bir adım attı. Çin Halk Cumhuriyeti’nin Sichuan eyaletine bağlı Leshan kenti ile kardeş şehir iş birliği protokolü hayata geçirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Leshan Kenti Yönetim Komitesi İletişim Dairesi Genel Müdürü Guo Jie arasında imzalanan protokol, iki şehir arasında dostane ilişkilerin güçlendirilmesi ve çok yönlü iş birliğinin geliştirilmesine zemin hazırlıyor.

Turizm ve Ekonomik Büyüme İçin Stratejik Ortaklık

İmzalanan mutabakat zaptı kapsamında iki kent arasında özellikle turizm, kültürel etkileşim ve yatırım alanlarında iş birlikleri kurulması hedefleniyor. Leshan ve Muğla’nın turizm sektöründe ortak projeler geliştirmesi, karşılıklı turist akışının artırılması ve ekonomik büyümeye katkı sağlanması planlanıyor.

 Muğla ve Leshan’ın kardeşliği kalıcı ve güçlü bağlar kuracak

Leshan Kenti Yönetim Komitesi İletişim Dairesi Genel Müdürü Guo Jie, Muğla’da bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, iki şehir arasındaki kardeşlik anlaşmasının uzun yıllar sürmesini temenni etti. Guo Jie, “Bugün burada imzaladığımız kardeş şehir protokolünün, sadece resmi bir belge olmanın ötesine geçerek iki şehir arasında kalıcı ve güçlü bağlar kurulmasına vesile olacağına inanıyorum. Leshan ve Muğla, sahip oldukları tarihsel ve kültürel zenginliklerle birbirine çok şey katacak potansiyele sahip. Sayın Ahmet Aras’a ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne misafirperverlikleri ve sıcak karşılamaları için içtenlikle teşekkür ederim,” dedi.

Başkan Aras: “Muğla, Türkiye’nin Dünyaya Açılan Kapısı”

Törende konuşan Başkan  Aras, imzalanan iyi niyet mektubunun iki şehir arasındaki güçlü dostluğun ilk adımı olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Çin heyetimizin ziyareti bizleri çok mutlu etti. Şimdi iki şehir arasında iyi niyet mektubu imzaladık. Bu mektup, her iki belediye meclisinden geçerek iki kenti resmi olarak kardeş yapacak. Bu birliktelik, sadece sembolik değil, somut iş birliklerine dönüşecek. Muğla’mız Türkiye’nin dünyaya açılan kapısıdır. Göreve geldiğimiz günden bu yana Muğla’yı tanıtmak, uluslararası ilişkiler geliştirmek ve dünya barışına katkı sağlamak için çalışıyoruz.”

Çin heyeti, Fethiye’deki Babadağ, Letoon Antik Kenti ve Xanthos gibi Muğla’nın önemli tarihi ve doğal alanlarını ziyaret edecek. Karşılıklı ziyaretlerle iki kentin kültürel bağları güçlendirilirken, Muğla Büyükşehir Belediyesi heyeti de yakın zamanda Leshan kentini ziyaret etmeyi planlıyor.

 

 

text-ad
Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Çılgın aşık intihara kalkıştı, genç kadın ''benim suçum seni sevmek mi'' diye isyan etti! Çılgın aşık intihara kalkıştı, genç kadın ''benim suçum seni sevmek mi'' diye isyan etti! İranlı turistlerin ''deniz'' tatili Türkiye'nin Turizm Başkenti ünvanına el değiştirdi! İranlı turistlerin ''deniz'' tatili Türkiye'nin Turizm Başkenti ünvanına el değiştirdi! Yok böyle bir tazminat! Bu belediyeden emekli olmak varmış... Yok böyle bir tazminat! Bu belediyeden emekli olmak varmış... Milli Eğitim Bakanı Tekin açıkladı: Sistem bir kez daha değişiyor! Milli Eğitim Bakanı Tekin açıkladı: Sistem bir kez daha değişiyor! Bakanlık ifşa etti! 2 ürün için daha piyasadan toplatma kararı! Bakanlık ifşa etti! 2 ürün için daha piyasadan toplatma kararı! Tutuklu Adnan Oktar’ın son hali ortaya çıktı Tutuklu Adnan Oktar’ın son hali ortaya çıktı Yağışlar sürecek, bahar yolda... Bitmek bilmeyen kış adım adım, yavvaş yavaş Türkiye'yi terk ediyor! Yağışlar sürecek, bahar yolda... Bitmek bilmeyen kış adım adım, yavvaş yavaş Türkiye'yi terk ediyor! İlber hocadan Cumhurbaşkanlığı'nın etkinliğinde dikkat çeken tarikat ve parti üyeliği çıkışı İlber hocadan Cumhurbaşkanlığı'nın etkinliğinde dikkat çeken tarikat ve parti üyeliği çıkışı Müge Anlı: ''Her an kapınız İçişleri Bakanlığı'ndan geliyoruz denilerek çalınabilir!'' Müge Anlı: ''Her an kapınız İçişleri Bakanlığı'ndan geliyoruz denilerek çalınabilir!'' Sahiplendiği sokak köpekleri evde parçalarak öldüren doktor tutuklandı! Sahiplendiği sokak köpekleri evde parçalarak öldüren doktor tutuklandı!
Ekrem İmamoğlu'nun ''iptal edilen'' diploması aslında iptal edilmedi mi ? Ekrem İmamoğlu'nun ''iptal edilen'' diploması aslında iptal edilmedi mi ? Hobi ya da meslek değil, mecburiyet: Onlar Türkiye'nin ''yılanlara üfleyen'' ailesi! Hobi ya da meslek değil, mecburiyet: Onlar Türkiye'nin ''yılanlara üfleyen'' ailesi! CİMER'e şikayet edilmişti: Özel hastanenin faaliyetleri durduruldu! CİMER'e şikayet edilmişti: Özel hastanenin faaliyetleri durduruldu! 23 yaşındaki üniversiteli İlay, zayıflamak isterken yepyeni bir iş sahibi oldu 23 yaşındaki üniversiteli İlay, zayıflamak isterken yepyeni bir iş sahibi oldu Survivor'da Hikmet'in ''kavga'' itirafı sonrası Batuhan'ın ailesinden Acun Ilıcalı'ya tehdit Survivor'da Hikmet'in ''kavga'' itirafı sonrası Batuhan'ın ailesinden Acun Ilıcalı'ya tehdit Kan kaybeden altın fiyatları için yeni tahmin: 4 bin TL'nin altına iner mi? Kan kaybeden altın fiyatları için yeni tahmin: 4 bin TL'nin altına iner mi? İBB'deki AK Parti dönemi için yolsuzluktan suç duyurusu! İBB'deki AK Parti dönemi için yolsuzluktan suç duyurusu! İBB soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanan ismin ifadesi ortaya çıktı İBB soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanan ismin ifadesi ortaya çıktı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy 3 ilimizi işaret etti, tarih verip beklediği depremi açıkladı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy 3 ilimizi işaret etti, tarih verip beklediği depremi açıkladı Hazal Filiz Küçükköse ''Dünyanın En Seksi Kadını''na meydan okudu Hazal Filiz Küçükköse ''Dünyanın En Seksi Kadını''na meydan okudu