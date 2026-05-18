Muğla İstihdam Ofisleri Kariyer Şenliği’nde Öğrencilerle Buluştu

Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Muğla İstihdam Ofisleri, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) tarafından düzenlenen “Kariyer Şenliği 2026” etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi. Muğla İstihdam Ofisleri, öğrencilere iş ve kariyer fırsatları hakkında bilgilendirme yaptı.

“Kampüsten Sektöre: Geleceğe İlk Adım” sloganıyla gerçekleştirilen Kariyer Şenliği 2026, MSKÜ Tören Alanı ve Edebiyat Fakültesi Yaşar Özlem Amfisi’nde düzenlendi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın genç istihdamına yönelik projelere verdiği önem doğrultusunda çalışmalarını sürdüren İstihdam Ofisleri, üniversite öğrencilerinin kariyer planlamalarına destek olmayı amaçlıyor.

Muğla İstihdam Ofisleri’nden Öğrencilere Destek

Kariyer Şenliği’ne katılan Muğla İstihdam Ofisleri, açtığı stantta öğrencilere hizmetlerini tanıttı. İş arayan öğrencilerin kayıtlarının alındığı stantta, kariyer danışmanları tarafından istihdam süreçleri hakkında bilgi verildi.

Muğla İstihdam Ofisleri, iş arayan vatandaşlarla işverenleri bir araya getiren kapsamlı bir istihdam organizasyonu olarak faaliyet gösteriyor. İşverenler dijital platform üzerinden ücretsiz üyelik oluşturarak iş ilanlarını yayınlayabilirken, vatandaşlar da ücretsiz aday kaydı oluşturarak ilanlara başvurabiliyor.

Dijital Platformun Ötesinde Hizmet

Sadece dijital bir platform olarak hizmet vermeyen Muğla İstihdam Ofisleri, kariyer danışmanları aracılığıyla hem işverenlere hem de adaylara birebir destek sunuyor. Süreci yakından takip eden ofisler, doğru aday ile doğru işvereni buluşturarak sürdürülebilir istihdama katkı sağlamayı amaçlıyor.

Menteşe ve Bodrum ilçelerinde hizmet veren Muğla İstihdam Ofisleri’nde, Fethiye Şubesi’nin açılış hazırlıkları da sürüyor. Böylece Muğla genelindeki hizmet ağının daha da genişletilmesi hedefleniyor.

İş Arayan Vatandaşlara Davet

Muğla İstihdam Ofisi Müdürü Güliz Özgür, iş arayan vatandaşları ve işverenleri Muğla İstihdam Ofisleri’ni ziyaret etmeye davet etti.

Muğla İstihdam Ofisleri’nin Menteşe Şubesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No’lu Hizmet Binası No:14 adresinde hizmet verirken, Bodrum Şubesi ise Yokuşbaşı Mahallesi Hasan Reşat Öncü Caddesi Külcü Sokak No:20 adresinde faaliyet gösteriyor.

Vatandaşlar ayrıca online başvurularını http://www.muglaistihdam.com.tr adresi üzerinden gerçekleştirebiliyor.

 

