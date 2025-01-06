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Muğla İtfaiyesi’nden Baca Temizlik Personeline eğitim

Muğla İtfaiyesi’nden Baca Temizlik Personeline eğitim
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Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde faaliyet gösteren baca temizleme şirketlerinde görevli baca temizliği konusunda gerekli yetkilere ve belgelere sahip olan personellere baca ve yağlı kanal temizliği eğitimi verdi.

Baca yangınlarının önüne geçmek ve halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla eğitim çalışmalarına devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, il genelinde faaliyet gösteren baca temizleme şirketlerinde görevli personellere yönelik "Baca Temizleme Yöntem ve Teknikleri Eğitimi" düzenledi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın eğitime verdiği önem ve hassasiyet doğrultusunda İtfaiye Daire Başkanlığı, baca temizleme şirketlerinde görevli personellere iki etapta üçer gün süren program kapsamında baca ve yağlı kanal temizliği eğitimi verdi. Muğla İtfaiyesi, baca yangınlarının önüne geçmek, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak adına bu tür eğitim çalışmalarının önemine dikkat çekti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde faaliyet gösteren baca temizleme şirketlerinde görevli baca temizliği konusunda gerekli yetkilere ve belgelere sahip olan personellere baca ve yağlı kanal temizliği eğitimi verdi.

2024 yılında 1466 denetim

Muğla Büyükşehir Belediyesi, baca ve yağlı kanal temizliği hizmetleri sunan firmaları yetkilendirmeye, firmaların faaliyetlerini İtfaiye Dairesi Başkanlığı aracılığıyla denetlemeye devam ediyor. Yetkilendirilen firmaların temizlik faaliyetleri, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) üzerinden dijital olarak takip ediliyor. Büyükşehir Belediyesi 2024 yılında 1466 denetim gerçekleştirdi. Böylece firmaların hizmet standartlarına uygunluğunu ve yeterliliği düzenli olarak kontrol ediliyor. Bu sistem sayesinde, baca ve yağlı kanal temizliği işlemlerinin etkinliği ve güvenliği de artırılıyor.

Katılımcılara "Baca Temizleme Eğitim Belgesi" verildi

Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara, ilgili faaliyetlerde kullanmak üzere "Baca Temizleme Eğitim Belgesi" verilerek program sonlandırıldı. İki etapta üçer gün süren eğitim programı kapsamında; ilk gün yanma ve yangın bilgisi ile yangına müdahale teknikler, ikinci gün baca temizleme yöntemleri ve denetim yönergesi, üçüncü gün yüksekte çalışma prensipleri konuları işlendi.

Baca temizleme faaliyetlerinin güvenli ve standartlara uygun şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla eğitimlerini gerçekleştiren Muğla İtfaiyesi, katılımcılara hem teorik bilgi hem de pratik uygulama fırsatı sunuyor. Muğla İtfaiye Daire Başkanlığı yetkilileri, baca temizliği konusunda bilinçli ve yetkin personelin, özellikle kış aylarında sıkça yaşanan baca yangınlarını önemli ölçüde azaltacağını vurguladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde faaliyet gösteren baca temizleme şirketlerinde görevli baca temizliği konusunda gerekli yetkilere ve belgelere sahip olan personellere baca ve yağlı kanal temizliği eğitimi verdi.

Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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