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Muğla kıyılarının korunması için sezon öncesi planlama yapıldı

Muğla kıyılarının korunması için sezon öncesi planlama yapıldı
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Muğla Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda, çevre yönetimi, kıyı ekosistemlerinin korunması ve kurumsal iş birliği konularında önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde düzenlenen “Muğla Kıyıları İçin Ortak Akıl ve Deneyim Buluşması” başlıklı toplantıda, turizm sezonu öncesi kıyı alanlarında karşılaşılan çevresel sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyelerine bağlı planlama, altyapı ve deniz hizmetleri birimlerinin de katıldığı toplantıda, çevresel sürdürülebilirlik, su kalitesi yönetimi, dip tarama uygulamaları ve kaynak kontrolü gibi alanlardaki deneyimler paylaşıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi teknik ekipleri tarafından yürütülen bilimsel çalışmaların sonuçları da katılımcılarla paylaşılırken, kıyı alanlarında çevresel yüklerin azaltılması amacıyla önerilen iki aşamalı müdahale modeli tanıtıldı.

Toplantının sonunda, Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın koordinasyonunda, ilgili birimlerin görev ve sorumluluk alanları belirlendi. Alınan kararlar doğrultusunda oluşturulacak yol haritası, yaz sezonu boyunca çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması ve Muğla kıyılarının korunmasına yönelik  çalışmalar planlandı.

Başkan Aras: “Kıyılarımızı Gelecek Nesillere Sağlıklı Bir Şekilde Bırakmak İçin Çalışıyoruz”

 Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras toplantının ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Muğla, Türkiye’nin en değerli doğal kıyı şeritlerine ev sahipliği yapıyor. Bizler de bu eşsiz mirası korumak, kıyılarımızı gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün burada İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyelerimizin değerli katkılarıyla önemli bir deneyim paylaşımı gerçekleştirdik.

Kıyı alanlarımızda yaşanan çevresel sorunlara karşı ortak akılla çözüm üretiyor, bilimsel veriler ışığında hareket ediyoruz. Hazırlayacağımız yol haritası ile turizm sezonu boyunca çevresel yükleri azaltmayı, doğal dengemizi korumayı ve Muğla’yı sürdürülebilir turizm anlayışıyla geleceğe taşımayı hedefliyoruz.”

 

 

 

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Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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