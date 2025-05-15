Muğla Planlama Ajansı, Gençlik Araştırmaları Raporu 2025'i açıkladı

Muğla Planlama Ajansı (MUPA) tarafından hazırlanan " Gençlerin Gözünden Kent ve Gelecek" başlıklı Muğla Gençlik Araştırması Raporu Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Menteşe Belediyesi ve MUPA iş birliğiyle Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen bilgilendirme toplantısıyla kamuoyuna sunuldu.

Muğla'daki gençlerin yaşam deneyimlerini ve gelecek beklentilerini ortaya koyan rapor, yerel düzeyde gençlik politikalarının şekillendirilmesine veri temelli katkı sağlamayı hedefliyor.

Toplantıya Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Yardımcı Prof. Dr. Murat Gökçe’nin yanı sıra siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ve temsilcileri, sivil toplum örgütleri ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, bir şehir plancısı ve kadın belediye başkanı olarak gençlerle bir arada olmanın önemine değinerek, “Gençlerle bir arada olmak özlediğimiz bir tabloydu. Kent yönetimine dair birçok unsur var ve bu karar süreçlerinde gençlerle birlikte olmak çok önemli. Gençlerimize buradan söylemek istediğim şu: Herkesin içinde bir cevher var; bunu anlamak ve değerlendirmek çok kıymetli. Yolumuz hep birlikte açık olsun.” ifadelerini kullandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mustafa Gökçe ise üniversitenin kapalı duvarlar arasında alınan bir eğitim olmadığını, bir yaşam şekli ve deneyimi olduğunu vurgulayarak, “Gençlerin kent yönetiminde karar sahibi olmalarını sağlamak hepimizin görevi ve sorumluluğu. Gençlerin kent yaşamına aktif olarak katılımını sağlayan her türlü etkinliği sonuna kadar desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.

MUPA Geleceğe Yatırımdır!

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, konuşmasında planlama ajanslarının kent yönetimi konusunda oynadığı stratejik role dikkat çekerek, “Planlama ajansları uzun vadeli düşünen, kente dair verileri toplayan, analiz eden ve geleceği planlayan kurumlardır. MUPA’dan fen işleri gibi yol yapmasını ya da hemen somut çıktılar üretmesini beklememelisiniz. Burası geleceğe yatırımdır ve doğru yolda ilerlemektedir. MUPA’nın danışma kurulunda çok değerli akademisyen hocalarımız, bilim insanlarımız var. Muğla’nın ve bölgenin geleceği için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Gençlik Umut ve Güvence Arıyor

MUPA’nin yayınladığı Gençlik Raporu’nun, gençlerin beklentileri ve kaygılarını görünür kılmayı amaçlayan samimi bir çabanın ürünü olduğunu belirten Başkan Aras; “En önemli amaçlarımızdan birisi gençlerimizin sesine kulak vermek. Gençleri dinlemezsek sağlıklı bir gelecek inşa edemeyiz. Gençler söylüyorsa dinlemek gerekir. Bugünün gençliği umutsuzluk ve güvencesizlik hissediyor. Sosyal eşitsizlikleri derinleştiren politikalar gençleri yordu. Bu hepimizin üzerinde durması gereken bir sorumluluktur. Raporun ortaya koyduğu sonuçları somut politikalara dönüştürmek için tüm kurumlarla birlikte çalışacağızç MUPA’nın çalışması sayesinde bugün burada birlikteyiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Doç. Dr. Çağlar Özbek ise dünyada ve Türkiye’de gençlerin karşı karşıya olduğu eşitsizlikleri değerlendirerek, “Fırsat eşitsizliği dünya genelinde ortak bir sorun. Gençler Türkiye’de yeteneklerini destekleyecek olanaklara erişemiyor. Gençlerin yurt dışında yaşama isteği bir aidiyet duygusu sorununu da gözler önüne seriyor. Bunu aşmanın en önemli adımlarından birisi de gençlerin karar mekanizmalarında aktif rol alabilmesidir. Yapılan çalışmalar ile Muğla daha yaşanılabilir bir kent haline gelecektir.” dedi.

Gençler Mutlu Değil

Muğla Planlama AJansı Yönetim Kurulu Başkanı Tansu ÖZCAN, araştırmanın bulgularına dair yaptığı sunumda, araştırma kapsamında 18-29 yaş arası 1537 gençle görüşüldüğünü belirtti. Özcan; “yaptığımız araştırma ile gençlerin mutluluk düzeyi bakımından kırılgan bir tablo sergiliyor. Kent yönetiminde gençlerin aktif rol alması öncelikli bir politika önerisi olarak önümüze çıkmaktadır. Bugün gençler için gelecek bir umut değil, bir stres kaynağına dönüşmüş durumda. Her 10 gençten 6’sı geleceğe dair umutsuz.” Ifadelerini kullandı.

Gençlik Gidip Gitmeme Arasında: Kökler Kırılgan

Özcan “Çalışmaya katılan gençlerin %42’si Muğla’da yaşamak istemiyor. MUPA tarafından daha önce yayımlanan Yaşlılık Raporu’na göre ise Muğla, yaş almış bireylerin göç ettiği bir kent haline gelmiş durumda. Bu tablo bize net bir tercih sunuyor: ya gençlerin burada kalmasını sağlayacak politikalar geliştireceğiz ya da kenti yaşlı nüfusa göre planlayacağız. Başkanımızın talimatıyla bu dengeyi kurmak ve korumak için çalışmalarımıza başladık.”

“Gençlerin Türkiye’de yaşamak için en çok tercih ettiği şehir İzmir olurken, yurt dışında Almanya ilk sırada yer aldı. Ayrıca gençler, kentsel sorunlara doğrudan çözüm önerileri sunuyor.

“Muğla’yı siz yönetseydiniz ne yapardınız?” sorusuna gençlerin %17,9’u “Yol ve kaldırım yapardım” yanıtını verdi. Gençler kentin erişilebilirliğini dert ediniyor. Hizmetlere erişim, özgürlüklere erişim, sosyal imkanlara erişim. Bu, gençlerin kentsel sorunlara ne kadar somut ve doğrudan çözümlerle baktığını gösteriyor. Gençler öznesi oldukları kentin masasında çözüm ortağı olarak yer bulmak istiyor. Uzun vadeli düşünerek planları erişilebilir muğla üzerine kurguluyoruz.

MUPA, bu diyaloğu sürdürmek amacıyla 24 Mayıs’ta düzenleyeceği “Gençlik-Ortak Akıl Çalıştayı”na tüm gençleri davet ediyor.” dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılan toplantı gençlerin yoğun katılımı ve Prof. Dr. Sinan Canan'ın “Yeni Dünya Becerileri" sunumuyla devam etti.