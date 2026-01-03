Muğla Seydikemer Emin Eller Gündüz Bakımevi’nde Başvurular Başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin il genelinde yaygınlaştırmayı sürdürdüğü gündüz bakımevleri yeni öğrencilerine kapılarını açmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Seydikemer’de hayata geçirilen Emin Eller Gündüz Bakımevi’ne başvurular başladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, çocukların güvenli, nitelikli ve çağdaş eğitim ortamlarında gelişimini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Emin Eller Gündüz Bakımevlerini il genelinde yaygınlaştırmayı sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, Menteşe, Fethiye, Ortaca ve Yatağan ilçeleri ile Bodrum’da üç olmak üzere toplam 7 olan gündüz bakımevi sayısını, Seydikemer’de hizmete alacağı gündüz bakımeviyle 8’e yükseltiyor.

İl genelinde gündüz bakımevlerinin sayısını artırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi tarafından, Seydikemer’de Gerişburnu Mahallesi’nde bulunan 4 sınıf ve 80 çocuk kapasiteli gündüz bakımevi için ise başvurular başladı. 25 - 66 aylık çocukları kabul edecek gündüz bakımevinde; 1 müdür, 4 grup sorumlusu, 4 çocuk bakıcısı, 2 temizlik personeli ve 1 aşçı personel hizmet verecek.

5 Ocak Pazartesi Başvurular Alınacak

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Seydikemer Emin Eller Gündüz Bakımevi için ise başvurular başladı. Başvurular için gerekli belgeler; öğrencinin 4 adet vesikalık fotoğrafı, öğrencinin sağlık raporu, öğrencinin ebeveynlerinin nüfus cüzdanı fotokopisi, ebeveynlerin çalıştığı kurumdan çalıştıklarına ilişkin belge.

Başkan Aras: “Gündüz Bakımevlerimizi İl Genelinde Yaygınlaştırıyoruz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, gündüz bakımevlerine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Çocuklarımızın güvenli, sağlıklı ve çağdaş eğitim ortamlarında büyümesi bizim en öncelikli sorumluluklarımızdan biridir. Göreve geldiğimizde 2 olan gündüz bakımevi sayımızı 8’e yükselttik. Amacımız gündüz bakımevlerimizin sayısını il genelinde artırmak. Çalışan ebeveynlerimizin yükünü hafifletmek, çocuklarımızın erken yaşta nitelikli eğitimle buluşmasını sağlamak için yatırımlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.”