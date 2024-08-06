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Muğla Yeşil Şehirler Programı'na katılan altıncı şehir oluyor

Muğla Yeşil Şehirler Programı'na katılan altıncı şehir oluyor
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD)Yeşil Şehirler Programı’na (Green Cities Program) Türkiye’den katılan altıncı şehir oluyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın ev sahipliğinde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) yetkilileri ile Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde toplantı yapıldı. EBRD ile gerçekleşen toplantıda Yeşil Şehirler Programı’na Türkiye’den altıncı şehir olarak Muğla’nın katılımı hususunda fikir birliğine varıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi; doğal kaynakları sürdürülebilir bir şekilde yöneterek çevresel değerlerin korunmasını sağlamak, iklim değişikliğinin etkilerini hafifletmek, bu değişikliklere uyum sağlamak için stratejiler geliştirmek, çevre politikaları, kentsel planlamanın, şehirde yaşayanların sosyal ve ekonomik refahını destekleyecek şekilde bütünleşmiş olmasını sağlamak için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD)Yeşil Şehirler Programı’na (Green Cities Program) katılıyor. Türkiye’den İzmir, Ankara, İstanbul, Gaziantep, Bursa’nın üye olduğu Yeşil Şehirler’in altıncı üyesi Muğla olacak.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), ülkemizdeki yerel yönetimler için önemli bir stratejik ortak olup finansman, danışmanlık ve teknik destek sağlayarak şehirlerin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunuyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi EBRD ile işbirliği yaparak büyük ölçekli projeleri hayata geçirerek kentsel altyapının ve hizmetlerin geliştirilmesine önemli ölçüde katkı sağlamayı hedefliyor. İlk etapta MUSKİ’nin hazırlamış olduğu projeler, Katı Atık Depolama Tesisi ile entegre edilecek ve tek bir proje olarak Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD)Yeşil Şehirler Programı’na sunulacak.

Başkan Aras; “Muğla’mızın geleceği için kaybedecek zamanımız yok”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) yetkilileri ile Muğla’da verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini, Yeşil Şehir Programı’na katılarak Muğla’nın altyapı, çevre yatırımlarında teknik ve finansman desteği sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Başkan Aras; “Dünya genelinde 69 ülkenin üye olduğu, yerel yönetimlerin önemli bir stratejik ortağı olan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası yetkilileri ile Muğlamızda verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Ülkemizden beş şehrin üye olduğu Yeşil Şehirler Programı’na altıncı olarak Muğlamızın katılmasına karar verdik. Büyükşehir Belediye’mizin altyapı ve çevre yatırımları için hazırladığı projelere finansman desteği sağlayarak bu çalışmaları hızlandırmayı amaçlıyoruz. Muğla’mızın geleceği için kaybedecek zamanımız yok.” dedi.

Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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