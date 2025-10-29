Muğla'da 10. Uluslararası Zurnazen Festivali’nde Kültür ve Müzik Buluştu

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Zurnazen Festivali, 27-28 Ekim tarihlerinde Milas ve Menteşe’de müzikseverlerle buluştu.

Muğla’nın kültürel mirasını müzikle buluşturan 10. Uluslararası Zurnazen Festivali, Türkiye’den ve dünyadan gelen zurna ustalarını aynı sahnede bir araya getirdi.

Bu yıl 10’uncu kez düzenlenen festivalde, 13 ünlü zurna virtüözü sahne aldı. Etkinlikte Alaattin Boncuk, Ali Bedel, Allahverdi Barin, Buğra Kutbay, Dzeljo Destanovski, Eyüp Girgin, Göksel Güçlü, Hasan Kavallı, Memik Avcı, Naci Peri, Petar Yuliev Alyoshev, Yenel Satıcı ve Yunus Emre gibi birçok önemli isim müzikseverlerle buluştu. Festival aynı zamanda yerel sanatçılara destek olurken, Muğla’nın kültür ve sanat kimliğini de uluslararası alanda tanıtıyor.

Festival kapsamında ayrıca Uğur Önür ve Sümer Ezgü gibi sevilen sanatçılar sahne aldı; solo zeybek gösterileri, söyleşiler ve konser programlarıyla iki gün boyunca Muğla müziğin kalbi haline geldi.

Vatandaşlardan Zurnazen Festivali’ne Yoğun İlgi

Katılımcılar festivalden büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi:

Melek Kamilova, “İlk defa katıldığım için çok heyecanlandım ve atmosferi çok beğendim, çok teşekkür ederiz böyle bir festival için.”

Tuğba Baygar: “Her zamanki gibi Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin şahane bir organizasyonundayız. Havanın güzel olması da festivali daha keyifli hale getiriyor. Özellikle Cumhuriyeti’mizin 102. yılını kutladığımız bugün de böyle bir festivale katılmak çok güzel teşekkür ederiz.”

İlkay Besi, “Zurnazen Festivalini çok seviyorum. Geçen senelerde katıldığım festivallerde de çok başarılı sanatçılar vardı. Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ederiz.”

Sebahat Uygun, “Daha önceki festivallere de katıldık. Bu festivalle ilgili de İngiltere’deki oğlumun bizleri görüp fotoğraf yolladığı güzel bir anımız var. Özellikle festivalin böyle özel bir güne denk gelmesi de çok güzel. Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum.”

Başkan Köksal Aras: “Zurna, Anadolu’nun Sesi, Nefesi, Hüznü, Sevinci ve Yaşamın Kendisidir”

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102. yılını kutladığımız bu haftada, bayram coşkusunun dolup taştığı günler yaşıyoruz. 10 yıldır kesintisiz devam eden Zurnazen Festivalimizin bu haftaya denk gelmesi, bizler için ayrı bir mutluluk kaynağı oldu.

Cumhuriyet; özgürlüğün, eşitliğin ve düşünce özgürlüğünün, kısacası aydınlık bir geleceğin bayramıdır. Her yıl büyük bir coşkuyla kutladığımız bu bayram, Atamızın bizlere emanet ettiği en değerli miraslardan biridir. Zurna, en güzel günlerimizin, kutlamalarımızın özel bir müzik aletidir. Ancak bununla sınırlı kalmaz; Anadolu’nun sesi, nefesi, hüznü, sevinci ve yaşamın ta kendisidir. Bugün burada bizimle olan her bir sanatçımıza ve misafirimize yürekten teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.” dedi.

Başkan Aras: “Cumhuriyet Bizim Nefesimizdir”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Cumhuriyet’in anlamını ve festivalin taşıdığı kültürel değeri şu sözlerle ifade etti:

“Cumhuriyetimizin 102. yılında hemşehrilerimizle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Cumhuriyet; kardeşliktir, aydınlıktır, medeniyettir. Cumhuriyeti kuran Atamıza, silah arkadaşlarına ve aziz şehitlerimize şükran ve minnet borçluyuz. Eğer bugün özgürce konuşabiliyorsak, bayrağımız göklerde dalgalanıyor, ezanlarımız minarelerde yankılanıyorsa, bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e borçluyuz. Cumhuriyet; onu savunacak gençlere, çocuklara, kadınlara ve milyonlarca insana sahiptir. İşte bu yüzden Cumhuriyetimiz bizim için nefestir, yaşam kaynağımızdır. Yaşasın sosyal, demokratik, hukuk devleti; yaşasın laik Türkiye Cumhuriyeti.”

Başkan Aras: “Zurna, Topraklarımızın Özüdür”

Festivalin kültürel önemine de dikkat çeken Başkan Aras, “Muğla’mız, Cumhuriyet’i en güzel yaşayan ve yaşatan kentlerden biridir. Bugün Cumhuriyet Meydanı’nda, 1930’lu yıllarda Atamızın heykelinin dikildiği bu özel alanda, Cumhuriyet’in köklerini yaşattığımız çok önemli bir festivalde bir aradayız. Zurnazen Festivalimiz bizim topraklarımızın özüdür. Milas’ın Dibekdere’sinden Menteşe’nin Asar’ına kadar her yerde davulun, zurnanın o kendine özgü tınısını duyuyoruz. Düğünlerimizde, bayramlarımızda, asker uğurlamalarımızda her yerde davul ve zurna kültürümüzün en önemli parçası olarak yaşıyor, yaşatılıyor.” dedi.

Başkan Aras: “Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk, Ne Mutlu Türk’üm Diyene”

Başkan Aras, “Festivalimizde Türkiye’nin dört bir yanından sanatçılarımız var. Bu topraklarda yaşamış, bayrağımıza bağlı hisseden, atasına saygı duyan, toprağını seven herkesle biz kardeşiz. Bizi ayırmaya kimsenin gücü yetmeyecektir! Cumhuriyet Bayramı arifesinde bir kez daha haykırıyoruz: Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk, Ne mutlu Türk’üm diyene!” dedi.