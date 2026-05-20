  Muğla'da 19 Mayıs Heyecanı Sokaklara Taştı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikler, kentin dört bir yanında yoğun katılımla gerçekleştirildi. Spor, müzik ve gençlik buluşmalarını bir araya getiren programlarda vatandaşlar bayram coşkusunu hep birlikte yaşadı.

Kutlamalar kapsamında düzenlenen doğa yürüyüşü ve bisiklet turu vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Gençlerin ve sporseverlerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerde 19 Mayıs’ın birlik, dayanışma ve özgürlük ruhu Muğla sokaklarına taşındı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından organize edilen program ve kortej yürüyüşü de bayram kutlamalarına renk kattı. Marmaris’te gerçekleştirilen kortej yürüyüşüne Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da katılarak gençlerle bir araya geldi. Başkan Aras, vatandaşlarla birlikte 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın coşkusunu paylaştı.

19 Mayıs akşamında ise Muğla’nın farklı ilçelerinde düzenlenen konser programları büyük beğeni topladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası Kavaklıdere ve Seydikemer’de sahne alırken, Menteşe Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen Mary Jane konseri gençlerden yoğun ilgi gördü. Konsere Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz da katıldı.

Başkan Aras: “Gençlerimizin Enerjisi Geleceğe İnancımızı Güçlendirdi”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 19 Mayıs’ın yalnızca bir bayram değil, aynı zamanda gençliğe duyulan güvenin ve Cumhuriyet değerlerinin en güçlü simgelerinden biri olduğunu belirtti. Başkan Aras, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere armağan ettiği bu anlamlı günü Muğla’mızın dört bir yanında büyük bir coşku ve dayanışma içinde kutladık. Gençlerimizin enerjisi, umudu ve Cumhuriyet’e sahip çıkma kararlılığı geleceğe dair inancımızı daha da güçlendirdi.” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerle 19 Mayıs’ın coşkusu kent genelinde hep birlikte yaşanırken, gençlerin enerjisi ve vatandaşların yoğun katılımı kutlamalara damga vurdu.

 

Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
