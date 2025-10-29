  1. Anasayfa
  4. Muğla’da 29 Ekim Coşkusu!

Muğla Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet’in kuruluş yıldönümünü her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlayacak.

Cumhuriyet’in 102. yılı nedeniyle Ekim ayı içerisinde kurum içi ve ilçelerde çeşitli etkinlikler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, 27-30 Ekim’de Veda filmini vatandaşlarla buluşturacak. Büyükşehir Belediyesi bu yıl Cumhuriyet Resepsiyonu’nu 27 Ekim’de Menteşe Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde yapacak. Bayram kutlamalarının finali ise Menteşe’de fener alayı ve Emre Aydın, Seydikemer’de Selcan Kökçen Şahin ve Kavaklıdere’de Hale Yamaner Okdan konserleri ile yapılacak.

Bağımsızlığımızın mimarı Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ilelebet payidar kalacak eseri Cumhuriyetimizin 102. yılını kutlamanın gururunu yaşıyoruz diyen Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da 29 Ekim için bir mesaj yayımladı. Başkan Aras mesajında; “Atatürk ve yol arkadaşlarının 1919’da Samsun’dan başlattığı yürüyüş, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük iradesini tarih sahnesine yeniden yazdığı bir dönüm noktası olmuştur. Yokluk, yoksulluk ve işgal koşullarında filizlenen bu irade, 29 Ekim 1923’te milletimizin tükenmeyen azmi, kararlılığı ve inancıyla “Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare” biçimi, Cumhuriyet ile taçlanmıştır.

Atamızın “Kimsesizlerin kimsesi” dediği Cumhuriyet, adaletin ve eşitliğin, toplumun her ferdine uzanan eli olmuştur. Cumhuriyet ile birlikte, milleti tebaa gören anlayış yıkılmış, milletinin özgür iradesi devletin temeline yerleşerek “egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkesi hâkim olmuştur. Kadınlar hayatın merkezine taşınmış, eğitimin, üretimin ve toplumsal yaşamın öznesi haline gelmiştir. Cumhuriyet’in ilerici gücü, dün olduğu gibi bugün de kadınlardır.

Cumhuriyet; birlikte hareket ettiğimizde “olmaz” denileni başardığımızın kanıtı, özgür ve bağımsız yaşama kararlılığımızın sembolü, çoğulcu, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlılığımızın ifadesidir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, “Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz.” diyerek bu büyük emaneti bizlere bırakmıştır. Bu emanete layık olmanın yolu, onun kurucu değerlerine sahip çıkarak çalışmaktan, üretmekten ve adaleti gözetmekten geçer.

Bizler, bu sorumluluk bilinciyle Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında; merkezine insanı alan bir anlayışla; doğasıyla barışık, altyapısıyla güçlü, üstyapısıyla modern, sosyal yapısıyla adil ve ekonomik yapısıyla üreten bir Muğla için çalışıyoruz. Cumhuriyet’in kurucu felsefesini yaptığımız her hizmette, benimsediğimiz her politikada ve attığımız her adımda yaşatıyoruz.

Atamızın bizlere işaret ettiği çağın ötesine uzanan parlak ufka kararlılıkla yürüyoruz.

Bu inanç ve sorumlulukla Cumhuriyetimizin 102. yılını kutluyor; başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.

Cumhuriyet’in ışığı yolumuzu aydınlatmaya devam edecek; bizler de o ışığı çoğaltarak geleceğe taşıyacağız. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! Yaşasın Cumhuriyet!” ifadelerini kullandı.

