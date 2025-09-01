Muğla’da 30 Ağustos’un 103. Yılı Coşkuyla Kutlandı

  1. Anasayfa
Muğla Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103’üncü yıl dönümünü ilçelerde düzenlediği fener alayları, konserler ve söyleşilerle büyük bir coşkuyla kutladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yılı Muğla’da çeşitli konserler ve söyleşilerle coşkuyla kutlandı. Büyükşehir Belediyesi, Zafer Bayramı kapsamında Muğla’nın 3 ilçesinde konser düzenledi. Menteşe Cumhuriyet Meydanı’nda Can Bonomo sahne alırken, Seydikemer Seki Meydanı’nda Esra Özmen, Ula Cumhuriyet Meydanı’nda Söylev Ezgi Uludağ ile MBB Popüler Müzik Orkestrası, Kavaklıdere Belediye Meydanı’nda ise Deniz Toprak vatandaşlarla buluştu. Konserler öncesi de ilçelerde fener alayı düzenlendi.

Sinan Meydan ile Söyleşi ve İmza Günü’ne Yoğun İlgi

Tarihçi-yazar Sinan Meydan, 30 Ağustos Cumartesi günü Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte Muğlalı vatandaşlara Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin dünya ve Türk tarihi açısından taşıdığı önemi anlattı. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen söyleşi ve imza günü büyük ilgi gördü. Büyükşehir Belediyesi ayrıca Zafer Bayramı öncesinde esnafa Türk bayrakları dağıtarak kentin cadde ve sokaklarını kırmızı-beyaz renklere büründürdü.

Sinan Meydan: “Her Şeyimizi Büyük Zafere Borçluyuz”

Etkinlikte konuşan tarihçi-yazar Sinan Meydan, 30 Ağustos Zaferi’nin önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“103’üncü yılını kutladığımız 30 Ağustos Zaferi kazanılmasaydı, bugün bu topraklarda yaşayamazdık. Türk milleti, büyük zaferle vatanına tutundu ve özgürlüğünü kazandı. Eğer bugün bu topraklarda özgürce yaşıyorsak, bunu bu büyük zafere borçluyuz. Zaferin başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk’tür. Onun ileri görüşlü aklı olmasaydı bu zafer gerçekleşemezdi. Milletimiz öyle büyük bir mücadele verdi ki, ne kadar gurur duysak azdır. Bu vatan bize saraydan ya da sultandan miras kalmadı. Türk milletinin kimseye minnet borcu yoktur. Cumhuriyeti biz kurtardık, biz kurduk. Bu mücadeleyi örgütleyen de Mustafa Kemal Atatürk’ün aklı ve iradesiydi.”

Başkan Aras: “Muğla’dan Yükselen Bu Coşku, Aslında Tüm Türkiye’nin Ortak Gururudur”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Muğla’mızda Büyük Zafer’in 103’üncü yıl dönümünü halkımızla birlikte büyük bir coşku ve gururla kutladık. 30 Ağustos, Türk milletinin varoluş mücadelesinin en önemli dönüm noktasıdır. Eğer Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi olmasaydı, bugün Anadolu topraklarında belki de tek bir Türk vatandaşı dahi kalmayacaktı. İşte bu yüzden Atamıza, silah arkadaşlarına ve bu mücadelede canlarını feda eden aziz şehitlerimize sonsuz şükran ve minnet duyuyoruz.

Atatürk ve kahraman silah arkadaşları, milletimizin inancını ve kararlılığını örgütleyerek bu güzel toprakları bizlere emanet ettiler. Bizler, onların bıraktığı bu mirasa sahip çıkmak, Cumhuriyetimizi korumak ve yüceltmekle görevliyiz. Muğla’dan yükselen bu coşku, aslında tüm Türkiye’nin ortak gururudur. Bizlere düşen görev, Cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılmaktır.” dedi.

 

 

 

 

