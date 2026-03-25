Muğla'da 545 Milyonluk Dev Yatırımda Çalışmalar Sürüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz ilçelerinde başlattığı toplam 545 milyon 574 bin 920 TL’lik yol yatırımına etaplar halinde devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince Ortaca–Dalaman–Köyceğiz yol yatırımı kapsamında yürütülen proje, Ortaca–Sarıgerme yolu üzerinden başladı. Toplam yatırım bedeli 545 milyon 574 bin 920 TL olan proje ile bölgedeki ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte özellikle turizm sezonunda yoğun olarak kullanılan güzergâhta önemli bir konfor sağlanması bekleniyor.

Proje kapsamında ilk etap; Sarıgerme Sarçed ile Sarıgerme Oteller Bölgesi ve Sarıgerme Köprüsü arasını kapsarken, ikinci etap Sarıgerme Köprüsü ile Kemal Şahin Kavşağı arasını, üçüncü etap Kemal Şahin Kavşağı ile Fevziye Köprüsü arasını, dördüncü etap ise Fevziye Köprüsü ile Dalaman Havalimanı Çevre Yolu arasını içeriyor.

Etap Etap Hayata Geçiriliyor

Birinci etap güzergâhının doğal sit alanı içerisinde yer alması nedeniyle gerekli izin süreçleri devam ederken ikinci etapta çalışmalar başladı. Bu kapsamda Sarıgerme Köprüsü ile Kemal Şahin Kavşağı arasındaki 4,1 kilometrelik bölümde çalışmalar sürüyor. Üçüncü etap, Kemal Şahin Kavşağı ile Fevziye Köprüsü arasında içme suyu hattının yapılmasının ardından 3 kilometrelik sıcak asfalt çalışması yapılacak. Dördüncü etapta ise Fevziye Köprüsü ile Dalaman Havalimanı Çevre Yolu arasında ise 3,4 kilometrelik sıcak asfalt çalışması gerçekleştirilecek.

Başkan Aras: “Bölgemizin Turizm Potansiyeline Güçlü Bir Katkı Sunacağız”

Muğla’nın her noktasında bölge halkının ve gelen misafirlerin yaşam kalitesini artıracak yatırımları hayata geçirmeye devam ettiklerini belirten Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras şunları söyledi:

“Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz’i kapsayan bu önemli yol projesiyle hem hemşehrilerimizin günlük ulaşımını kolaylaştıracak hem de bölgemizin turizm potansiyeline güçlü bir katkı sunacağız. Özellikle yaz aylarında yoğun kullanılan bu güzergâhın daha güvenli, konforlu ve modern hale gelmesi bizim için büyük önem taşıyor. Planlı ve sürdürülebilir bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”