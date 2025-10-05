Muğla’da 80. Yunus Nadi Ödülleri Sahiplerini Buldu

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası 32. Muğla Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında, Cumhuriyet Gazetesi’nin kurucusu ve Muğlalı gazeteci Yunus Nadi Abalıoğlu adına verilen 80. Yunus Nadi Ödül Töreni ikinci kez Muğla’da gerçekleştirildi.

Ödül törenine, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ev sahipliğinde Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri Kemal Işık Kansu, Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Osman Selçuk Özer, Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. Başkanvekili Osman Gölcük, Cumhuriyet Gazetesi Yazarları Orhan Bursalı, Hayriye Özlem Yüzak, Gamze Akdemir, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mine Esen, Yeni Kuşak Köy Enstilüler Derneği Kurucu Başkanı Prof. Dr. Kemal Kocabaş, Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs, Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Kaytan, Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Süleyman Akbulut, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Seçici Kurul 6 Dalda 7 Ödül Verdi

Cumhuriyet Gazetesi’nin kurucusu Muğlalı Yunus Nadi anısına verilen Yunus Nadi Ödülleri, bu yıl 80’inci kez sahiplerini buldu. Seçici kurul, toplam 250 yapıt üzerinde yaptığı değerlendirme sonucunda 6 dalda 7 yapıtı ödüle layık gördü.

Öykü dalında 64, roman dalında 58, şiir dalında 47, sosyal bilimler araştırması dalında 24, karikatür dalında 23, fotoğraf dalında 34 olmak üzere toplam 250 yapıtın değerlendirildiği 80. Yunus Nadi Ödülleri’ni kazananlar şu isimler oldu; “Roman” dalında Abdullah Ataşçı, “Öykü” dalında Kemal Gündüzalp ve Neşe Koçak, “Sosyal Bilimler Araştırması” dalında Turan Akıncı, Cemil Baskın, “Karikatür” dalında Nuhsal Işın, “Şiir” dalında Nilay Özer.

Kansu: “Cumhuriyet, Atatürk’ün Adını Verdiği Bir Çınardır”

Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Kemal Işık Kansu konuşmasında Cumhuriyet’in kurucu değerlerini yaşatan bir gazete olmanın sorumluluğunu vurgulayarak, Türkiye’nin aydınlanma mücadelesinde Cumhuriyet’in kararlı yayın çizgisini sürdürdüğünü söyledi.

“Cumhuriyet, Atatürk’ün Önerisiyle Kuruldu”

Kansu, Cumhuriyet gazetesinin tarihine değinerek şunları söyledi:

“Cumhuriyet gazetesi, 101 yıllık köklü geçmişiyle Cumhuriyet’in temel değerlerini yaşatan bir çınardır. Gazetemiz, 1923 yılında Cumhuriyetimizin ilanının hemen ardından, yazar, siyaset insanı ve gazeteci Yunus Nadi’ye, halk önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün bizzat önerisiyle kurulmuştur. Adını da Atatürk vermiştir.”

“Bağımsız, İlkeli ve Halkın Yanında”

Gazetenin yayın anlayışını anlatan Kansu, ilk sayıda kurucu Yunus Nadi’nin çizdiği çerçeveyi hatırlatarak şöyle devam etti:

“Cumhuriyet’in ilkeleri, gazetemizin ilk sayısında Yunus Nadi tarafından açıkça belirtilmiştir. Buna göre Cumhuriyet gazetesi, ne bir parti ne de bir hükümet gazetesidir. Bağımsızdır; ancak belirlenmiş ilkeleri doğrultusunda yayın yapar. Cumhuriyet’i ve demokrasiyi savunmak, insan haklarını, emeği, özgürlüğü, eşitliği ve çevreyi korumak öncelikli hedefidir.”

“Baskılara Rağmen Kararlılıkla Yayın Yapıyoruz”

Türkiye’nin içinde bulunduğu baskıcı döneme rağmen gazetecilik mücadelesinin sürdüğünü belirten Kansu, “Bugün Türkiye’nin içinde bulunduğu baskıcı ve zorlu dönemde de gazetemiz; yazarları, yöneticileri ve tüm çalışanlarıyla birlikte ülkemizin yeniden özgürlükçü günlerine kavuşması, Cumhuriyet ilkelerinin hayata geçirilmesi ve demokrasinin kökleşmesi için cesur, tutarlı ve dirençli yayın çizgisini kararlılıkla sürdürmektedir.” dedi.

Cumhuriyet’in kararlılığını yalnızca gazete sayfalarında değil, haber sitesi, YouTube kanalı ve kitap yayınları aracılığıyla da sürdürdüğünü vurguladı.

“Yunus Nadi Ödülleri, Aydınlanma Sürecine Katkı Sağlıyor”

Gazetenin kültür ve sanat hayatına yaptığı katkılara değinen Kansu, Yunus Nadi Ödülleri’nin bu katkıların en somut örneği olduğunu ifade etti:

“Kurucumuz Yunus Nadi Abalıoğlu anısına 1946 yılından bu yana verilen bu ödüller, bugüne dek kültür ve sanat dünyasının çok sayıda saygın ismini onurlandırmış, ülkemizin aydınlanma sürecine önemli katkılarda bulunmuştur.”

Bu yıl ödüllerin altı farklı dalda verildiğini hatırlatan Kansu, “Seçici kurullarımız öykü, roman, şiir, sosyal bilimler araştırması, karikatür ve fotoğraf dallarında toplam 250 yapıtı değerlendirdi, 6 dalda 7 yapıtı ödüle layık gördü. Ödül alan tüm sanatçılarımızı, yazarlarımızı ve kültür insanlarımızı içtenlikle kutluyorum.” dedi.

“Cumhuriyet’in Yaşaması İçin İmece Çağrısı Yaptık”

Cumhuriyet’in yaşanan ekonomik ve siyasal baskılara rağmen ayakta kalma mücadelesi verdiğini belirten Kansu, okurlara destek çağrısında bulundu:

“Gazetemiz Cumhuriyet, ağır ekonomik ve siyasal baskılara rağmen ayakta kalma mücadelesini sürdürüyor. Bu nedenle, Cumhuriyet okurlarına, Atatürkçülere ve Cumhuriyet devrimlerinden yana tüm kurum ve kuruluşlara bir imece çağrısı yaptık. 101 yıllık bu çınarın yaşaması ve geleceğe daha cesur adımlarla ilerleyebilmesi için desteğinizi bekliyoruz. Çünkü bağımsızlık, vazgeçemeyeceğimiz bir değerdir.”

“Muğla’ya ve Başkan Aras’a Teşekkür Ediyoruz”

Konuşmasının sonunda, Yunus Nadi Ödülleri’ne ikinci kez ev sahipliği yapan Muğla’ya ve Başkan Ahmet Aras’a teşekkür eden Kansu, “İki yıldır Yunus Nadi Ödülleri’ni, Yunus Nadi’nin memleketi olan Muğla’da gerçekleştirmemize ev sahipliği yapan sevgili Cumhuriyet dostu, değerli Başkan Sayın Ahmet Aras’a, Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne, tüm belediye çalışanlarına ve demokratik kitle örgütlerine içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.

Kaytan: “Yunus Nadi’nin Anısını Yaşatmak Hepimizin Görevi”

Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Kaytan, Yunus Nadi’nin hem Türk basınına hem de Cumhuriyet’in kuruluşuna büyük katkılar sunduğunu belirterek, şunları söyledi: “Cumhuriyet Gazetesi’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecinin emekçilerinden olan hemşehrimiz Yunus Nadi’nin anısını yaşatmak hepimizin görevi. Bu doğrultuda Muğla Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 32. Uluslararası Muğla Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında 80. Yunus Nadi Ödül Töreni’ne ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz.

Yunus Nadi Abalıoğlu, Türk basınının mihenk taşlarından biridir. Sansürün yoğun olduğu bir dönemde başladığı gazetecilikte, Yenigün ve ardından Cumhuriyet Gazetesi’ni kurarak halkın haber alma hakkı için ömrünü adamıştır.

Bu anlamlı törene katkı sunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’a teşekkür ediyor, ödül alan sanatçılarımızı kutluyorum.”

Akbulut: “Değerlerimizi Yeni Kuşaklara Aktarmalıyız”

Yunus Nadi’nin hem siyaset hem basın alanında Türkiye’ye yön veren önemli bir isim olduğunu hatırlatan Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Süleyman Akbulut, şunları söyledi:

“Muğla Seydiler’de doğmuş olan Yunus Nadi Abalıoğlu’nun adını bu tür etkinliklerle yaşatmak bizim için çok kıymetli. Bu topraklardan çıkan böyle bir değeri unutturmamak, bizler için bir sorumluluktur Yunus Nadi, Zihni Derin gibi değerlerimizi yalnızca belli etkinliklerde değil, eğitim alanında da çocuklarımıza anlatmalıyız. Onların fikirleri ve emekleri, bu şehrin kimliğini oluşturan temel dinamiklerdir. Bu anlamlı etkinliğe ev sahipliği yapan Muğla Büyükşehir Belediyemize ve Menteşe Belediyemize teşekkür ediyorum.” dedi.

Başkan Köksal Aras: “Yunus Nadi’nin Memleketinde Bu Töreni Düzenlemek Büyük Bir Onur”

80. Yunus Nadi Ödül Töreninde konuşan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras Cumhuriyet’in temel değerlerine ve basın özgürlüğüne vurgu yaptı. “Yunus Nadi’nin memleketinde bu ödül törenine ev sahipliği yapmak bizim için büyük bir onur ve gurur.” dedi.

“Festivalimiz Kentin Kültür Hafızasının Simgesi”

Başkan Köksal Aras, bu yıl 32’ncisi düzenlenen Muğla Kültür ve Sanat Festivali’nin, kentin kültür yaşamında köklü bir yere sahip olduğunu belirterek, “1984’ten bu yana aralıksız devam eden festivalimiz, hem Muğla’nın hem de ülkemizin kültür hayatı açısından çok önemli bir etkinlik. Bu yıl festivalimizi, Yunus Nadi Ödül Töreni gibi anlamlı bir etkinlikle taçlandırıyoruz,” ifadelerini kullandı.

“Cumhuriyet İlkeleriyle Bugünlere Geldik”

Cumhuriyet Gazetesi’nin Türkiye’nin modernleşme sürecindeki önemine değinen Başkan Köksal Aras, “Cumhuriyet, 101 yıllık geçmişiyle laiklik, demokrasi ve özgürlük ilkelerini savunarak çağdaşlaşmanın öncüsü olmuştur. Bu vizyon, Atatürk’ün yakın dostu Yunus Nadi’nin öngörüsüyle şekillenmiştir,” diye konuştu.

Basın özgürlüğünün demokrasinin temeli olduğunu vurgulayan Başkan Köksal Aras, “Kalem susturulmaya çalışıldıkça hakikat daha gür bir sesle ortaya çıkar. Basın özgürlüğünü korumak ve güçlendirmek, demokrasimizi ve yarınlara olan inancımızı güçlendirmek demektir.”

“Cumhuriyete Borcumuz Var”

Basın özgürlüğü uğruna yaşamını yitiren gazetecileri anan Başkan Aras Köksal sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Basın özgürlüğü mücadelesinde kaybettiğimiz Ahmet Taner Kışlalı, Çetin Emeç, Uğur Mumcu, Muammer Aksoy ve Onat Kutlar başta olmak üzere tüm değerli Cumhuriyet yazarlarını saygıyla anıyorum.

Bir Cumhuriyet kadını, Cumhuriyete borcu olan bir belediye başkanı ve bir Cumhuriyet okuru olarak şunu kalpten söylüyorum: İki Cumhuriyet var; biri devletimiz, diğeri gazetemiz. Her ikisine de sahip çıkmak boynumuzun borcu.”

Başkan Aras: “Cumhuriyet Değerlerine Olan Bağlılığımızı İfade Etme Fırsatı Bulduk”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Yunus Nadi Ödül Töreni’nde yaptığı konuşmada, ödüllerin Muğla’da verilmesinin hem Yunus Nadi’ye hem Cumhuriyetin değerlerine duyulan vefanın bir göstergesi olduğunu söyledi.

“Cumhuriyet Gazetesi’ni Ziyaret Ederek Başladık”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra ilk İstanbul ziyaretinde Cumhuriyet Gazetesi’ni ziyaret ettiklerini belirten Başkan Aras, “Ali Sirmen büyüğümüzü kaybettikten sonra da yine bir ziyaret esnasında Sayın Alev Coşkun ve Işık Beylerle yaptığımız istişarede, Yunus Nadi’nin memleketinde bu ödüllerin verilmesinin uygun olup olmayacağını sorduk.” dedi.

“Yunus Nadi’nin Topraklarında Olmak Bizim İçin Büyük Bir Onur”

Başkan Aras, Cumhuriyet Gazetesi yönetiminin bu öneriyi takdir ettiğini belirterek, “28 yıldır İstanbul’da düzenlenen bu töreni Yunus Nadi’nin sokaklarına, yani Muğla’ya taşıyarak bizleri onurlandırdılar. Bu bizim için çok büyük bir kazanım oldu.” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da ödül törenini Muğla Kültür ve Sanat Festivali ile birleştirmenin hem festivali güçlendirdiğini hem de Cumhuriyet’in değerlerine bağlılığı ifade etme fırsatı sunduğunu vurguladı.

“Ödül Törenini Büyüterek Sürdürmek İstiyoruz”

Başkan Aras, törenden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bu açıdan çok önemli bir etkinlik oldu. Bundan sonraki yıllarda da bu töreni daha da büyüterek devam ettirmeyi istiyoruz. Elbette Cumhuriyet Gazetesi’nin değerli yöneticileri takdir ederse, biz her zaman ev sahipliği yapmaya ve bu töreni güçlendirmeye hazırız.” dedi.

“Muğla Basını Güçlü Bir Geçmişe Sahip”

Muğla’nın basın açısından çok güçlü bir kent olduğunu ifade eden Başkan Aras, “Az önce Ünal Türkeş’ten bahsedildi. Onun gibi daha niceleri, Seydikemer’den Bodrum’a kadar her ilçede halkın haber alma özgürlüğüne yıllarca hizmet ettiler. Bu nedenle ödül töreninin Muğla’nın yerel basını açısından da çok büyük bir anlam taşıdığını düşünüyorum.” diye konuştu.

Başkan Aras, Muğla’daki basın tarihinin bir müzeyle taçlandırılması gerektiğini, bunun da kendileri için önemli bir sorumluluk olduğunu dile getirdi.