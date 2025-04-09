Muğla’da ağaçlara gençlik aşısı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yer alan ve yaşları en az 15 olan akasya, erguvan, dut, tespih, çınar ve iğde ağaçlarında gençleştirme budama çalışmalarını başarıyla tamamladı.

Büyükşehir, bu çalışmayla hem ağaçların sağlıklı gelişimini desteklemeyi hem de vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit edebilecek risklerin önüne geçmeyi amaçlıyor. Özellikle Menteşe ilçesi başta olmak üzere birçok noktada gerçekleştirilen budama faaliyetleri, bölgenin iklimsel özellikleri dikkate alınarak uzman ekipler tarafından titizlikle planlandı ve uygulandı.

Her ağaç türüne özel teknik yaklaşım

Budama çalışmaları kapsamında her ağaç türü için teknik analizler yapılarak yapısal zayıflıklar tespit edildi, kırılgan ve risk oluşturan dallar uzaklaştırıldı. Uygulamalarda ağaçların genel formu korunarak sağlıklı gelişimleri desteklendi.



Budama işlemleri esnasında akasya ve tespih ağaçlarında hızlı büyümeye bağlı kırılganlıklar, erguvan ve dut ağaçlarında ise geniş taç yapısının oluşturduğu dengesizlikler dikkate alınıyor. Çınar ve İğde ağaçlarında ise yaşa bağlı çürüme ve zayıflıklar doğrultusunda budama işlemleri gerçekleştiriliyor.

Doğal risklere karşı önlem

Muğla’da kış aylarında artan rüzgâr hızları ve yıl boyunca görülen yüksek yağış oranları, özellikle yaşlı ve bakımsız ağaçlarda devrilme ve dal kırılması gibi tehlikeleri beraberinde getiriyor. Bu risklerin önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilen gençleştirme budamaları, çevre sağlığı ve kamu güvenliği açısından hayati önem taşıyor. Yapılan çalışmalarla, muhtemel can ve mal kayıplarının önlenmesi hedefleniyor.

"Amacımız hem ağaçları hem de insanları korumak"

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Buket Kallem, yürütülen çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi: "Biz Muğla il genelinde gençleştirme budalama çalışmalarına bu sene başladık. Yapmamızın amacı şu, 15 yaşını geçmiş olan, iğne ağaçlı olmayan, erguvan, tesbih ağacı, dut ağacı, çınar gibi böyle büyük yapraklı ağaçlarımıza dönem dönem gençleştirme budamaları yapıyoruz. Bunu yapmamızın sebebi şu, bu 4-5 yıllık süreler içerisinde dallarda biçimsiz uzamalar şekilleniyor ya da çok büyük açılar oluşturuyor. Dolayısıyla rüzgarlı ve çok yağmurlu havalarda can ve mal güvenliğini tehdit ediyor. Aynı zamanda ağaçlarımızın gençleştirilmesi ve sağlıklı olması, hastalıklardan ve zararlardan da kurtulabilmesi için bu gençleştirme budamalarımız çok önemli. Aynı zamanda da bu budamalarımızı yaptıktan sonra da kontrollerimize muhakkak devam ediyoruz. Şu anda dün en son yaptığımız kontrollerimizde filizlenmelerimizin başladığını görüyoruz. Muğla ili çok yağış alan bölgelerimizden bir tanesi. Bu sene metrekareye 158 kilogram yağış düştüğünü gördük. Rüzgar olarak 13-14 kilometrelere ulaşan hızlarda rüzgar hızı gördük. Dolayısıyla ekiplerimiz hep teyakkuzdalardı. 7-24 çalıştılar. Bu da yine bu sürecin bir aşamasıydı. Vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz, bize de bu konuda yardımcı oldukları için" dedi.