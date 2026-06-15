Muğla’da Akıllı Ulaşım Dönemi Güçleniyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, trafik akışını daha verimli hale getirmek amacıyla hayata geçirdiği Akıllı Ulaşım Sistemleri yatırımlarını genişletiyor. Kent genelinde devreye alınan dinamik kavşak uygulamaları sayesinde belirlenen noktalarda araç kuyruklarında yüzde 83’e varan azalma sağlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Akıllı Ulaşım Sistemleri, kent genelinde 16 kavşakta aktif olarak hizmet veriyor. Asfalt altına yerleştirilen loop dedektörler ve kavşaklara konumlandırılan akıllı kameralar sayesinde trafik yoğunluğu anlık olarak takip edilerek sinyalizasyon süreleri otomatik şekilde düzenleniyor.

Sistem, yoğunluğun bulunduğu yönlere daha uzun süre yeşil ışık vererek trafik akışını iyileştiriyor. Bu sistem sayesinde trafik yoğunluğunun yaşandığı bazı noktalarda araç kuyruklarında yüzde 83’e varan oranlarda azalma sağlandı.

Zaman ve Yakıt Tasarrufu Sağlıyor

Dinamik kavşak uygulaması, trafik akışını hızlandırmanın yanı sıra sürücülere zaman kazandırıyor. Bekleme sürelerinin azalmasıyla yakıt tüketimi düşerken çevresel etkilerin azaltılmasına da katkı sağlanıyor. Uygulama sayesinde ulaşımın daha güvenli, konforlu ve sürdürülebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

Hedef Daha Güvenli ve Akıcı Ulaşım

Muğla Büyükşehir Belediyesi, akıllı ulaşım teknolojilerini yaygınlaştırarak kent genelinde daha güvenli, sürdürülebilir ve akıcı bir ulaşım ağı oluşturmayı amaçlıyor.

Başkan Aras: “Ulaşımda Yenilikçi Çözümler Üretiyoruz”

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, akıllı ulaşım sistemlerinin kent yaşamına doğrudan katkı sunduğunu belirterek, “Muğla’mız büyüyen nüfusu, gelişen turizm potansiyeli ve artan araç yoğunluğuyla birlikte ulaşım alanında yenilikçi çözümlere ihtiyaç duyuyor. Biz de teknolojinin sunduğu imkânları kullanarak vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak uygulamaları hayata geçiriyoruz.” dedi.

Muğla'nın büyüyen ve gelişen bir kent olduğunu, bu gelişime paralel olarak ulaşım altyapısını da sürekli güçlendirdiklerini söyleyen Başkan Aras, “Amacımız, Muğla’mızın tüm ilçelerinde çağdaş, çevreci ve sürdürülebilir ulaşım anlayışını yaygınlaştırmak. Vatandaşlarımızın zamanını koruyan, enerji tasarrufuna katkı sağlayan ve çevreyi gözeten projeler üretmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.