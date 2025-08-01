Muğla’da Atıklar Ekonomiye Kazandırıldı, 92 Milyon TL Tasarruf Sağlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Mobil Geri Kazanım Tesisleri ile bugüne kadar 12 milyon 420 bin ton atığı çevreye zarar vermeden bertaraf etti.

Büyükşehir tarafından il genelinde oluşan hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarını bertaraf etmek amacıyla kurulan mobil geri kazanım tesisleri sayesinde bugüne kadar 12 milyon 420 bin ton atık doğaya zarar vermeden bertaraf edildi.

Menteşe, Bodrum ve Marmaris ilçelerinde faaliyet gösteren üç mobil geri kazanım tesisiyle, 12 milyon 420 bin ton atık çevreye zarar vermeden işlenirken, bu süreçte 524 bin 600 ton geri kazanılabilir malzeme elde edildi. Büyükşehir Belediyesi, bu sayede hem çevrenin korunmasına katkı sundu hem de belediye bütçesine 92 milyon TL tasarruf sağladı.

92 Milyon TL Tasarruf Sağlandı

İl genelindeki inşaatlardan çıkan hafriyat atıkları, Büyükşehir Belediyesi’nin 13 ilçede belirlediği alanlara yönlendirilerek doğaya gelişigüzel bırakılmasının önüne geçiliyor. Bu alanlara getirilen atıklar, mobil tesislerde ayrıştırılıyor ve yeniden kullanıma uygun hale getiriliyor. Tesiste işlenen hafriyatlar; bahçe toprağı, yol altı dolgu, yastıklama, gömlekleme, alt temel dolgu, filler ve drenaj malzemesi gibi birçok altyapı çalışmasında değerlendirilebilecek malzemeye dönüştürülüyor. Elde edilen bu malzemeler, Büyükşehir Belediyesi’nin yol ve altyapı projelerinde kullanılarak çevrenin korunmasına katkı sunuyor.

Harita Mühendisi Akbay: “Çevreci Yatırımlara ve Tasarruf Ettiren Uygulamalara Devam Ediyoruz”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığında görevli Harita Mühendisi Emre Akbay, “Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak çevreci yatırımlara, geri dönüşüm projelerine ve tasarruf ettiren uygulamalara devam ediyoruz. Mobil geri kazanım tesislerimiz ile bugüne kadar 524 bin 600 ton geri kazanılabilir malzeme elde ettik ve yaklaşık 92 milyon TL’lik kamu tasarrufu sağladık. Ayrıca 12 milyon 420 bin ton atığın bertaraf edilmesi ile atıkların doğaya zarar vermesini engelledik. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın doğaya verdiği önem doğrultusunda çevreyi koruyan çalışmalarımıza devam ediyoruz.” dedi.

Başkan Aras: “Doğayla Uyumlu Kentler İçin Çalışıyoruz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, çevre dostu yatırımların sürdürülebilir kent yaşamı açısından hayati önem taşıdığına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Muğla, yalnızca doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda doğaya saygılı yönetim anlayışıyla da örnek bir şehir olmalıdır. Bu hedef doğrultusunda atık yönetiminden enerji verimliliğine kadar birçok alanda çevreyi önceleyen projeleri hayata geçiriyoruz. Mobil geri kazanım tesislerimiz sayesinde yalnızca atıkları doğaya zarar vermeden bertaraf etmekle kalmıyor, aynı zamanda kamu kaynaklarını koruyarak önemli bir tasarruf da sağlıyoruz.

Sürdürülebilir bir gelecek, doğayla uyumlu politikalarla mümkündür. Muğla’yı gelecek nesillere daha yaşanabilir bir şekilde aktarmak en temel sorumluluğumuz. Bu anlayışla çalışmaya, çevreye duyarlı yatırımlarımıza devam edeceğiz.”