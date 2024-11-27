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Muğla’da bağımlılıkla mücadele için imzalar atıldı

Muğla’da bağımlılıkla mücadele için imzalar atıldı
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Yeşilay Muğla Şubesi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi arasında bağımlılıkla mücadele kapsamında bir protokol imzalandı.

Tören, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasında gerçekleştirildi. Protokol kapsamında alkol, tütün, sosyal medya, uyuşturucu ve bahis bağımlılığı gibi konularda farkındalık oluşturmak amacıyla belediye personeline yönelik eğitimler düzenlenecek ve billboardlarda bilgilendirici görseller yer alacak.

Yeşilay Muğla Şubesi Başkanı Şenol Şengür, törende yaptığı konuşmada, “Bugün Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Daha önce birçok protokol imzalandı ancak Büyükşehir Belediyesi düzeyinde bu kadar kapsamlı bir protokol ilk kez hayata geçiyor. Bu çalışmayı, bağımlılık ile mücadelenin Türkiye genelinde kurumsallaştığı bir dönemde gerçekleştiriyoruz. Bu nedenle Başkanımız Ahmet Aras’a teşekkür ediyorum” dedi.

Yeşilay Muğla Şubesi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi arasında bağımlılıkla mücadele kapsamında bir protokol imzalandı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise bağımlılıkla mücadelenin önemine dikkat çekerek, “Bugün Muğla için tarihi bir gün. Bağımlılıklar, toplumun en büyük tehditlerinden biri haline gelmiş durumda. Alkol, tütün, uyuşturucu, teknoloji ve bahis bağımlılığı gibi sorunlar, bireyleri şiddete ve toplumsal bozulmaya sürüklüyor. Yeşilay ile yaptığımız bu protokol sayesinde, bağımlılıkla mücadeleyi kurumsal bir zemine oturtuyoruz. Bu adım, sadece bireysel hayatları değil, toplumsal huzuru da korumak için önemli bir başlangıç” ifadelerini kullandı.

Protokol kapsamında, Büyükşehir Belediyesi personeline yönelik bağımlılık farkındalığı eğitimleri düzenlenecek. Ayrıca şehrin çeşitli noktalarındaki billboardlar, bağımlılıkla mücadeleyi destekleyen görsellerle donatılacak.

Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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