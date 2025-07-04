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Muğla'da Başkan Aras, Bodrum'da Yerel Paydaşlarla Buluştu

Muğla'da Başkan Aras, Bodrum'da Yerel Paydaşlarla Buluştu
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Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum’da kurum ve kuruluşlarla bir dizi temas gerçekleştirerek, kent yönetimi adına önemli değerlendirmelerde bulundu.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yerel yönetim anlayışı doğrultusunda ilçelerdeki kurumsal iş birliklerini güçlendirmek ve halkın taleplerini yerinde dinlemek amacıyla, Bodrum’da kapsamlı bir ziyaret programı gerçekleştirdi.

Başkan Aras Yerel Talepleri Yerinde Dinledi

Bodrum’daki kamu kurumları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelen Başkan Aras, ardından mahalle muhtarlarıyla düzenlenen toplantıda buluşarak yerel talepleri yerinde dinledi.

Başkan Aras programı kapsamında; Bodrum Belediyesi, CHP İlçe Başkanlığı, Bodrum Kent Konseyi, Bodrum Ticaret Odası, İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi, Denizciler Derneği, Bodrum Esnaf Odası ve Bodrum Şoförler Odasını ziyaret ederek, kurum başkanlarıyla Bodrum’un mevcut durumu ve öncelikli ihtiyaçları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Aras, ayrıca Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek ve Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Özer Çiloğlu’nu da makamlarında ziyaret etti. Karşılıklı nezaket çerçevesinde gerçekleşen bu görüşmeler için Başkan Aras, ev sahiplikleri ve misafirperverliklerinden ötürü teşekkürlerini iletti.

Başkan Aras’tan Birlikte Yönetim Vurgusu

Ziyaretlerin ardından, Bodrum’un mahalle muhtarlarıyla toplantıda bir araya gelen Başkan Aras, muhtarların taleplerini ve önerilerini dinledi. Katılımcılara teşekkür eden Başkan Aras, birlikte yönetim anlayışıyla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

 Başkan Aras: “Muğla’mızın Her Köşesinde Ortak Akılla Hareket Ediyoruz”

Ziyaretlerin ve görüşmelerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Aras, “Kent yönetiminde kurumlar arası uyum ve yerel katılım başarının anahtarıdır. Muğla’mızın her köşesinde ortak akılla hareket ediyor, tüm paydaşlarımızla birlikte geleceği inşa ediyoruz. Bodrum’un ve Muğla’nın dünya değeri kimliğini koruyarak güçlü adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz.

Bu ziyaretlerimizin temel amacı, sadece sorunları tespit etmek değil; aynı zamanda çözüm süreçlerini yerel paydaşlarımızla birlikte şekillendirmektir. Bodrum gibi hem tarihi hem doğal mirasıyla öne çıkan ilçelerimizde, sürdürülebilir kentleşme, çevre koruma, ulaşım, turizm yönetimi ve sosyal hizmetler gibi konularda birlikte düşünmek ve ortak hareket etmek büyük önem taşıyor.

Burada dinlediğimiz her talep, her öneri, bizim için yol haritasıdır. Bodrum’un ihtiyaçlarını, taleplerini ve potansiyelini en doğru şekilde analiz ederek, Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz.” dedi.

 

 

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Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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