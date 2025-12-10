Muğla'da ''Bir Başka Yolculuk Gerek Bize'' Grafik Tasarım Sergisi Kapılarını Açtı

  1. Anasayfa
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla hazırlanan “Bir Başka Yolculuk Gerek Bize – Grafik Tasarım Sergisi”, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen törenle sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Grafik tasarım sanatçısı Yasemin Sayıbaş Akyüz tarafından hazırlanan sergi, doğa, çevresel farkındalık ve sanatın kesişiminde oluşturduğu güçlü görsel anlatımıyla dikkat çekiyor.

“Bir Başka Yolculuk Gerek Bize – Grafik Tasarım Sergisi” ile sanatseverler, doğanın, çevresel farkındalığın ve sanatın bir araya geldiği özel bir yolculuğa tanıklık ediyor. Yapılan konuşmalarda, serginin hem toplumsal hem çevresel duyarlılığa katkı sunmayı amaçladığı vurgulandı.

Sergide yer alan eserler; endüstriyel kirlilik, sürdürülebilir yaşam, insan-doğa ilişkisi gibi temaları grafik tasarımın etkileyici diliyle yorumluyor. Ziyaretçilere hem düşündüren hem de duygusal bir deneyim sunan çalışmalar, sanatın çevre bilincini güçlendirme potansiyelini gözler önüne seriyor.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği, MUPA ve Muğla Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen sergi, Muğla’da sanat ve çevre duyarlılığının buluştuğu önemli etkinliklerden biri olarak öne çıkıyor.

“Bir Başka Yolculuk Gerek Bize” Grafik Tasarım Sergisi, 11 Aralık’a kadar  Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde ziyaret edilebilecek.

Başkan Aras: “Bu Sergiler Geleceğe Dair Sorumluluğumuzu Hatırlamamıza Vesile Oluyor”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, serginin açılışı dolayısıyla yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti: “Sanat, toplumun vicdanıdır. Özellikle çevresel sorunların her geçen gün daha görünür hâle geldiği bir dönemde, sanatçıların bu konulara dikkat çeken üretimleri son derece değerlidir. Yasemin Sayıbaş Akyüz’ün bu sergisi, hem doğaya bakışımızı yeniden düşünmemize hem de geleceğe dair sorumluluğumuzu hatırlamamıza vesile oluyor. Muğla olarak doğayı koruma mücadelesinin yanında kültür ve sanatı destekleyen projelere her zaman önem verdik, vermeye de devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı bu anlamlı sergiyi ziyaret etmeye davet ediyorum.”

