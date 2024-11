Muğla'da bir ilk: Mor otobüsler ve duraklar hizmete giriyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde il genelinde 13 ilçede 14 Mor Otobüs ve mor durağı hizmete sokacak. Büyükşehir Belediyesi ayrıca toplu ulaşımda kadınların akşam 21.00’dan sabah 06.00 saatleri arasında istedikleri yerde inebileceği düzenlemeyi de başlattı.

Son yıllarda ülke genelinde kadınlara yönelik şiddet olaylarının artmasının ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde kadınlara her alanda pozitif ayrımcılık uygulamalarının ulaşım ayağı 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde başlıyor.

Kadınlar İstedikleri Yerde Otobüsten İnebilecek

Muğla Büyükşehir Belediyesi toplumsal cinsiyet eşitliği konularında farkındalık oluşturmak amacı ile 13 ilçede 14 mor otobüsü hizmete sokuyor. Muğla genelinde 25 Kasım 2024 tarihinden itibaren Büyükşehir Belediyesi ve Özel Toplu Taşıma Araçlarında kadınlar sonbahar kış döneminde 21.00-06.00, ilkbahar-yaz döneminde 22:00-06:00 saatleri arasında istedikleri yerde inebilecek. Büyükşehir Belediyesi mor otobüslerin yanı sıra il genelinde 14 adet mor durağı da farkındalık yaratmak için hizmete sunuyor.

Başkan Aras: “Kadınlarımız, çocuklarımızla eşit, adil bir toplumda hep birlikte sevgi dolu yarınlara yürüyeceğiz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama ve kadına yönelik şiddeti önleme konusunda herkese görev düştüğünü söyledi ve Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda birçok proje ve hizmeti devreye soktuklarını belirtti.

Başkan Aras; “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün birçok Avrupa ülkesinden önce kahraman Anadolu kadınına verdiği değer ile kadın-erkek eşitliği her alanda sağlanmış ve çağdaş bir toplum için önemli bir adım atılmıştı. Ne yazık ki bu önemli adımlardan geçen yıllar içinde siyasi, toplumsal birçok nedenden dolayı geriye gittik ve kadına şiddeti, eşitliği konuşur hale geldik. Özellikle geldiğimiz noktada tüm kesimlere büyük görevler düşüyor. Bizler yerel yönetimler olarak Kadın ve Aile Daire Başkanlığı’mızı kurarak Şiddete Karşı Tutum Belgesi’ni ve Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı’nı imzaladık. Kadın konukevleri ve kadın dayanışma merkezleri kurma çalışmalarımızı hemen başlattık. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde de Büyükşehir Belediyesi olarak Mor Otobüs, Mor Durak uygulamamızı başlatıyoruz. Aynı zamanda toplu ulaşımdan faydalanan kadınlarımızın akşam saatlerinde istedikleri yerde inebilmelerini sağlayan düzenlemeyi de getirdik. Bu uygulamalar ile kadına şiddet olaylarının engellenmesi, kadınların can ve mal güvenliklerinin korunması, toplum içerisinde hak ettikleri güven ve huzur ortamının pekiştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Muğla Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün izinde, kadınları, çocukları, can dostlarına eşit yaşam hakkı ile geleceğe sevgi ile yürümeye devam edecek” dedi.