Muğla'da Büyükşehir'den Kötekli ve Yeniköy’e 502 Milyonluk Kalıcı Yatırım

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe’nin Kötekli ve Yeniköy bölgelerinde altyapıdan üstyapıya uzanan 502 milyon 28 bin TL yatırımın çalışmalarına etaplar halinde devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yaşam kalitesini artırmaya yönelik yatırımlarını sürdürürken, Menteşe’nin hızla gelişen bölgeleri Kötekli ve Yeniköy’de kapsamlı bir dönüşüm gerçekleştiriyor. Öğrencilerin yoğun olarak ikamet ettiği ve üniversite yerleşkesinin bulunduğu Kötekli ile Yeniköy mahallelerinde 502 milyon 28 bin TL gibi önemli bir yatırımla hayata geçirilen proje kapsamında çalışmalar 5 etap halinde devam ediyor.

Altyapıdan Üstyapıya Planlı Bir Çalışma Yapılıyor

Proje kapsamında Kötekli Mahallesi Sıtkı Koçman Caddesi’nde 2 bin 200 metre, Yeniköy Mahallesi 404. Sokak’ta ise bin 500 metre kaldırım, plentmix temel, binder, aşınma ve reglaj çalışmaları yapılacak. Toplam 3 bin 700 metre sıcak asfalt serimi ile yollar modern ve güvenli hale getirilecek.

Proje ile 7 bin metre yağmursuyu hattı, 6 bin metre içme suyu hattı döşenecek ayrıca 200 metrelik dere ıslahı yapılacak ve güzergâh üzerinde 2 adet köprü niteliğinde menfez inşa edilecek.

5 Etapta Kapsamlı Dönüşüm

Proje, Kötekli ve Yeniköy mahallelerini kapsayacak şekilde 5 etap halinde sürdürülüyor. Çalışmalar, etaplara göre planlanan takvim doğrultusunda eş zamanlı altyapı ve üstyapı imalatlarıyla ilerliyor.

Birinci etapta, Marmaris karayolu ile Üniversite B Kapı arasındaki güzergâhta içme suyu hattı imalatları, menfez yapımı ve yol altyapısı çalışmalarında sona gelindi. Elektrik altyapısına ilişkin çalışmaların 10 gün içerisinde tamamlanması hedeflenirken, bu sürecin ardından sıcak asfalt serimi yapılarak yolun ulaşıma açılması planlanıyor.

İkinci etapta, Üniversite B Kapı ile Yoğurtçu Parkı arasındaki alanda yağmur suyu hatları ve su deposu inşaatı sürüyor. Bu etapta ayrıca asfalt, kaldırım ve otopark cepleriyle bölgenin ulaşım ve yaya düzeni yeniden ele alınıyor. Birinci etabın tamamlanmasının ardından bu bölgede çalışmaların hız kazanması öngörülüyor.

Üçüncü etapta, Yoğurtçu Parkı ile Kötekli Salih Zeki Gür İlkokulu arasındaki güzergahta altyapı çalışmalarına paralel olarak park düzenlemeleri, yürüyüş yolları ve yeşil alan uygulamaları hayata geçirilecek. Bu etaptaki çalışmaların, yaz tatili döneminde planlanarak esnaf ve öğrencilerin günlük yaşamının en az düzeyde etkilenmesi hedefleniyor.

Dördüncü etapta, Yoğurtçu Parkı ile Yörük Market arasındaki alanda yağmur suyu ana hatları, asfalt, kaldırım ve otopark düzenlemeleri, ikinci etabın tamamlanmasının ardından uygulanacak.

Beşinci etapta ise Yörük Market’ten AFAD güzergâhı üzerinden Yeniköy Meydan’a kadar uzanan alanda dere ıslahı ve yağmur suyu imalatları başlatıldı. Kanalizasyon hattı çalışmalarının devam ettiği etapta; bisiklet yolları, sıcak asfalt yol, geniş kaldırımlar ve büyük otopark alanlarının inşa edilmesi planlanıyor. Bu etaptaki çalışmaların Haziran ayına kadar tamamlanması hedefleniyor.

Özüpak: “Kötekli Daha Güvenli ve Konforlu Bir Bölgeye Kavuşacak”

Üniversite öğrencisi İbrahim Doğukan Özüpak, “Çalışmaların sürdüğü dönem bizler için elbette kolay değil. Ancak uzun süredir Kötekli’de ihtiyaç duyduğumuz yeşil alanların ve sosyal donatıların hayata geçirilecek olması bizleri mutlu ediyor. Ayrıca geçmişte yaşadığımız su baskınları ve altyapı sıkıntıları da yapılan çalışmalar sayesinde sona erecek. Kötekli daha güvenli ve konforlu bir bölgeye kavuşacak.” dedi.

Yılmaz: “Kapsamlı ve Önemli Bir Çalışma Yürütülüyor”

Üniversite öğrencisi Emirhan Yılmaz ise yapılan yatırımların Kötekli’nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade ederek, “Altyapı ve üstyapı açısından çok kapsamlı ve önemli bir çalışma yürütülüyor. Çalışmalar sırasında günlük yaşamda bazı zorluklar yaşıyoruz ancak proje tamamlandığında Kötekli’de uzun süredir kronikleşmiş sorunların çözüleceğine inanıyoruz.” diye konuştu.

Çelik: “Sağlam Bir Altyapı ve Üstyapı Oluşturulacağına İnanıyoruz”

Funda Çelik, kış koşullarının süreci zorlaştırdığını ancak yapılan çalışmalara güvendiklerini belirterek, “Kış aylarında olduğumuz için bizim açımızdan biraz zorlayıcı bir süreçten geçiyoruz. Ancak bu çalışmaların kısa sürede tamamlanacağına ve sağlam bir altyapı ile üstyapı oluşturulacağına inanıyoruz. Sabırla çalışmaların sona ermesini bekliyoruz.” dedi.

Aktaş: “Şu An Cefasını Çekiyoruz Ama Tamamlandığında Sefasını Süreceğiz”

Kötekli sakinlerinden Hasan Aktaş ise yaşanan geçici sıkıntıların kalıcı bir kazanım sağlayacağını ifade ederek, “Her işin bir zorluğu var. Şu an cefasını çekiyoruz ama tamamlandığında sefasını süreceğiz. Bu çalışma için Ahmet Başkanımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah bir yıl sonra burası çok daha güzel bir bölge olacak” diye konuştu.

Muhtar Çetin: “Güvenli, Konforlu ve Yaşanabilir Bir Kötekli’ye Kavuşacağız”

Kötekli Mahalle Muhtarı Yusuf Çetin de yapılan yatırımların mahalle için büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, “Öncelikle mahallemize yapılan bu önemli yatırım için Ahmet Başkanımıza teşekkür ediyorum. Zaman zaman küçük aksaklıklar yaşansa da çalışmalar genel olarak planlandığı şekilde ilerliyor. Önceden yollarımız bozuktu ve güvenli olmayan noktalar vardı. Yapılan altyapı çalışmalarıyla özellikle su baskınlarının önüne geçilecek ve güvenli, konforlu ve yaşanabilir bir Kötekli’ye kavuşacağız.” ifadelerini kullandı.

Başkan Aras: “Geleceği Gözeten Bir Altyapı Anlayışıyla Çalışıyoruz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kötekli ve Yeniköy’ün üniversite yerleşkesine yakınlığı ve genç nüfus yoğunluğuyla Menteşe’nin en hareketli bölgeleri arasında yer aldığını belirterek, “Bu bölgelerde hayata geçirdiğimiz yatırımlar, günlük ihtiyaçların ötesinde, nüfus artışı ve kentleşme sürecini dikkate alan bütüncül bir planlama anlayışıyla yürütülüyor. Amacımız, bugün yapılan her çalışmanın yarın da sorunsuz şekilde hizmet vermesini sağlamak.” ifadelerini kullandı.

Altyapı çalışmalarının üstyapının uzun ömürlü olması açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Başkan Aras, “Yağmur suyu, içme suyu ve kanalizasyon hatları ile dere ıslahı gibi temel altyapı unsurlarını güçlendirerek, yollarımızı ve kaldırımlarımızı daha dayanıklı hale getiriyoruz. Çalışmalar tamamlandığında Kötekli ve Yeniköy, ulaşımı rahat, altyapısı güçlü ve yaşam standartları yüksek bir bölge haline gelecek.” dedi.

Başkan Aras, çalışmalar süresince gösterilen anlayış için bölge halkına teşekkür ederek, sahada görev yapan ekiplerin büyük bir özveriyle çalıştığını ve Muğla’yı her yönüyle daha yaşanabilir bir kent haline getirme hedefinden kararlılıkla ilerlediklerini sözlerine ekledi.