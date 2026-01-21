  1. Anasayfa
Muğla’da Cumhuriyet ve Demokrasi Üzerine Anlamlı Buluşma

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Muğla Şubesi iş birliğinde düzenlenen söyleşi ve imza günü etkinliğinde gazeteci, yazar ve siyasetçi Mustafa Balbay, Muğlalı okurlarıyla bir araya geldi.

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen söyleşi ve imza günü etkinliğine; Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, gazeteci, yazar ve siyasetçi Mustafa Balbay, ilçe belediye başkanları, CHP Muğla İl Başkanı Nail Kızıl, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Köksal Aras: “Bugün Duruşu, Mücadeleyi ve Umudu Konuşuyoruz”

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ise konuşmasında, ülkede yaşanan sorunlara karşı kararlı bir duruş sergilenmesi gerektiğini vurguladı. Başkan Köksal Aras, “Bugün burada duruşu, mücadeleyi ve umudu konuşmak için bir aradayız. Çünkü ülkemizin bugün buna her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğuna inanıyorum.

Her birimiz işimizi layıkıyla yapar, umutsuzluğa kapılmadan birlikte hareket edersek, bu karanlığı aşmamızın önünde hiçbir engel olmadığını düşünüyorum. Bu anlamlı etkinliğe ev sahipliği yapan Muğla Büyükşehir Belediyemize, Atatürkçü Düşünce Derneğimize ve duruşu ve mücadelesiyle hepimize örnek olan Sayın Mustafa Balbay’a da katkıları için teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Mustafa Balbay: “Geçmişi Anlamadan Bugünü Doğru Okuyamayız”

Gazeteci, yazar ve siyasetçi Mustafa Balbay ise gerçekleştirdiği söyleşide, Türkiye’nin aydınlanma mücadelesine ve bu uğurda yaşamını yitiren aydınlara dikkat çekti. Balbay, “Ülkemizde katledilen aydınları yalnızca ölüm yıl dönümlerinde anmak yeterli değildir. Onları gerçek anlamda anmak, uğruna mücadele ettikleri değerleri yaşatmakla mümkündür. Ülkülerini, hedeflerini ve çalışmalarını özümsemek ve çoğaltmak zorundayız.” dedi.

Konuşmasının sonunda geçmişle bugün arasındaki bağa vurgu yapan Balbay, “Bugünü daha iyi anlayabilmek için geçmişte yaşadığımız olaylara bakmamız gerekiyor.” diye konuştu.

Başkan Aras: “Her Şey Bir Fikirle Başlar, Cumhuriyet de Bir Fikrin Ürünüdür”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, demokrasinin yalnızca bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda ortak bir yaşam mücadelesi olduğunu vurguladı. Başkan Aras, “Bugün en büyük ihtiyacımız bir araya gelerek konuşmak, dinlemek ve düşünmektir. Çünkü her şey bir fikirle başlar. Cumhuriyet de bir fikrin ürünüdür.” dedi.

Atatürk ilke ve devrimlerinin çağdaş Türkiye’nin temel dayanağı olduğuna dikkat çeken Başkan Aras, “Ülkede demokrasiyi ayakta tutan en önemli güç Atatürk ilke ve inkılaplarıdır. Demokrasinin olmadığı bir ortamda hiçbir değere sahip çıkamayız. Demokrasi, ödün verildiğinde değil; savunulduğunda anlam kazanır.” ifadelerini kullandı.

“Demokrasiyi Birlikte Savunmak Zorundayız”

Dayanışmanın önemine vurgu yapan Başkan Aras, demokrasinin toplumun tüm kesimlerinin ortak meselesi olduğunu belirterek, “Hangi görüşten olursa olsun, demokrasiyi birlikte savunmak zorundayız. Daha geniş kitlelere ulaşmalı, dayanışmayı büyütmeliyiz. Demokrasi, ancak herkes sahip çıktığında gerçek anlamını bulur.” dedi.

“Herkesi Eşit Yurttaş Olarak Gören Bir Belediyecilik Anlayışını Benimsiyoruz”

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin eşit yurttaşlık anlayışıyla hizmet verdiğini ifade eden Başkan Aras, “Kimliği, yaşam tarzı, görüşü ya da inancı ne olursa olsun herkesi eşit yurttaş olarak gören bir belediyecilik anlayışını benimsiyoruz. Kimseyi kategorize etmiyoruz. Çünkü bu anlayışın ülkemizi bu kötü gidişattan çıkaracağına inanıyoruz.” dedi.

Konuşmasının sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerine atıfta bulunan Başkan Aras, “Bizim pusulamız her zaman açıktır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ sözü yolumuzu aydınlatmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan gazeteci, yazar ve siyasetçi Mustafa Balbay’a da teşekkür eden Başkan Aras, “Sayın Mustafa Balbay, yaşadıklarıyla, tanıklığıyla ve duruşuyla bu mücadelenin çok önemli bir parçasıdır. Bugün Muğla’da bizlerle olduğu için kendisine teşekkür ediyorum.” dedi.

Söyleşi ve imza günü etkinliği Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Mustafa Balbay’ın kitapları imzalamasıyla sona erdi.

