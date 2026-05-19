  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muğla'da deniz ulaşımında yaz sezonu başladı

Muğla'da deniz ulaşımında yaz sezonu başladı

Muğla'da deniz ulaşımında yaz sezonu başladı
Güncelleme:

Muğla Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepler ve bölgenin ulaşım ihtiyaçları doğrultusunda geçtiğimiz yıl başlattığı Güllük-Kıyıkışlacık ile Fethiye-Şövalye Adası arasında deniz yolu toplu taşıma seferlerini yeniden başlattı. Yaz sezonu boyunca hizmet verecek seferlerde geçen yıla göre sefer sayıları artırıldı.

Milas ilçesine bağlı Güllük ve Kıyıkışlacık mahalleleri arasında kara yoluyla yaklaşık 40 dakika süren ulaşım, deniz yolu alternatifiyle yaklaşık 30 dakikada sağlanıyor. Yaklaşık 150 gün sürecek yaz sezonu boyunca düzenlenecek seferler, haftanın her günü karşılıklı olarak günde 3 sefer şeklinde gerçekleştirilecek.

Şövalye Adası’na Ulaşım Kolaylaştı

Karayolu bağlantısı bulunmayan Şövalye Adası ile Fethiye Limanı arasındaki ulaşım da yeniden başladı. Yaklaşık 20 dakika süren deniz ulaşımı sayesinde ada sakinleri ve ziyaretçiler için önemli bir kolaylık sağlanıyor.

Yaz sezonu boyunca devam edecek seferler, haftanın her günü karşılıklı olarak günde 4 sefer şeklinde düzenlenecek. Geçtiğimiz sezona göre artırılan sefer sayılarıyla özellikle yaz aylarında yoğunlaşan ulaşım talebine daha hızlı yanıt verilmesi amaçlanıyor.

Muğla Kart ve Kredi Kartı ile Ödeme Yapılabilecek

Deniz yolu toplu taşıma hizmetinde ödemeler Muğla Kart ve kredi kartı ile yapılabilecek. Bilet ücretleri; tam 150 TL, öğrenci 75 TL, 60-65 yaş arası vatandaşlar ile öğretmenler için ise 100 TL olarak belirlendi. Karayolu toplu taşıma araçlarında olduğu gibi, 65 yaş üstü vatandaşlar ile şehit yakınları ve gaziler deniz yolu ulaşım hizmetinden ücretsiz yararlanabilecek.

Bu Haberleri Kaçırma...

Mersin'de seri cinayetler! Sokak sokak dolaşıp katliam yaptı: Ölü ve yaralılar var!
Mersin'de seri cinayetler! Sokak sokak dolaşıp katliam yaptı: Ölü ve yaralılar var!
Bir yıl önce kaybolan kadın vahşete kurban gitmiş! Katil zanlısı tanıdık çıktı
Bir yıl önce kaybolan kadın vahşete kurban gitmiş! Katil zanlısı tanıdık çıktı
Bankada parası olanlara bayram müjdesi! Türk Lirası'na en yüksek faizi veren 21 banka belli oldu
Bankada parası olanlara bayram müjdesi! Türk Lirası'na en yüksek faizi veren 21 banka belli oldu
Taşkın alarmı verilen 2 ilde okullar tatil edildi
Taşkın alarmı verilen 2 ilde okullar tatil edildi
A.B.İ. dizisinde Afra Saraçoğlu depremi! Güzel başrol oyuncusu projeye veda ediyor!
A.B.İ. dizisinde Afra Saraçoğlu depremi! Güzel başrol oyuncusu projeye veda ediyor!
Mersin'de katliam yapan saldırganın görüntüleri ortaya çıktı
Mersin'de katliam yapan saldırganın görüntüleri ortaya çıktı
Temel kazısı sırasında toprak kayması paniği: 5 bina tahliye edildi
Temel kazısı sırasında toprak kayması paniği: 5 bina tahliye edildi
Mersin'de Türkiye'ye dehşeti yaşatan psikopatla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı
Mersin'de Türkiye'ye dehşeti yaşatan psikopatla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı
Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hava durumu raporu açıklandı! Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar geliyor! Hava durumu raporu açıklandı! Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar geliyor! Tokat ve Amasra'da onlarca yerleşim alanı için acil tahliye kararı: Yıkıcı bir sel bekleniyor! Tokat ve Amasra'da onlarca yerleşim alanı için acil tahliye kararı: Yıkıcı bir sel bekleniyor! Kuraklıkla yok olmaya yüz tutan Türkiye'nin eşsiz gizli cenneti yağışlarla yeniden hayat buldu! Kuraklıkla yok olmaya yüz tutan Türkiye'nin eşsiz gizli cenneti yağışlarla yeniden hayat buldu! Sağlık raporlarında yeni dönemi! İstirahat, ehliyet, evlilik, engellik raporları değişti! Sağlık raporlarında yeni dönemi! İstirahat, ehliyet, evlilik, engellik raporları değişti! İslam Memiş'ten hem altın hem de gümüş için iştah kabartan tahminler İslam Memiş'ten hem altın hem de gümüş için iştah kabartan tahminler Bahçeli'den TFF'ye Süper Lig Çağrısı: ''Ligi tescil etmeyin!'' Bahçeli'den TFF'ye Süper Lig Çağrısı: ''Ligi tescil etmeyin!'' Halef dizisinin yıldızı katıldığı ödül gecesine cesur dekoltesiyle damgasını vurdu Halef dizisinin yıldızı katıldığı ödül gecesine cesur dekoltesiyle damgasını vurdu Mersin'de Türkiye'ye dehşeti yaşatan psikopatla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı Mersin'de Türkiye'ye dehşeti yaşatan psikopatla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı AK Parti Cumhuriyet anıtına çelenk bırakmadı, CHP'nin tepkisi çok sert oldu AK Parti Cumhuriyet anıtına çelenk bırakmadı, CHP'nin tepkisi çok sert oldu Ankara'daki Libya uçağı kazasıyla ilgili olay İddia: ''Şüpheli jet olay günü İsrail'e uçtu'' Ankara'daki Libya uçağı kazasıyla ilgili olay İddia: ''Şüpheli jet olay günü İsrail'e uçtu''
A.B.İ. dizisinde Afra Saraçoğlu depremi! Güzel başrol oyuncusu projeye veda ediyor! A.B.İ. dizisinde Afra Saraçoğlu depremi! Güzel başrol oyuncusu projeye veda ediyor! Mersin'i kana bulayıp 6 kişiyi öldüren saldırgan kıstırıldığı evde intihar etti! Mersin'i kana bulayıp 6 kişiyi öldüren saldırgan kıstırıldığı evde intihar etti! Bu sefer yapan Karadenizli değil, Niğdeli... Gören dönüp dönüp tekrar bakıyor! Bu sefer yapan Karadenizli değil, Niğdeli... Gören dönüp dönüp tekrar bakıyor! İYİ Parti'den istifa eden Ersin Beyaz'dan AK Parti'ye geçecek iddiaları için sessizliğini bozdu İYİ Parti'den istifa eden Ersin Beyaz'dan AK Parti'ye geçecek iddiaları için sessizliğini bozdu İzmirli iş insanının miras davasında karar: ABD'li Jackson kardeşlerin babası olduğu kesinleşti İzmirli iş insanının miras davasında karar: ABD'li Jackson kardeşlerin babası olduğu kesinleşti Bakanlık onayladı: Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi geçmiş ürünler market raflarına geliyor! Bakanlık onayladı: Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi geçmiş ürünler market raflarına geliyor! AK Partili isim Eser Yenenler ve Gezen Oğlak için ''ihmaldir'' dedi! AK Partili isim Eser Yenenler ve Gezen Oğlak için ''ihmaldir'' dedi! Fatih Altaylı'dan yasa dışı bahisten tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili çarpıcı iddia! Fatih Altaylı'dan yasa dışı bahisten tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili çarpıcı iddia! Bankada parası olanlara bayram müjdesi! Türk Lirası'na en yüksek faizi veren 21 banka belli oldu Bankada parası olanlara bayram müjdesi! Türk Lirası'na en yüksek faizi veren 21 banka belli oldu Şampiyon Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşti... Vedasını Sezen Aksu şarkısıyla yaptı Şampiyon Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşti... Vedasını Sezen Aksu şarkısıyla yaptı