Muğla’da Dünya Arıcılık Günü kutlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve birçok kurumun ortak katılımıyla, 20 Mayıs Dünya Arıcılık Günü, Menteşe Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, arıcılığa yönelik kooperatiflerle iş birliği içerisinde makine, ekipman ve eğitim desteğini sürdürürken, polen tuzaklı tabanlar, lavanta fideleri ile oluşturulan bal ormanları ve fondan arı yemi üretimi gibi projelerle sektöre katkı sağlamaya devam ediyor. Büyükşehir, gelen talepler doğrultusunda ana arı ve arı sütü üretimi konularında eğitimler düzenlemekte; katılımcılara ise gerekli ekipman ve sarf malzeme desteği sağlamaktadır.

Kaya: “ Arılara Sahip Çıkmak Geleceğe Sahip Çıkmaktır”

Etkinlikte konuşan Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, arıların sadece bal üretmediğini, aynı zamanda doğanın dengesinin korunmasında önemli bir rol üstlendiklerini ifade ederek, "Arılara sahip çıkmak, geleceğimize sahip çıkmaktır" dedi.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, Türkiye’nin bal üretiminde dünya ikincisi konumunda olduğunu vurgulayarak, arıcılığın sadece bir üretim faaliyeti değil, tarımsal sürdürülebilirliğin ve ekosistem dengesinin teminatı olduğunu ifade etti. Şahin, “Arıcılık tarımın sigortasıdır. Arıcılara verilecek her destek, gıda güvenliği ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına yapılan yatırımdır” dedi.

Arıcılığa Tam Destek: Hedef, Muğla’yı Lider Merkez Yapmak”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Muğla'nın sadece doğal güzellikleriyle değil, arıcılık faaliyetleri ve bal üretimiyle de ulusal ve uluslararası düzeyde önemli bir konuma sahip olduğunu belirtti. Başkan Aras, konuşmasında şunları ifade etti: "Arıcılık, doğanın dengesini ve toprak verimini koruyan, çok değerli bir faaliyettir. Arıcılarımız büyük zorluklar ve emeklerle bu faaliyeti sürdürüyor. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz. Temiz Petek Projesi ile Türkiye’de sadece Muğla’da uygulanan özel bir çalışma yürütüyoruz. Arı yemi üretim tesisi kurarak üreticilerimizin maliyetlerini azaltmak için çaba harcıyoruz. Ayrıca sahte bal üretiminin önüne geçmek için Muğla Ticaret Borsası ile birlikte kurduğumuz laboratuvarda bal analizleri yapıyoruz. Amacımız, Muğla'nın arıcılıkta lider bir merkez haline gelmesini sağlamaktır. Bundan sonra da arıcılarımıza yönelik desteklerimiz devam edecektir."