  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muğla’da Dünya Arıcılık Günü kutlandı

Muğla’da Dünya Arıcılık Günü kutlandı

Muğla’da Dünya Arıcılık Günü kutlandı
Güncelleme:

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve birçok kurumun ortak katılımıyla, 20 Mayıs Dünya Arıcılık Günü, Menteşe Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, arıcılığa yönelik kooperatiflerle iş birliği içerisinde makine, ekipman ve eğitim desteğini sürdürürken, polen tuzaklı tabanlar, lavanta fideleri ile oluşturulan bal ormanları ve fondan arı yemi üretimi gibi projelerle sektöre katkı sağlamaya devam ediyor.  Büyükşehir, gelen talepler doğrultusunda ana arı ve arı sütü üretimi konularında eğitimler düzenlemekte; katılımcılara ise gerekli ekipman ve sarf malzeme desteği sağlamaktadır.

Kaya: “ Arılara Sahip Çıkmak Geleceğe Sahip Çıkmaktır”

Etkinlikte konuşan Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, arıların sadece bal üretmediğini, aynı zamanda doğanın dengesinin korunmasında önemli bir rol üstlendiklerini ifade ederek, "Arılara sahip çıkmak, geleceğimize sahip çıkmaktır" dedi.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, Türkiye’nin bal üretiminde dünya ikincisi konumunda olduğunu vurgulayarak, arıcılığın sadece bir üretim faaliyeti değil, tarımsal sürdürülebilirliğin ve ekosistem dengesinin teminatı olduğunu ifade etti. Şahin, “Arıcılık tarımın sigortasıdır. Arıcılara verilecek her destek, gıda güvenliği ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına yapılan yatırımdır” dedi.

 Arıcılığa Tam Destek: Hedef, Muğla’yı Lider Merkez Yapmak”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Muğla'nın sadece doğal güzellikleriyle değil, arıcılık faaliyetleri ve bal üretimiyle de ulusal ve uluslararası düzeyde önemli bir konuma sahip olduğunu belirtti. Başkan Aras, konuşmasında şunları ifade etti: "Arıcılık, doğanın dengesini ve toprak verimini koruyan, çok değerli bir faaliyettir. Arıcılarımız büyük zorluklar ve emeklerle bu faaliyeti sürdürüyor. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz. Temiz Petek Projesi ile Türkiye’de sadece Muğla’da uygulanan özel bir çalışma yürütüyoruz. Arı yemi üretim tesisi kurarak üreticilerimizin maliyetlerini azaltmak için çaba harcıyoruz. Ayrıca sahte bal üretiminin önüne geçmek için Muğla Ticaret Borsası ile birlikte kurduğumuz laboratuvarda bal analizleri yapıyoruz. Amacımız, Muğla'nın arıcılıkta lider bir merkez haline gelmesini sağlamaktır. Bundan sonra da arıcılarımıza yönelik desteklerimiz devam edecektir."

 

 

text-ad
Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin 27 yıllık bir devi daha konkordato ilan etti Türkiye'nin 27 yıllık bir devi daha konkordato ilan etti İYİ Partili vekilin ifşa olan WhatsApp mesajı ortalığı karıştırdı İYİ Partili vekilin ifşa olan WhatsApp mesajı ortalığı karıştırdı Bülent Şakrak yeni sevgilisini ilan etti, eski eşi Ceyda Düvenci sosyal medyada aşka geldi Bülent Şakrak yeni sevgilisini ilan etti, eski eşi Ceyda Düvenci sosyal medyada aşka geldi Prof. Dr. Ercan'dan Marmara'daki 4,0'lık deprem sonrası endişelendiren uyarı Prof. Dr. Ercan'dan Marmara'daki 4,0'lık deprem sonrası endişelendiren uyarı Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı... O vakfa 6,7 milyar TL'lik kaynak Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı... O vakfa 6,7 milyar TL'lik kaynak Sedat Peker sessizliğini bozdu: ''Üç kişiyi ömrüm boyunca affetmeyeceğim'' Sedat Peker sessizliğini bozdu: ''Üç kişiyi ömrüm boyunca affetmeyeceğim'' Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara'yı çok fena ifşa etti! Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara'yı çok fena ifşa etti! ORC'den 35 illik dev seçim anketi: Siyasi partilerin son oy oranları belli oldu ORC'den 35 illik dev seçim anketi: Siyasi partilerin son oy oranları belli oldu Bakan Kurum'dan tapu müjdesi! 5 milyon kişiyi ilgilendiriyor... Bakan Kurum'dan tapu müjdesi! 5 milyon kişiyi ilgilendiriyor... 6.2'lik depremi bilen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması 6.2'lik depremi bilen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması
Bankaların faizsiz hoşgeldin kredilerinde tutar 75 bin TL'ye ulaştı! Bankaların faizsiz hoşgeldin kredilerinde tutar 75 bin TL'ye ulaştı! Genç kadın eski eşini, sokak ortasında silahla vurdu! Genç kadın eski eşini, sokak ortasında silahla vurdu! 65 yaşındaki emekli İlhan amcanın çok özel garajına ziyaretçi akını yaşanıyor 65 yaşındaki emekli İlhan amcanın çok özel garajına ziyaretçi akını yaşanıyor Müge Anlı canlı yayınında topyekün gözaltı: Eş zamanlı gözaltılarda stüdyoda alkış kıyameti koptu! Müge Anlı canlı yayınında topyekün gözaltı: Eş zamanlı gözaltılarda stüdyoda alkış kıyameti koptu! Yeni çözüm sürecinde Fatih Portakal ''Sonunda ağızlarındaki baklayı çıkadılar'' dedi! Yeni çözüm sürecinde Fatih Portakal ''Sonunda ağızlarındaki baklayı çıkadılar'' dedi! Sevgilisini öldürüp intihar etmişti... İntihar mektubunda yazanlar herkesi şoke etti Sevgilisini öldürüp intihar etmişti... İntihar mektubunda yazanlar herkesi şoke etti Fatih Altaylı'dan ''Erdoğansız'' AK Parti için dikkat çeken iddia Fatih Altaylı'dan ''Erdoğansız'' AK Parti için dikkat çeken iddia Arda Güler'in İstanbul'da 5 milyon dolara aldığı ev ortalığı karıştırdı Arda Güler'in İstanbul'da 5 milyon dolara aldığı ev ortalığı karıştırdı Türkiye'de çocukların elinden düşürmediği oyuncak için toplatma kararı! Türkiye'de çocukların elinden düşürmediği oyuncak için toplatma kararı! Bakanlıktan PKK'lı terörist için anmaya izin vermesi istenen Vali için dikkat çeken açıklama Bakanlıktan PKK'lı terörist için anmaya izin vermesi istenen Vali için dikkat çeken açıklama