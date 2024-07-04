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Muğla'da engelli bireylere izcilik kampı

Muğla'da engelli bireylere izcilik kampı
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, ailelerin engelli çocuklarını bırakabilecekleri huzurlu, güvenli ve keyifli bir ortamın sunulduğu Kısa Mola Merkezleri ile sosyal projelere devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’de bir ilk olarak 2016 yılında Menteşe ilçesinde hizmete açtığı daha sonra Milas, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde de hizmete başlayan Kısa Mola Merkezleri’ndeki engelli bireyler için Engelsiz İzciler Projesi hayata geçirildi.

‘Engelsİzciler’ projesi, engelli bireylerin ve engellisi olan ailelerin sosyal hayata katılımını sağlamak, engelli vatandaşların kişisel gelişimlerini ve becerilerini İzcilik vasıtasıyla arttırabilmeyi amaçlıyor. Bu yıl 2-4 Temmuz tarihleri arasında Dalaman ilçesi Kille koyunda yedincisi düzenlenen etkinlikle 28 engelli bireye izcilik eğitimi verildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, ailelerin engelli çocuklarını bırakabilecekleri huzurlu, güvenli ve keyifli bir ortamın sunulduğu Kısa Mola Merkezleri ile sosyal projelere devam ediyor.

Temel Liderlik Eğitimi alan uzman personel tarafından verilen izcilik eğitimiyle ile engelli çocuklar farklı etkinliklere katılarak farklı bir deneyim yaşadı. İzcilik kampına katılan engelli bireyler kamptan memnun olduklarını, ailelerinden ilk defa ayrı kaldıklarını, denize girdiklerini ve değişik oyunlar oynadıklarını söylediler.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, ailelerin engelli çocuklarını bırakabilecekleri huzurlu, güvenli ve keyifli bir ortamın sunulduğu Kısa Mola Merkezleri ile sosyal projelere devam ediyor.

Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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