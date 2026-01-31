Muğla’da Eşitlik Yerelden Güçleniyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, toplumsal cinsiyet eşitliği başta olmak üzere yerel yönetim hizmetlerinde eşitlikçi ve kapsayıcı politikaların güçlendirilmesini hedefleyen 2026–2029 Yılı Yerel Eşitlik Eylem Planı’nın Lansmanı’nı Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirdi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın ev sahipliğinde düzenlenen programda, önümüzdeki dört yıl boyunca uygulanacak yerel eşitlik politikalarının yol haritası kamuoyuyla paylaşıldı.

2026–2029 Yılı Yerel Eşitlik Eylem Planı’nın Lansmanı’na, Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Muğla Milletvekilleri Cumhur Uzun ve Gizem Özcan, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Eşitlik Yerel Yönetimin Temel İlkesi

Yerel Eşitlik Eylem Planı, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin toplumsal cinsiyet eşitliğini yerel yönetim anlayışının temel ilkelerinden biri olarak benimsemesi doğrultusunda hazırlandı. Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı’nın (CEMR) imzalanmasının ardından başlatılan süreçte, eşitlik politikalarının belediyenin tüm birimlerine entegre edilmesi hedeflendi. Bu kapsamda kurulan Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, planın koordinasyonundan sorumlu olurken, eşitlik çalışmalarının kurumsal yapıda sürdürülebilir şekilde yürütülmesi amaçlandı.

Katılımcı ve Kapsayıcı Bir Hazırlık Süreci

Planın hazırlık sürecinde katılımcı bir yöntem izlendi. Muğla genelinde kadın örgütleri, sivil toplum kuruluşları, belediye meclis üyeleri, akademisyenler ve yurttaşların katılımıyla toplantılar, çalıştaylar ve atölyeler gerçekleştirildi. Kentin sosyal yapısı ve ihtiyaçları, toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifiyle ele alındı.

Yapılan değerlendirmelerde yalnızca mevcut veriler değil, kentin görünmeyen eşitsizlik alanları da ele alınarak kapsamlı bir analiz süreci yürütüldü.

Sekiz Ana Temada Eşitlik Politikaları

Yerel Eşitlik Eylem Planı; katılımın ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, şiddet ve ayrımcılıkla mücadele, bakım hizmetleri, ekonomik güçlenme ve istihdam, yoksullukla mücadele, barınma, ulaşım, afet ve krizlere karşı dayanıklılık olmak üzere sekiz ana tema etrafında hazırlandı. Bu temalar doğrultusunda belirlenen hedeflerin uygulanabilir, izlenebilir ve ölçülebilir olması amaçlandı.

Eşit, Erişilebilir ve Şiddetsiz Bir Kent Hedefi

Planın uygulanması ve izlenmesi sürecinde belediyenin tüm birimlerinin sorumluluk alması hedeflenirken, eşitlik politikalarının kentin tüm kesimlerine ulaşması amaçlanıyor. Yerel Eşitlik Eylem Planı ile kadınlar başta olmak üzere çocuklar, yaşlılar, engelliler ve LGBTİ+ bireyler dâhil tüm yurttaşlar için eşit, erişilebilir ve şiddetsiz bir kent yaşamının oluşturulması hedefleniyor.

Öğrenci Temsilcisi Gür: “Gençler Eşitliğin Aktif Paydaşı Olmak İstiyor”

Yerel Eşitlik Eylem Planı odak grup toplantılarına katılarak sürece katkı sunan öğrenci temsilcisi Dila Naz Gür ise konuşmasında gençlerin bakış açısını şu sözlerle dile getirdi:

“Bugün burada yalnızca bir öğrenci olarak değil, gençler adına bulunuyorum. Büyükşehir Belediyemizin başlattığı bu çalışmanın sadece bir proje değil, yerel eşitlik açısından çok önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz. Talep ettiğimiz her iyileştirme, toplumun geleceği için büyük önem taşıyor. Her alanda eşit bir paydaş olmak istiyoruz. Yerel Eşitlik Planı bize bu imkânı sundu. Belediyemizle el ele vererek Muğla’yı gençliğin merkezi haline getirebiliriz. Muğla’nın yarınları bugün bizim ellerimizde. Eşitsizlikleri ortadan kaldırmak için ortaya koyduğumuz ortak irade, eşit ve adil bir toplumda yaşama inancımızın göstergesidir.”

Figan Erozan: “Yerel Eşitlik Siyasi İradeyle Mümkündür”

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Figan Erozan, yerel eşitliğin siyasi iradeyle mümkün olduğuna dikkat çekerek, “Bugün önemli bir kazanım elde ediyoruz. Bir belediyede kurumsal bir yapı oluşturulması, çalışanların bu yönde siyaset üretmesi tek bir kişinin iradesiyle başlar; ancak o iradenin yanında yürüyenlerle mümkündür. Ahmet Başkanımız, inandığı siyaset anlayışıyla bu projeleri hayata geçirmiştir.” ifadelerini kullandı.

Başkan Köksal Aras: “Yapılan Çalışmalar Yüzeysel Değil, Derinliklidir”

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ise yapılan çalışmaların kapsamına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Eşitsizliklerle mücadele etmek için planlara, eylemlere ve programlara ihtiyaç var. Büyükşehir Belediyemizin yürüttüğü çalışmalar yüzeysel değil, oldukça derinlikli. Biz bu çalışmaları ‘yapmış olmak için’ yapmıyoruz. Örneğin kreşler; kadınların ve çocukların hayatında büyük bir dönüşüm yaratıyor. Ahmet Başkanımıza teşekkür ediyorum.”

Başkan Aras: “Bu Başarı Tesadüf Değil, Bir Kentin Ortak Emeğidir”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, elde edilen sonucun tekil bir başarı değil, tüm kentin ortak başarısı olduğunu ifade etti.

Başkan Aras, “İnsan bir başarıya imza attığında mutlu oluyor. Bu mutluluk maddi bir menfaatten değil, ortaya konulan emeğin ve başarının yarattığı duygudan geliyor. Bugün yaşadığımız başarı bir tesadüf değil ve tek başına bir başarı da değil; koca bir kentin başarısıdır. Yolculuğumuz Bodrum’da başladı. Orada birlikte çalıştığım kadınlar, zihniyet değişiminin ne kadar önemli olduğunu bana gösterdi. Bu işin genel politikalara bırakılamayacağını gördük ve değişimi yerelden başlatmaya karar verdik.” dedi.

“Muğla’da Eşitlik Bilincini Yerleştirmek Tek Hedefimizdir”

Eşitliğin belirli bir kesimin değil; her ideolojiden, inançtan insanın ortak meselesi olduğunu vurgulayan Başkan Aras, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Kadınların mücadelesi yalnızca bir eşitlik talebi değil, özgürlük mücadelesidir. Amacımız raflarda duran planlar yapmak değil; asıl işimiz şimdi başlıyor. Uygulamada ne kadar samimi olduğumuzu hep birlikte göreceğiz. Kısa sürede büyük bir emekle önemli bir yol aldık. Kadın merkezleri, kreşler, mahalle meclisleri kurduk; bunların hepsi toplumsal zihniyet dönüşümünün parçalarıdır.

Bu mesele yalnızca belirli bir kesimin değil; her ideolojiden, her inançtan insanın meselesidir. Siyasi ayrım gözetmeden herkesi kucaklamak zorundayız. Yerelde sağlanacak eşitlik, genelde de dönüşümü beraberinde getirecektir. Yerel Eşitlik Planı bir yol haritasıdır; Muğla’da eşitlik bilincini yerleştirmek tek hedefimizdir. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu yolculukta herkesin önünü açmaya ve yanlarında durmaya devam edeceğim.”