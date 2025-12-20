Muğla’da Güvenli Yollar İçin 155 Milyon TL’lik Yatırım

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılından bugüne kadar otokorkuluk ve yol güvenliği çalışmaları kapsamında 155 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirerek, il genelinde 84 bin 200 metre çelik otokorkuluk ile 5 bin metre motosiklet ve bisiklet bariyeri montajını tamamladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, “Güvenli Yollar” sloganıyla il genelinde trafik güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Konforlu ve güvenli ulaşımın sağlanması amacıyla belediyenin sorumluluk alanında bulunan güzergâhlarda otokorkuluk imalatları devam ediyor.

Trafik Güvenliği Öncelikli Olarak Ele Alınıyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; düşey trafik levhaları, yatay yol çizgi uygulamaları ve otokorkuluk montajları eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. Özellikle turizm sezonunda araç trafiğinin yoğunlaştığı ana arterler ile kırsal mahalle yollarında güvenlik önlemleri öncelikli olarak ele alınıyor.

2025 Yılında 65 Bin 750 Metre Oto Korkuluk Çalışması Tamamlandı

Bu kapsamda 2024 yılı içerisinde 18 bin 450 metre otokorkuluk imalatı tamamlanırken, 2025 yılında ise 65 bin 750 metre otokorkuluk ile birlikte 5 bin metre motosiklet ve bisiklet sürücülerine yönelik bariyer montajı kısa sürede hayata geçirildi. Çalışmalar, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Otokorkuluk Uygulama Rehberi’nde belirtilen standartlara uygun şekilde, tehlike arz eden yol kenarlarında titizlikle sürdürülüyor.

Büyükşehir’den 155 Milyon TL’lik Güvenlik Yatırımı

Muğla genelinde 2024 yılından bugüne kadar toplam 84 bin 200 metre çelik otokorkuluk ve 5 bin metre motosiklet/bisiklet bariyeri montajı gerçekleştirilirken, bu çalışmalar için toplam 155 milyon TL yatırım yapıldı. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, il genelinde trafik güvenliğini artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Otokorkuluk Çalışması Vatandaşlardan Tam Not Aldı

Seydikemer Çayan Mahallesi sakinlerinden Tevfik Konutçu, muhtarın talebi üzerine yapılan çalışmanın büyük bir ihtiyacı karşıladığını belirterek, “Muhtarımızın talebi doğrultusunda, yolumuzda tehlike arz eden noktalara Büyükşehir Belediyemiz tarafından otokorkuluk yapıldı. Yolumuz oldukça dar ve aşağısı uçurumdu. Yapılan bu çalışmayla artık güvenle gidip gelebiliyoruz. Ahmet Başkanımıza teşekkür ederiz.” dedi.

Seydikemer Çayan Mahallesi’nde yaşayan Korkmaz Çepe ise otokorkulukların can güvenliği açısından önemine dikkat çekerek, “Büyükşehir Belediyemizin yaptığı otokorkuluk çalışmaları güvenliğimiz açısından çok iyi oldu. Yolumuzun aşağısı uçurum olduğu için ciddi tehlike oluşturuyordu. Artık güvenle seyahat edebileceğiz. Başkanımız Ahmet Aras’a teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Seydikemer Söğütlüdere Mahallesi sakinlerinden Yılmaz Özkan da yapılan çalışmanın bölge için önemine vurgu yaparak, “Güvenli bir yola kavuştuk. İç Anadolu Bölgesi’ni Akdeniz’e bağlayan bu yolun güvenli hale gelmesi bizim için bir gurur kaynağı oldu. Ahmet Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz.” şeklinde konuştu.

Muhtar Özkan: “Talebimizi Hızlı Bir Şekilde Karşılayan Ahmet Başkanımıza Teşekkür Ederiz”

Seydikemer Paşalı Mahalle Muhtarı Salih Özkan, yol güvenliği için yapılan çalışmanın önemine dikkat çekerek, “Yol güvenliği için Büyükşehir Belediyemizden otokorkuluk yapılmasını talep ettik. Yolumuzun arka tarafı dere olduğu için kazalar yaşanıyordu. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından talebimizi hızlı bir şekilde karşılayan Ahmet Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz.” dedi.

Muhtar Arıcan: “Büyükşehir Belediyesi Taleplerimizi Geri Çevirmiyor”

Seydikemer Çayan Mahalle Muhtarı Tezcan Arıcan ise yapılan çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Ahmet Başkanımızla görüştüğümüzde mahallemize bariyer yapılması talebimizi ilettik. Yol kenarının uçurum olması nedeniyle kazalar yaşanıyordu. Sağ olsunlar, bir ay gibi kısa bir sürede bariyer çalışmamızı tamamladılar. Mahallemiz adına Ahmet Başkanımıza teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyemiz taleplerimizi geri çevirmiyor. Şu anda vatandaşlarımız çok daha güvenli bir yolu kullanıyor.” şeklinde konuştu.

Muhtar Konukçu: “Otokorkuluk Çalışmaları Sayesinde Güvenli Bir Yola Kavuştuk”

Seydikemer Söğütlüdere Mahalle Muhtarı Yasin Konukçu da, “Söğütlüdere’de bulunan yolumuz tehlikeli ve virajlı bir yoldu. Güvenliğimiz için Büyükşehir Belediyemizden otokorkuluk yapılmasını talep ettik ve talebimize olumlu yanıt verdiler. Ahmet Başkanımıza mahallem adına hizmetleri için teşekkür ediyorum. Bu tehlikeli yoldan kurtulduk, güvenli bir yola kavuştuk.” ifadelerini kullandı.

Başkan Özdemir: “Yol Güvenliği Uygulamalarımıza Kararlılıkla Devam Edeceğiz”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Süleyman Özdemir, “Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın ‘Güvenli Yollar, Güvenli Muğla’ vizyonu doğrultusunda çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Büyükşehir Belediyemizin sorumluluk alanında bulunan yollarda, özellikle turizm sezonunda yoğun olarak kullanılan güzergâhlar ile kırsal alan yollarında otokorkuluk imalatlarımızı sürdürüyoruz.

Bu kapsamda 2024 yılından bugüne kadar toplam 84 bin 200 metre otokorkuluk imalatını tamamladık Ayrıca, motosiklet ve bisiklet sürücülerinin yoğun olarak kullandığı güzergâhlarda toplam 5 bin metre koruyucu bariyer imalatını da tamamlayarak hizmete sunduk.

Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, ilimiz genelinde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla otokorkuluk montaj ve yol güvenliği uygulamalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Başkan Aras: “İnsanı Merkeze Alan Bir Ulaşım Anlayışıyla Çalışıyoruz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yol güvenliği çalışmalarının temel önceliklerinden biri olduğunu vurgulayarak, “Muğla’mızın dört bir yanında vatandaşlarımızın günlük yaşamda kullandığı yolların daha güvenli hale gelmesi bizim için büyük önem taşıyor. Özellikle uçurum, dere kenarı ve dar güzergâhlarda yaşanabilecek kazaların önüne geçmek adına ‘Güvenli Yollar’ anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Vatandaşlarımızdan ve muhtarlarımızdan gelen talepleri yerinde değerlendiriyor, ihtiyaç olan noktalarda hızlı çözümler üretiyoruz. Amacımız, Muğla’mızda yaşayan herkesin ve ilimizi ziyaret eden misafirlerimizin yollarda kendini güvende hissetmesi. Can güvenliğini önceleyen bu çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.” dedi.