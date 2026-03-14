Muğla'da halk sağlığı için ramazan denetimleri sürüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayı boyunca 13 ilçede fırın, pastane, tatlı üretim tesislerini denetimlerini sürdürüyor.

Ramazan ayında halk sağlığı için denetimlerini sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri il genelinde Ramazan pidesi yapan fırınlar, tatlı üretim tesislerinde hijyen, gramaj, ruhsat gibi kontrollerini sürdürüyor.

Vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşması, ürünlerin hijyen kurallarına uygun hazırlanması ve satışa sunulmasını sağlamak için Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri il genelinde denetimlerine devam ediyor. İşletmelerde hijyen, gramaj denetimleri yapan Büyükşehir Belediyesi kurallara ve halk sağlığına uymayan işletmelere de idari işlem uyguluyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanvekili Ali Zabir vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşması için Ramazan Ayı’nda da il genelinde denetimlerin aralıksız sürdüğünü söyledi. Ramazan ayı boyunca il genelinde 78 işletmenin denetlendiğini söyleyen Zabıta Daire Başkanvekili Ali Zabir ekmek, Ramazan pidesi üreten fırın, tatlı üretim tesislerinde gramaj, ruhsat, çalışanların genel temizliği, hijyen kurallarına dikkat edildiğini söyledi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın halk sağlığına verdiği önem doğrultusunda denetimlerin devam edeceğini söyleyen Zabıta Daire Başkanvekili Ali Zabir denetimlere katkı sunmak isteyen vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları belediyenin iletişim kanalları üzerinden kendilerine iletebileceklerini belirtti.

Başkan Aras; “Vatandaşlarımızın Sağlıklı Gıdaya Ulaşması Önceliğimizdir”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras paylaşmanın ve dayanışmanın ayı Ramazan’da vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşması için Büyükşehir ekiplerinin sahada olduğunu söyledi ve kurallara uyan, vatandaşlara hak ettikleri en güzel hizmeti veren esnafa teşekkür etti. Başkan Aras; “Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi Ramazan pidesi ve diğer gıdaları üreten tesislerimize denetimlerimiz sürüyor. Vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya ulaşması yerel yönetimler olarak önceliklerimizin başında geliyor. Ekiplerimiz 13 ilçemizde belirlenen kurallar çerçevesinde denetimlerini gerçekleştiriyor. Ürünlerin hijyenik ortamda üretilmesinden gramajına kadar tüm kurallara uyan işletmelere ayrıca teşekkür ediyorum.” dedi.