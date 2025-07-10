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Muğla'da İdil Biret Müzik Festivali 18 Temmuz’da Başlıyor

Muğla'da İdil Biret Müzik Festivali 18 Temmuz’da Başlıyor
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Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve ‘İdil Biret’ adını taşıyan Muğla’nın ilk müzik festivali olma özelliğine sahip festivalin altıncısı, 18-21 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 6. İdil Biret Müzik Festivali kapsamında, kariyerlerini başarıyla sürdüren dört müzisyen, Münif Akalın şefliğinde Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde sahne alacak.

Açılış Konseri Bodrum’da

İdil Biret Müzik Festivali’nin ilk konseri, 18 Temmuz Cuma günü saat 21.00’de Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesinde düzenlenecek. Konserde genç piyanistler Deniz Oliveira Erdinç ve Ferhat Can Büyük solist olarak sahne alacak. Programda J.S. Bach’ın “Air”i ve “BWV 1055 La Majör Piyano Konçertosu” ile F. Chopin’in “Piyano Konçertosu No:1 mi minör” eserleri yer alacak.

Final Konseri Marmaris’te

Festivalin kapanış konseri, 21 Temmuz Pazartesi günü saat 21.00’de Marmaris Amfi Tiyatro’da gerçekleşecek. Kapanış konserinde Türkiye’nin önde gelen piyanistlerinden Emre Elivar ve Lal Karaalioğlu, Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde sahne alacak. Konserde W.A. Mozart’ın “Don Giovanni Operası Uvertürü” ve “Piyano Konçertosu No:23” ile F. Chopin’in “Piyano Konçertosu No:2 Fa minör” eserleri seslendirilecek.

Konserlere Giriş Ücretsiz

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen İdil Biret Müzik Festivali'ne girişler ücretsiz olacak.

Başkan Aras “İdil Biret Müzik Festivali, Muğla’nın Kültürel Hafızasında Kalıcı Bir İz Bırakıyor

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, bu yıl altıncısı düzenlenecek olan İdil Biret Müzik Festivali’nin sadece bir müzik etkinliği olmanın ötesinde, kentin kültürel gelişimi açısından büyük bir değer taşıdığını söyledi.

Başkan Aras “İdil Biret, ülkemizin yetiştirdiği en büyük sanatçılardan biridir. Onun adını taşıyan ve sanatseverlerle klasik müziğin en seçkin örneklerini buluşturan bu festival, Muğla’mızın kültür hayatında çok özel bir yere sahip. Sanatın ve müziğin birleştirici gücüne inanıyor, bu festivali sadece bir konser dizisi değil, aynı zamanda bir kültür buluşması olarak görüyoruz. Her geçen yıl daha geniş kitlelere ulaşan İdil Biret Müzik Festivali sayesinde, genç müzisyenlerimize de önemli bir sahne fırsatı sunuyoruz” dedi.

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Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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