Muğla’da İklim Eylem Planı Çalıştayları Başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğinin etkilerine karşı dirençli bir kent oluşturmak amacıyla “Muğla İli Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP)” çalıştayını gerçekleştirdi.

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen “Muğla İli Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP)” Çalıştayına  İzEnerji A.Ş. Manisa Enerji A.Ş., Denizli Enerji A.Ş., Bursa Enerji A.Ş., ENVERÇEVKO, Muğla Barosu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçe belediye ve  Şoförler Odası, Muğla  Büyükşehir Belediyesi yetkilileri katıldı.

22 Ekim’de Milas’ta, 24 Ekim’de ise Dalaman’da devam edecek çalıştaylarla, atık, enerji ve ulaşım sektörlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılması; tarım, turizm ve su yönetimi gibi alanlarda iklim değişikliğine uyum stratejilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

“Muğla’yı 2050’de Karbon Nötr Kent Yapacağız”

Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Cihan Dündar, iklim krizinin artık küresel bir mücadele alanı olduğunu vurguladı.

“Resmî verilere göre son 10 yıl, kayıtlara geçen en sıcak dönem oldu. Paris İklim Anlaşması’nda belirlenen 1,5 santigrat derecelik kritik eşik aşıldı. Kış aylarında sıcaklığın 2 derece artması, kar yağışını azaltarak su döngüsünü olumsuz etkiliyor” diyen Dündar, iklim değişikliğinin yalnızca çevresel değil, aynı zamanda sosyoekonomik ve sağlık sorunlarını da derinleştirdiğine dikkat çekti.

Dündar, Büyükşehir Belediyesi olarak iklim öngörülerini dikkate alarak Muğla’nın çevre, enerji ve iklim stratejilerini bütüncül biçimde planladıklarını belirtti:

“15 Mayıs Dünya İklim Günü’nde yerel taraflar konferansını düzenledik ve ‘Muğla İklim Deklarasyonu’nu yayımladık. Başkanımız Ahmet Aras bu deklarasyonu Bakü’de düzenlenen COP29’da dünyaya anlattı. Ardından Nice’teki BM Okyanus Konferansı ve Bonn’daki Cesur Şehirler Zirvesi’nde de Muğla’nın çalışmalarını paylaştık. Son olarak Brüksel’de düzenlenen Avrupa İklim Zirvesi’ne katılan tek Türk belediyesi olarak COP30 öncesi vizyonumuzu aktardık.”

Muğla’nın karbon emisyonlarını 2030 yılına kadar yüzde 40 azaltmayı hedeflediklerini hatırlatan Dündar, bu taahhüdün belediye meclisi kararıyla 2050 yılına kadar uzatıldığını belirtti:

“2050 yılına kadar Muğla’yı karbon nötr bir kent yapma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca Türkiye’de bir ilk olarak Sanal İklim Merkezi’ni kurduk. Vatandaşlarımız bu platform üzerinden altı aylık sıcaklık ve yağış tahminlerine, hava kalitesi verilerine erişebiliyor.”

“İklim Sorunları Yerelde Çözülmeli”

İstanbul Enerji A.Ş. Genel Müdürü Dr. Yüksel Yalçın ise iklim değişikliğiyle mücadelenin yalnızca teorik planlarda kalmaması gerektiğini vurguladı:

“Emisyon azaltımı konusunda her ilin kendi yerel koşullarına göre plan yapması gerekiyor. Konya’nın, Muğla’nın ya da İstanbul’un iklim eylem planı birbirinden farklı olmalı. Türkiye’nin iklim hedeflerini yerele indirgemek zorundayız. Geleceğin üç büyük kriz alanı su, gıda ve enerji olacak. Suyu karada tutmak hepimizin politikası olmalı.”

Dr. Yalçın, şehirlerin planlamasında tarım alanları ve yerleşim bölgelerinin uzun vadeli iklim senaryolarına göre düzenlenmesi gerektiğini belirterek, “Yerel yönetimlerin merkezi idareyle iş birliği içinde çalışması ve tüm paydaşların SECAP çıktıları hakkında bilgi sahibi olması büyük önem taşıyor” dedi.

Başkan Aras: “Muğla, İklim Krizine Karşı Öncü Bir Kent Olacak”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, iklim kriziyle ilgili veriye dayalı adımların önemine vurgu yaparak şunları dile getirdi: “Muğla, sahip olduğu doğal kaynaklar, biyo çeşitliliği ve dört mevsime yayılan yaşam potansiyeliyle Türkiye’nin en kıymetli kentlerinden biri. Ancak bu güzellikleri gelecek kuşaklara aktarabilmemiz, iklim değişikliğiyle mücadelede kararlı ve veriye dayalı adımlar atmamıza bağlı. Enerji verimliliği, temiz ulaşım, su kaynaklarının korunması, döngüsel ekonomi ve tarımsal dönüşüm alanlarında somut politikalar geliştiriyoruz. Hedefimiz, karbon nötr, dirençli ve yaşanabilir bir Muğla’yı hep birlikte inşa etmek. Muğla, iklim mücadelesinde sadece Türkiye’ye değil, dünyaya da ilham verecek bir kent olacak. Amacımız, yalnızca iklim dostu değil, dirençli, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir Muğla yaratmak. Muğla, iklim mücadelesinde Türkiye’nin öncü şehirlerinden biri olmayı sürdürecek ve bu alanda dünya kentleriyle aynı dili konuşmaya devam edecek.”

 

 

 

