Muğla'da İtfaiye Binası Tamamlandı: Bodrum’da Acil Müdahale Güçleniyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından, yangın, kaza ve doğal afetlere daha hızlı ve etkili müdahale edilebilmesi amacıyla Bodrum’da yapımına başlanan modern itfaiye hizmet binasının inşası tamamlandı. Ortakent Mahallesi’nde yükselen ve ileri düzey ekipmanlarla donatılan tesisin, ilçenin acil durumlara karşı müdahale kapasitesini önemli ölçüde artırması bekleniyor.

Yangın, trafik kazası, mahsur kalma ve benzeri olaylara hızlı müdahale imkânı sunacak yeni itfaiye binasında tüm hazırlıklar tamamlanırken, tesisin kısa süre içinde hizmete açılması planlanıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje, bölgedeki hizmet kalitesini yükseltmeyi ve kriz anlarında yaşanabilecek zaman kaybını en aza indirmeyi hedefliyor.

Modern Tesis, Güvenli Gelecek

Toplam 433 metrekare alan üzerinde inşa edilen itfaiye binasında, çağdaş ihtiyaçlara uygun birçok detay yer alıyor. Tesiste 40 kişilik yemekhane, idari ofisler, oksijen dolum odası ve 10 itfaiye aracının konuşlanabileceği geniş araç park alanı bulunuyor. Ayrıca çatıya yerleştirilen güneş panelleri sayesinde tesisin elektrik ihtiyacı yenilenebilir enerjiyle karşılanacak.

Başkan Aras: “ Hedefimiz Daha Güvenli Bir Bodrum”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum İtfaiye Hizmet Binası’nın bölgenin güvenliği açısından önemli bir adım olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Bodrum gibi yaz aylarında nüfusu katlanan ve risk profili artan bir bölgede, hızlı ve etkili müdahale hayat kurtarır. Bu anlayışla, modern teknolojilerle donattığımız yeni itfaiye binamızla yalnızca fiziki kapasitemizi değil, afetlere karşı kurumsal refleksimizi de güçlendiriyoruz. Amacımız, hem yurttaşlarımızın güvenliğini sağlamak hem de hizmet kalitesini her geçen gün daha da ileri taşımaktır.”