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Muğla'da itfaiye ekiplerinin tatbikatı gerçeğini aratmadı

Muğla'da itfaiye ekiplerinin tatbikatı gerçeğini aratmadı
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Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 25 Eylül- 1 Ekim İtfaiye Haftası’nda kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirdi. İtfaiye ekipleri tatbikatta ev, araba yangınına müdahale ederken, trafik kazası geçiren bir vatandaşı da araçtan çıkardı. İtfaiye ekiplerinin tatbikatı gerçeği aratmadı.

İtfaiye Haftası dolayısıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Menteşe ilçesinde kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirdi. Menteşe ilçesi Sosyo-kültürel alan yanında bulunan arazide gerçekleştirilen tatbikata Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Merve Fidem Barut, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, daire başkanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kapsamlı gerçekleştirilen tatbikatta itfaiye ekipleri ilk önce yanan bir eve müdahale ederek alevleri kısa süre içerisinde söndürdü. Tatbikatta ekipler daha sonra araç yangınına müdahale etti. Kuyuya düşmüş bir yavru kediyi kurtaran itfaiye erleri daha sonra sıkışmalı bir kazaya müdahale etti. Kurtarma tatbikatının ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye grup amirlikleri arasında yarışma düzenlendi. Yarışmada Bodrum İtfaiye Ekip Amirliği birinci oldu. 

Tatbikatta konuşan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Daire Başkanı Mehmet Karyağdı; “ İtfaiye Dairesi Başkanlığımız bünyesinde 13 ilçede grup amirliği, 26 itfaiye istasyonu, Afet Koordinasyon merkezi ve 112 acil çağrı merkezi ile il genelinde 41 noktada hizmet veriyoruz. 2014 yılından bu yana 61 bin 192 itfai olaya müdahale ettik. İtfaiye olaylarına ulaşım süremiz 6 dakika 58 saniyedir” dedi.

Tatbikatta konuşan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal “İtfaiye ekiplerimiz bizler için 7 gün 24 saat görevlerinin başında. İtfaiye ekipleri olası can ve mal kayıplarını en aza indirmek için var gücüyle çalışmaktadır. İtfaiyemizin kuruluş yıl dönümü kutlu olsun” dedi.

 

Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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