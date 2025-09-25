  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muğla’da İtfaiye Haftası Farklı Etkinliklerle 13 İlçede Kutlanacak

Muğla’da İtfaiye Haftası Farklı Etkinliklerle 13 İlçede Kutlanacak

Muğla’da İtfaiye Haftası Farklı Etkinliklerle 13 İlçede Kutlanacak
Güncelleme:

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras 25 Eylül - 1 Ekim İtfaiye Haftası kapsamında, 13 ilçeden itfaiyecilerle bir araya geldi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, İtfaiyecilik Haftası kapsamında 13 ilçeden gelen itfaiye ekipleriyle bir araya geldi. Kutlamalar, Menteşe ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı.

Törene, Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz,  daire başkanları ve itfaiye personeli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

Çelenk sunma töreninin ardından Başkan Ahmet Aras’ın telsiz anonsuyla 13 ilçede eş zamanlı olarak itfaiye araçlarının korteji başlatıldı.

Başkan Aras: “İtfaiye Teşkilatımız Çok Kutsal Bir Görevi Yerine Getirmektedir” 

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, itfaiye teşkilatına yönelik şu değerlendirmede bulundu:

“İtfaiye teşkilatımız çok kutsal bir görevi yerine getirmektedir. Sizler, itfaiyecilik görevini yerine getirirken canınızı hiçe sayıyor, şehit olmaktan çekinmiyorsunuz. Gözünüzü kırpmadan bir canı kurtarmak için hayatınızı tehlikeye atıyorsunuz.

Bizim görevimiz, sizlerin işini kolaylaştırmak; daha etkin müdahale edebilmenizi sağlayacak bilgi, araç-gereç, donanım ve teçhizat ile sizleri desteklemektir. Muğla itfaiyemiz, 24 saat esasına göre çalışmalarını her zaman sürdürmektedir. Sizlerle hepimiz gurur duyuyoruz.

Muğla itfaiyesi yalnızca kentimizde değil, çevre illerde veya ülkenin herhangi bir yerinde başı dara düşenlerin yanındadır.” ifadelerini kullandı.

text-ad
Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin otomobili Togg 10F için heyecanlı bekleyiş sona erdi Türkiye'nin otomobili Togg 10F için heyecanlı bekleyiş sona erdi Reytinglerde ezber bozan sonuç: Fenerbahçe maçını geçen bir dizi var! Reytinglerde ezber bozan sonuç: Fenerbahçe maçını geçen bir dizi var! Trump yine yaptı yapacağını! Biden'ın fotoğrafını kaldırıp yerine bakın ne astırdı Trump yine yaptı yapacağını! Biden'ın fotoğrafını kaldırıp yerine bakın ne astırdı Ege Üniversitesi karıştı; çok sayıda öğrenci gözaltında! Ege Üniversitesi karıştı; çok sayıda öğrenci gözaltında! ''Ava gitme'' diyen annesini av tüfeğiyle öldürdü ''Ava gitme'' diyen annesini av tüfeğiyle öldürdü Sadettin Saran, Domenico Tedesco için kararını verdi Sadettin Saran, Domenico Tedesco için kararını verdi Uçaklarda ''ayakta yolcu'' dönemi başlıyor: Bilet fiyatları sudan ucuz olacak! Uçaklarda ''ayakta yolcu'' dönemi başlıyor: Bilet fiyatları sudan ucuz olacak! Kupanın sahibi Fenerbahçe Beko oldu Kupanın sahibi Fenerbahçe Beko oldu Burcu Esmersoy'dan skandal paylaşım; eşini çırılçıplak paylaştı! Burcu Esmersoy'dan skandal paylaşım; eşini çırılçıplak paylaştı! Sadettin Saran'ın Fenerbahçe'nin kasasına koyacağı parayla ilgili olay iddia Sadettin Saran'ın Fenerbahçe'nin kasasına koyacağı parayla ilgili olay iddia
Erdoğan'ın ABD'de verdiği röportaj krize neden oldu Erdoğan'ın ABD'de verdiği röportaj krize neden oldu Gong çalan mankene 41 milyon TL! Kim olduğu ortaya çıktı Gong çalan mankene 41 milyon TL! Kim olduğu ortaya çıktı Sınır ötesinde çete savaşları! Daltonlar'ın sağ kolu da öldürüldü Sınır ötesinde çete savaşları! Daltonlar'ın sağ kolu da öldürüldü Özgür Özel'den ''alternatif aday'' açıklaması: ''İmamoğlu aday olamazsa...'' Özgür Özel'den ''alternatif aday'' açıklaması: ''İmamoğlu aday olamazsa...'' Hava sıcaklıkları düşüyor, sağanak ve fırtına geliyor Hava sıcaklıkları düşüyor, sağanak ve fırtına geliyor 400 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobil 4 kişiye mezar oldu 400 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobil 4 kişiye mezar oldu MasterChef'te görülmemiş kavga: Mehmet Şef'in üzerine yürüdü! MasterChef'te görülmemiş kavga: Mehmet Şef'in üzerine yürüdü! ''Polis çağır sıkıntı yok'' sözü pahalıya patladı ''Polis çağır sıkıntı yok'' sözü pahalıya patladı ''CHP'nin İstanbul İl Başkanı kim olsun?'' anketinden Gürsel Tekin çıktı ''CHP'nin İstanbul İl Başkanı kim olsun?'' anketinden Gürsel Tekin çıktı Prens'in Hasharia'sı direk dansı şovuyla baş döndürdü Prens'in Hasharia'sı direk dansı şovuyla baş döndürdü