Muğla’da Kadın Üreticilerden Ekonomiye Katkı; Datça’da Çağla Turşusu Bereketi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, üreten kadınlara ve yerel kooperatiflere destek olmaya devam ediyor. Datça’da kendine özgü aroması ve kalitesiyle öne çıkan çağla sezonu bu yıl da yoğun ilgiyle tamamlandı.

2026 sezonunda ilçe genelinde gerçekleştirilen alımlarla yaklaşık 200 ila 250 ton arasında çağla hasadı yapılırken, ürün bölge ekonomisine önemli katkı sağladı. Hasat sürecinin tamamlanmasının ardından üreticiler, ürünleri katma değerli hale getirmek amacıyla çağla turşusu üretimine başladı.

Kadın Emeğiyle Katma Değerli Üretim

Datça Sındı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bünyesinde faaliyet gösteren kadın üreticiler tarafından özenle ayıklanıp kavanozlara yerleştirilen çağlalar, yalnızca bir gıda ürünü değil; aynı zamanda yoğun emek ve üretim sürecinin bir yansıması olarak öne çıkıyor.

Çağlanın turşuya dönüştürülmesiyle birlikte hem ürün çeşitliliği artırılıyor hem de raf ömrü uzatılarak daha geniş pazarlara ulaşması sağlanıyor. Üretilen çağla turşuları, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda ilgi görerek Datça’nın adını farklı coğrafyalarda da duyurmaya devam ediyor.

Bu üretim modeli, özellikle kadınların aktif rol aldığı yapısıyla dikkat çekiyor. Üretimin her aşamasında yer alan kadınlar, hem aile ekonomisine katkı sağlıyor hem de bölgesel kalkınmada önemli bir rol üstleniyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi öncülüğünde üretilen çağla turşuları; başta Büyükşehir’in desteklediği kooperatiflerin satış mağazalarında olmak üzere, Ankara, İstanbul, İzmir ve Eskişehir Büyükşehir Belediyeleri’ne ait halk marketler ile çeşitli yerel ve ulusal satış noktalarında tüketicilerle buluşuyor.

Kooperatif Başkanı Can Usul öncülüğünde yürütülen çalışmalar sayesinde üreticiler güç birliği yaparak daha sürdürülebilir ve güçlü bir üretim modeli oluşturdu. Kooperatif çatısı altında gerçekleştirilen üretim, kaliteyi artırırken ürünlerin daha geniş pazarlara ulaşmasını da kolaylaştırdı.

Kooperatif üyeleri sürece sağladığı desteklerden dolayı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’a teşekkür ettiler.