  4. Muğla’da kırsalda üretim ve dayanışma büyüyor

Muğla’da kırsalda üretim ve dayanışma büyüyor

Muğla’da kırsalda üretim ve dayanışma büyüyor
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin kırsalda üretimi çeşitlendirmek ve üreticilere yeni gelir kapıları açmak amacıyla Fethiye’de hayata geçirdiği Sakız Ağacı Deneme Bahçesi dikkat çekiyor.

                                                                                                                                                       

Karakeçililer Mahallesi’nde bulunan ve belediye mülkiyetindeki 7 bin 251 metrekarelik alanın 6 bin metrekarelik kısmında Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığınca kurulan bahçede, 190 adet sakız ağacı dikilerek örnek bir üretim modeli oluşturuldu. Proje ile hem üreticilere alternatif bir ürün sunulması hem de kooperatiflerin güçlendirilmesi ve katma değerli ürünlerin geliştirilmesi hedeflendi.

Kooperatif İş Birliğiyle Sürdürülebilir Üretim

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aracılığıyla önemli bir iş birliğine imza attı. Tarım ve Hayvancılık Destekleme Yönetmeliği kapsamında S.S. Fethiye Ata Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile protokol yapılarak projenin ortak geliştirilmesi sağlandı.

Bu kapsamda deneme bahçesinin budama, bakım ve hasat süreçleri kooperatif tarafından yürütülmeye başlandı. Böylece üretim sürecine doğrudan katılım sağlanırken, kooperatifçilik yapısı da güçlendirildi.

İlk Hasatla Birlikte Katma Değerli Ürünler

Protokol sonrası gerçekleştirilen ilk hasat, projenin somut çıktılarının elde edilmesini sağladı. Sakız ağaçlarından elde edilen damla sakızları işlenerek farklı ürünlere dönüştürüldü.

 

Kooperatif tarafından üretilen ürünler arasında: damla sakızlı dondurma, damla sakızlı süt reçeli, damla sakız macunu, damla sakızlı Türk kahvesi, damla sakızlı cilt bakım kremi yer aldı ve bu ürünler kooperatif satış noktasında vatandaşlarla buluşturuldu.

Başkan Aras:” Hedef: Güçlü Kooperatif, Güçlü Kırsal Ekonomi”

“Üretici odaklı tarım politikalarımızın önemli bir örneği olan Sakız Ağacı Deneme Bahçesi ve kooperatif desteklerimizle hedefimiz kırsalda güçlü ekonomi ve güçlü kooperatifçiliktir” diyen Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, il genelinde hayata geçirilen ve geçirilecek olan projelerle üretim çeşitliliğinin artırıldığına dikkat çekti. Başkan Ahmet Aras, “Kooperatiflerin yalnızca üretim değil, kurumsal gelişim açısından da güçlendirilmesine yönelik desteklerimiz sürüyor. Kadın emeğini ekonomiye kazandırmak ve kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla kooperatiflere kurulumdan markalaşmaya kadar birçok alanda katkı sağlıyoruz. Fethiye Ata Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne tahsis edilen bina, modern bir üretim merkezine dönüştürülüyor. Kooperatif bünyesinde yalnızca sakız ürünleri değil, birçok katma değerli yerel ürün de üretiliyor. Fethiye Tahini, Fethiye Kaya İnciri ve Fethiye Göceli Tarhana gibi ürünlerin coğrafi işareti alındı.” ifadelerine yer verdi.

 

