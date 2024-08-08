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Muğla'da ''Kısa Mola'' ile annelerin ve evlatlarının yüzü gülüyor

Muğla'da ''Kısa Mola'' ile annelerin ve evlatlarının yüzü gülüyor
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Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye’de ilk olan ve engelli bireylere hizmet vermek için kurulan Kısa Mola Merkezleri; Menteşe, Milas, Fethiye ve Marmaris ilçelerinde hizmetlerine devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın talimatı ile Yatağan ve Bodrum ilçelerine de açılacak olan Kısa Mola merkezleri bugüne kadar 411 aileye 8 bin 300 kez hizmet verdi.

Sosyal Belediyecilik hizmetlerinde önemli projeleri hayata geçiren Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kısa Mola Merkezleri ile takdir topluyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’de bir ilk olarak 2016 yılında Menteşe ilçesinde hizmete başlattığı Kısa Mola Merkezleri, Marmaris, Milas ve Fethiye’de ailelere hizmet vermeye devam ediyor.

Kısa Mola merkezlerinden yararlanan annelerden Fatma Çıldır, kimselere emanet edemedikleri çocukları için hayata geçirilen Kısa Mola merkezlerinin çok iyi düşünülen bir hizmet olduğunu söyledi ve bu hizmetin annelere ve çocuklarına çok iyi geldiğini belirtti. Fatma Çıldır; “Kısa Mola çok iyi. Bana terapi gibi geliyor. Tüm işlerimi halledebiliyorum. Kitap okumayı çok seviyorum. Kendim ile baş başa kitap okuyorum. Oğlum Kısa Mola’dan çıkana kadar. Çok da iyi düşünmüşler bence Kısa Mola gerçekten harika. Anneler için çok güzel” dedi.

Kısa Mola merkezlerinden yararlanan annelerden Fadime Güzel, kimselere emanet edemedikleri çocukları için hayata geçirilen Kısa Mola merkezlerinin çok iyi düşünülen bir hizmet olduğunu söyledi ve bu hizmetin annelere ve çocuklarına çok iyi geldiğini belirtti. Fadime Güzel, “Bizim hayatımızda çok etkisi oldu. Çocuğumuz sosyalleşti. Mutlu. Etkinlikler yapılıyor. Engelli nakil aracımız var. Geliyor alıyorlar götürüyorlar” dedi.

Bodrum ve Yatağan’a Kısa Mola Merkezi açılacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Menteşe, Milas, Fethiye ve Marmaris ilçelerinde bulunan Kısa Mola Merkezleri, 6 yaş ve üzeri engelli bireyleri ayda 4 defa maksimum üç saat süreyle misafir ediyor. İl genelindeki Kısa Mola Merkezleri’nden yararlanmak isteyen engelli bireyler, talep etmeleri halinde özel dizayn edilen araçlarla evlerinden alınarak merkeze getiriliyor ve ardından tekrar evlerine geri bırakılıyor. Bodrum ve Yatağan ilçesine Kısa Mola merkezleri yapılması için çalışmalar sürüyor.

Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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