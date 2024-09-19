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Muğla'da kreş öğrencileri Tıbbi Bitkiler Koleksiyon Bahçesi'nde buluştu

Muğla'da kreş öğrencileri Tıbbi Bitkiler Koleksiyon Bahçesi'nde buluştu
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Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Marmaris ilçesinde kurduğu Tıbbi Bitkiler Koleksiyon Bahçesi ''Yaza Veda Okula Merhaba'' etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Marmaris ilçesi Çamlı Mahallesi’nde sürdürülebilir kırsal kalkınmanın desteklenmesi için 20 bin 740 metrekare arazide hayata geçirilen Tıbbi Bitkiler Koleksiyon Bahçesi vatandaşlar tarafından ilgi görmeye, çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Tıbbi Bitkiler Koleksiyon Bahçesi’nde Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği MARTAB İşletme Kooperatifi tarafından kreş öğrencilerine ve velilere özel etkinlik düzenlendi. “Yaza Veda Okula Merhaba” adı verilen etkinlikte veliler, öğretmenler ve öğrenciler keyifli vakit geçirdi. 

Tıbbi Bitkiler Koleksiyon Bahçesi’nde düzenlenen “Yaza Veda Okula Merhaba” etkinliğinde çocuklar oyunlarını, etkinliklerini çevreyle, doğayla iç içe, tertemiz havada yapma fırsatı buldu. Etkinliğe 90 veli ve çocukları katılarak keyifli vakit geçirdi. MARTAB İşletme Kooperatif yetkilileri, bu tür etkinliklerin devam edeceğini ve bahçenin kapılarının her yaştan ziyaretçiye açık olduğunu belirtti.

 

Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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