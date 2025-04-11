Muğla'da ''Mediterraneo – Akdeniz Baskı Altında'' sergisi kapılarını açtı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi ve Institut Français (Fransız Enstitüsü) Türkiye iş birliğiyle Menteşe’de ''Mediterraneo – Akdeniz Baskı Altında'' adlı fotoğraf sergisi ve ''Doğu’dan Batı’ya Akdeniz'' belgesel gösterimi düzenledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi ve Fransız Enstitüsü Türkiye iş birliğiyle düzenlenen “Mediterraneo – Akdeniz Baskı Altında” adlı sergi, dünyaca ünlü kaşif ve fotoğrafçı Laurent Ballesta’nın Fransa’nın Korsika Adası’nın en özel noktalarından birisi olan Cap Corse Koruma Alanı’nda çektiği fotoğraflar ile Tony Viacara’nın Gökova Körfezi’nde ve Bodrum’da önemli dalış noktalarında görüntülediği sualtı fotoğraflarını bir araya getirdi.



Tarihi Sekibaşı Hamamı’nda düzenlenen “Mediterraneo – Akdeniz Baskı Altında” adlı fotoğraf sergisinin açılışına Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Fransız Kültür Merkezi Genel Müdürü Gilles Roulland, Genel Müdür Yardımcısı Fabien Flori, STK’lar ve sanatseverler katıldı.

Akdeniz Baskı Altında Adlı Sergi 7 Mayıs’a Kadar Açık Olacak

Yönetmen Mert Gökalp’in anlatımıyla düzenlenen Mediterraneo – Akdeniz Baskı Altında adlı sergi, çevre sorunları konusunda farkındalık oluşturmayı hedeflerken, aynı zamanda farklı coğrafyalardan sanatçıların objektifinden Akdeniz’in ortak kaderine ışık tuttu. Mediterraneo – Akdeniz Baskı Altında adlı sergi 9 Nisan- 7 Mayıs tarihlerinde Tarihi Sekibaşı Hamamı’nda açık olacak.

‘Doğu’dan Batı’ya Akdeniz Belgesel Gösterimi Yapıldı

Etkinlik kapsamında, ‘Doğu’dan Batı’ya Akdeniz’ belgesel gösterimi 10 Nisan Perşembe günü Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Deniz biyoloğu, yazar, sualtı fotoğrafçısı ve yönetmen Mert Gökalp’in katılımıyla yapılan belgesel gösterimi katılımcıların doğa ve deniz yaşamı hakkında daha derin bir anlayış kazanmalarına olanak tanıdı.

Gilles Roulland: “Bir Araya Gelerek Problemleri Çözebiliriz”

Fransız Kültür Merkezi Genel Müdürü Gilles Roulland, “Tek başına kimse problemi çözemez. Bir araya gelerek problemleri çözebiliriz ve bu yüzden biz de iş birliği istiyoruz. Bu ekibe teşekkür ederim çünkü bir çözüme erişebilmek için tüm paydaşları bir araya getirdiler. Sergiyi ziyaret edenler Akdeniz’i korumamızın neden bu kadar önemli olduğunu anlayacaktır. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’a bu ortaklık için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Köksal: “Akdeniz’in Ortak Mirasımız Olduğunu Unutmayalım”

Serginin açılış konuşmasını yapan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, “Bu anlamlı etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Sekibaşı Hamamı gibi tarihi bir mekânda, Akdeniz’in doğusu ve batısından gelen bu eşsiz kareleri sizlerle buluşturuyoruz. Bu sergide yer alan fotoğrafların bir bölümü, Menteşe’mizin kıyısı olan Gökova Körfezi’nde çekildi. İklim krizini hissettiğimiz bu günlerde, Akdeniz’in ortak mirasımız olduğunu unutmayalım. Laurent Ballesta, Tony Viacara ve projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Başkan Aras: “Akdeniz Kültürü Korunması Gereken Bir Mikro Kültürdür”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Türkiye ve Fransa arasındaki ilişkiler yüzyıllara dayanmaktadır. Muğla olarak bu ilişkilere katkı sağlamak için seçildiğimiz günden beri çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Akdeniz’i korumak zorundayız.



Bu etkileyici sergi Akdeniz’in altındaki eşsiz dünyayı, tüm zenginliğiyle ve kırılganlığıyla gözler önüne seriyor. İklim krizinin etkisiyle su sıcaklıkları artıyor, istilacı türler çoğalıyor, plastik ve kimyasal kirlilik, doğal dengeleri hızla yok ediyor. Biliyor ve hissediyoruz ki, Akdeniz artık alarm veriyor.



Bugün burada izlediğimiz her kare, bize denizlerin yalnızca üstünün değil, altının da ne kadar büyüleyici ve korunmaya değer olduğunu hatırlatıyor. Akdeniz bizim ortak mirasımız ve ortak hafızamızdır. Akdeniz kültürü korunması gereken bir mikro kültürdür. ” dedi.