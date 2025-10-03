  1. Anasayfa
Muğla’da Mezarlıklar Temizleniyor, Aileler Isınıyor

Muğla’da Mezarlıklar Temizleniyor, Aileler Isınıyor
Güncelleme:

Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki mezarlıklarda bakım, onarım, temizlik ve düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında budama ve temizlik sırasında çıkan ağaç dalları ile kurumuş odunlar israf edilmeden değerlendirilerek ihtiyaç sahibi ailelere yakacak olarak dağıtılıyor.

Büyükşehir Belediyesi, 1435 mezarlıkta yürüttüğü temizlik ve bakım çalışmalarında ortaya çıkan odunları ekipler tarafından toplayıp çuvallıyor. Hazırlanan yakacaklar, belediyenin Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Böylece hem mezarlık alanları düzenli hale getiriliyor hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlara soğuk kış aylarında ısınma desteği sağlanıyor.

Bugüne Kadar 17 Bin 400 Çuval Odun Teslim Edildi

Belediye ekipleri, bugüne kadar yapılan kesim ve budama çalışmaları sonrasında toplam 17 bin 400 çuval odun dağıttı. Bu sayede hem mezarlıklarda temizlikten çıkan odunlar değerlendirilmiş oldu hem de ihtiyaç sahiplerine önemli bir yakacak desteği sağlandı.

Başkan Aras “Hem Çevremizi Koruyor Hem de Vatandaşımıza Destek Oluyoruz”

Kıyı Ege Belediler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras “Belediyemiz hem çevreyi korumak hem de sosyal belediyecilik anlayışımızı güçlendirmek için farklı projeler yürütüyor. Mezarlıklarda yapılan temizlik ve budama çalışmaları sonrası ortaya çıkan odunları çöpe atmak yerine ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yakacak desteği olarak ulaştırıyoruz. Böylece hem çevremizi koruyor hem de soğuk kış aylarında vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Dayanışma ruhuyla hareket ederek Muğla’mızda kimsenin yalnız kalmaması için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

